Thế Giới Di Động mở đặt trước smartphone gập Honor Magic V5

Honor Magic V5 - smartphone gập đầu tiên sở hữu tính năng phát hiện giả mạo AI, đang có ưu đãi đến 12 triệu đồng khi đặt trước tại Thế Giới Di Động.

Đầu tháng 10, Honor chính thức giới thiệu smartphone gập cao cấp Magic V5 tại thị trường Việt Nam. Máy sở hữu thiết kế siêu mỏng, độ bền cao, cùng nhiều tính năng AI nổi bật như tính năng phát hiện giả mạo AI.

Từ 1/10 đến 10/10, khách hàng đặt trước Honor Magic V5 tại Thế Giới Di Động được nhận bộ quà tặng giá trị đến 12 triệu đồng. Trong đó, quà tặng hấp dẫn nhất là loa Harman Kardon Onyx Studio 9 (số lượng có hạn) và gói bảo hành toàn diện Honor Premium Care+, gồm 12 tháng bảo vệ màn hình, bảo hành đến 24 tháng và 6 tháng 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất.

Honor Magic V5 - smartphone gập mỏng chỉ 8,8 mm

Sau thành công của Honor Magic V3, cộng đồng công nghệ tiếp tục hướng sự chú ý đến phiên bản kế nhiệm, Honor Magic V5. Honor tiếp tục đẩy giới hạn thiết kế lên tầm cao mới với phiên bản màu Trắng ánh trăng (Moonlight White) mỏng 4,1 mm khi mở ra và 8,8 mm khi gập lại.

Ưu đãi đặt trước Honor Magic V5 tại Thế Giới Di Động là gói khuyến mãi toàn diện với tổng giá trị lên đến 12 triệu đồng.

Ngoài ra, với dung lượng 5.820 mAh, viên pin của Honor Magic V5 không chỉ nổi bật về con số, mà còn mở ra khả năng sử dụng dài hơi, đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung. Kết hợp giữa ngoại hình mỏng nhẹ, dung lượng pin lớn và độ bền vượt trội, Honor Magic V5 được kỳ vọng định nghĩa lại tiêu chuẩn “toàn diện”.

Với độ dày 8,8 mm, Honor Magic V5 được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại gập mỏng nhất thế giới hiện nay.

Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong dòng smartphone gập về độ bền, Honor Magic V5 thực hiện màn trình diễn ngoạn mục, đưa tên mình vào sách kỷ lục Guinness khi nâng thành công tổng cộng 104 kg, gồm chiếc tủ lạnh 84 kg và 20 kg tạ treo cố định ở phần giữa. Đặc biệt, bản lề này chịu được đến 500.000 lần gập, cho phép gập mở ít nhất 100 lần một ngày trong 13 năm liên tục, mang đến cho người dùng chiếc flagship mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ.

Honor Magic V5 bền bỉ với khả năng kháng nước, bụi cùng công nghệ AI phát hiện dị vật lạ trên màn hình của thiết bị và đưa ra lời nhắc nhở vệ sinh máy.

Tiên phong công nghệ phát hiện giả mạo AI

Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là sự lên ngôi của kỷ nguyên AI, chỉ cần vài thao tác cơ bản, chúng ta có thể tạo ra loạt hình ảnh, video về người dùng giống hệt thực tế. Điều này dẫn đến các rủi ro đi kèm, khi ngày càng có nhiều cuộc gọi mạo danh người thân bằng video AI tinh vi, khiến không ít người trở thành nạn nhân.

Hiểu rõ nỗi lo đó, Honor tích hợp tính năng phát hiện giả mạo AI trên Magic V5, giúp bạn yên tâm hơn mỗi khi sử dụng smartphone. Honor Magic V5 được kỳ vọng trở thành bạn đồng hành an toàn trong kỷ nguyên số.

Honor là smartphone gập tiên phong trong việc trang bị tính năng phát hiện giả mạo AI.

Tính năng phát hiện giả mạo AI là công nghệ bảo mật thông minh được tích hợp trên smartphone, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực. Với Honor Magic V5, điện thoại sẽ phân tích và cảnh báo trong khoảng 3 giây, hỗ trợ bạn chủ động phòng chống rủi ro.

Đặc biệt, tính năng này hoạt động trực tiếp trong các cuộc gọi trên hầu hết ứng dụng phổ biến tại Việt Nam như Messenger, Zalo, Viber, Google Meet giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Sự nâng cấp hàng loạt tính năng AI của Honor cho thấy hãng đang có bước tiến nổi bật, không chỉ tham gia vào cuộc đua mỏng nhẹ mà còn đảm bảo chuẩn mực mới cho trải nghiệm an toàn trong thời đại số.

Bên cạnh việc tiên phong tính năng phát hiện giả mạo AI nhằm bảo vệ người dùng trước rủi ro deepfake và lừa đảo công nghệ cao, Honor Magic V5 còn sở hữu hệ sinh thái AI toàn diện phục vụ cả công việc lẫn giải trí. Trong giao tiếp, AI Dịch thuật giúp trao đổi dễ dàng bất chấp rào cản ngôn ngữ, AI Ghi chú hỗ trợ tổng hợp nội dung nhanh chóng và chính xác. Khi sáng tạo hình ảnh, người dùng có thể tận dụng AI Xóa vật thể để loại bỏ chi tiết thừa chỉ bằng một chạm hay AI Tách nền để tách chủ thể và tự động tái tạo lại các vùng ảnh bị che khuất.