Doanh nghiệp bứt tốc trên sàn thương mại điện tử trong chiến dịch 9.9

Nhiều thương hiệu như Honor, Narciso Rodriguez hay Oui The Brand đã tận dụng hiệu quả hệ sinh thái Shopee và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong chiến dịch 9.9.

Thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi mùa mua sắm cuối năm đang cận kề. Không chỉ đóng vai trò là kênh phân phối, thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành “đòn bẩy” chiến lược trọng điểm của nhiều thương hiệu trong thời điểm này. Minh chứng là ngay trong chiến dịch 9.9 vừa qua, nhiều thương hiệu đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, tạo bước chạy đà quan trọng cho chặng đua cuối năm.

Lượng đơn của Oui The Brand tăng gấp đôi dịp 9/9

Sau nửa thập kỷ lên sàn, Oui The Brand đã xây dựng được tệp khách hàng online trung thành với gần 150.000 người theo dõi trên Shopee. Đây là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu này tạo dấu ấn trên thị trường TMĐT.

Theo bà Lê Thị Phương Thảo, nhà sáng lập Oui The Brand, sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. “Khách hàng có xu hướng mua sắm trực tuyến trên các sàn TMĐT hoặc thông qua các phiên livestream để có được giá tốt và trải nghiệm tiện lợi”, bà Thảo chia sẻ.

Dữ liệu từ Shopee cho thấy chỉ riêng dịp 9/9 năm nay, Shopee Live và Shopee Video đã ghi nhận 1,7 tỷ lượt xem, số đơn hàng qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường. Những con số này phản ánh mô hình mua sắm kết hợp giải trí đang trở thành động lực tăng trưởng cho nhiều thương hiệu trên sàn, trong đó có Oui The Brand.

Các số liệu ghi nhận trên Shopee Live và Shopee Video tại 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng của hình thức mua sắm - giải trí.

Trong chiến dịch 9.9, Oui The Brand đã tham gia các chương trình hỗ trợ nhà bán hàng và Shopee Style, khai thác tối đa tiềm năng từ mô hình mua sắm - giải trí thông qua các công cụ như Shopee Live, Shopee Video và kết hợp ưu đãi Voucher Xtra để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt, thương hiệu tăng cường tổ chức livestream vào khung giờ vàng, tận dụng các tính năng tương tác để giữ chân người xem, đồng thời đẩy mạnh quảng cáo cho những sản phẩm bán chạy dựa trên số liệu phân tích từ Shopee. Song song, Oui còn khai thác mạng xã hội để kéo thêm lượng truy cập tự nhiên vào gian hàng.

Kết quả, Oui ghi nhận lượng đơn hàng tăng gấp đôi so với tháng trước, tổng giá trị giao dịch (GMV) tăng 1,5 lần. Thành công này cho thấy việc tận dụng nền tảng công nghệ và sự đầu tư từ Shopee đã mang lại lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp thương hiệu tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu và xây dựng uy tín bền vững trên thị trường TMĐT.

Các sản phẩm túi và ví da của Oui The Brand được các bạn trẻ yêu thích.

Với bước chạy đà từ 9/9, Oui The Brand đang chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Đại diện thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm mới, triển khai các chương trình ưu đãi độc quyền và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Honor tăng trưởng 250% trên Shopee Mall

Từ năm 2024, Honor đã lựa chọn Shopee Mall làm kênh phân phối chiến lược trong kế hoạch mở rộng tập khách hàng trực tuyến tại Việt Nam. Thương hiệu xem đây là bước đi quan trọng để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và niềm tin trong lòng người tiêu dùng vì Shopee Mall vốn được đánh giá cao nhờ các chính sách đảm bảo hàng chính hãng.

Gian hàng Shopee Mall của Honor ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong các kênh bán online của thương hiệu.

Trên gian hàng Shopee Mall, Honor thực hiện đồng bộ hình ảnh, banner và thông điệp trong từng chiến dịch, mang đến trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp và nhất quán cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng tích cực tham gia các chương trình livestream, Voucher Xtra và Shopee Membership nhằm tạo điều kiện để người dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá cạnh tranh. Các hoạt động tương tác của thương hiệu cũng đạt hiệu quả tích cực khi kênh Shopee Live và Shopee Video thu hút hơn 120.000 lượt xem trong ngày 9/9.

Thực tế cho thấy, số lượng đơn hàng của Honor trong dịp này đã tăng gấp ba lần so với thông thường. Tổng giá trị giao dịch cũng tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời đưa thương hiệu vào top 3 hãng điện thoại bán chạy nhất trên sàn.

Bà Đinh Thùy Linh, Quản lý Thương mại điện tử của Honor, chia sẻ: “Shopee là đối tác chiến lược hỗ trợ Honor tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả thông qua hệ sinh thái công cụ và các chương trình toàn diện. Nhờ đó, thương hiệu có thể mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh và trải nghiệm mua hàng trực tuyến minh bạch, an toàn cho khách hàng”.

Các dòng sản phẩm chủ lực như Honor X6b và Honor X9c ghi nhận sức mua vượt trội trong dịp 9.9.

Sau thành công của chiến dịch 9.9, Honor đặt mục tiêu tiếp tục ra mắt các sản phẩm độc quyền trên Shopee Mall, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho những chiến dịch mega sale cuối năm. Song song, thương hiệu cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm củng cố vị thế tại thị trường TMĐT Việt Nam.

Narciso Rodriguez đạt mức GMV kỷ lục trên Shopee Premium

Tháng 7 năm nay, thương hiệu nước hoa cao cấp Narciso Rodriguez chính thức gia nhập Shopee Premium, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng kênh phân phối trực tuyến tại Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, sự hiện diện trên nền tảng này đã nhanh chóng mang lại kết quả tích cực cho thương hiệu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm dịp 9/9.

Việc tham gia chương trình tiếp thị liên kết cùng Shopee Premium giúp Narciso nâng cao độ phủ và khai thác hiệu quả hơn nhóm khách hàng tiềm năng.

Narciso đã triển khai đồng loạt các hoạt động nhằm gia tăng mức độ tiếp cận và tương tác với khách hàng. Từ ưu đãi Voucher Xtra đến các phiên livestream tư vấn trực tiếp do Shopee Premium tổ chức, thương hiệu đã tạo ra trải nghiệm mua sắm trực quan cho người dùng như đang mua sắm tại chính cửa hàng.

Nhờ chiến lược này, Narciso Rodriguez ghi nhận mức tăng trưởng GMV cao nhất kể từ khi gia nhập thị trường trực tuyến. Riêng ngày 9/9, doanh số của thương hiệu tăng tới 400% so với ngày thường, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ việc mang các sản phẩm cao cấp lên sàn TMĐT.

Ông Chương Hoàng Tân, đại diện Narciso Rodriguez, chia sẻ: “Shopee Premium mang lại hệ thống nhận diện riêng biệt, giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn giá trị cao cấp của thương hiệu. Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi xây dựng lòng tin vào chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mới”.

Các dòng nước hoa dành cho phái nữ và phái nam của Narciso đều đã có mặt trên Shopee Premium.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Shopee Premium, các thương hiệu cao cấp như Narciso Rodriguez còn được hưởng lợi từ các hoạt động truyền thông cùng những chương trình khuyến mãi định kỳ dành riêng cho phân khúc này. Theo số liệu từ Shopee, trong nửa đầu năm 2025, doanh thu từ các thương hiệu trên Shopee Premium tăng gấp đôi, trong khi tệp khách hàng mới cũng tăng 50% so với cùng kỳ. Dịp 9/9 vừa qua cũng chứng kiến lượng đơn hàng Shopee Premium tăng đến 18 lần và lượng người dùng mua sắm tăng đến 50 lần, qua đó khẳng định vai trò là bệ phóng vững chãi cho các thương hiệu cao cấp mở rộng kênh phân phối trực tuyến và tiếp cận rộng rãi hơn đến người tiêu dùng Việt.

Trên đà tăng trưởng này, Narciso Rodriguez sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trên Shopee Premium, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, với loạt sản phẩm mới và ưu đãi độc quyền nhằm góp phần hình thành thói quen mua các mặt hàng xa xỉ trên Shopee.

Những kết quả ghi nhận từ chiến dịch 9.9 cho thấy TMĐT đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, công cụ hỗ trợ bán hàng và sự chủ động từ thương hiệu hứa hẹn tạo nên một mùa mua sắm sôi động với nhiều cơ hội bứt phá trong những tháng cuối năm.