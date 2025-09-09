Mua sắm an toàn và tăng trưởng bền vững với Shopee Mall

Các chiến dịch và chương trình của Shopee Mall đang góp phần thúc đẩy xu hướng mua sắm chính hãng, đồng thời đem lại lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng lẫn thương hiệu.

Theo “Báo cáo xu hướng thị trường thương mại điện tử (TMĐT) 6 tháng đầu năm 2025” của Metric.vn, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng, cho thấy chất lượng và uy tín đang trở thành yếu tố quyết định trong hành vi tiêu dùng trực tuyến.

Từ lâu, Shopee Mall - kênh mua sắm chính hãng thuộc Shopee - đã luôn tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm mang lại sự an tâm, duy trì những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng như đảm bảo hàng chính hãng, áp dụng chính sách 15 ngày trả hàng hoàn tiền cùng ưu đãi sản phẩm, miễn phí vận chuyển. Các giải pháp hỗ trợ, tối ưu vận hành cũng tiếp tục là ưu tiên của Shopee dành cho các nhà bán hàng Mall, với những chiến dịch chuyên biệt, sáng tạo như “Thứ hai chính hãng” hay Shopee Premium.

Thúc đẩy thói quen mua hàng chính hãng qua chiến dịch định kỳ

Với mục tiêu mở rộng cơ hội mua sắm hàng chính hãng giá tốt bên cạnh các ngày “Mega sale” hàng tháng, Shopee Mall triển khai chiến dịch “Thứ hai chính hãng” dành riêng cho nhà bán và thương hiệu Mall. Chiến dịch diễn ra đều đặn vào thứ hai mỗi tuần, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá ưu đãi, đồng thời hỗ trợ thương hiệu duy trì tăng trưởng doanh thu.

Vào những ngày diễn ra chiến dịch, doanh số trung bình của các thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng 20% so với ngày thường. Thành công này đến từ việc Shopee tích cực quảng bá và ưu tiên hiển thị gian hàng ở các vị trí nổi bật.

“Thứ hai chính hãng” giúp người tiêu dùng hưởng nhiều ưu đãi, đồng thời hỗ trợ thương hiệu tăng trưởng doanh số đều đặn.

Với người tiêu dùng, “Thứ hai chính hãng” mang đến loạt voucher ưu đãi đến 18% riêng biệt, giúp tối ưu chi phí khi mua hàng trên sàn hàng tuần. Trong giai đoạn tới, Shopee dự kiến tăng cường đầu tư quảng bá chiến dịch trên mạng xã hội, đồng thời tung thêm voucher với giá trị đến 20% tối đa 3 triệu đồng, nhằm đem lại nhiều lợi ích cho người mua và nhà bán hàng Mall.

Nâng tầm trải nghiệm chính hãng với phân khúc cao cấp

Bên cạnh chiến dịch “Thứ hai chính hãng”, Shopee Mall còn phát triển Shopee Premium - “sân chơi” dành riêng cho các thương hiệu cao cấp. Từ khi ra mắt vào năm 2020 đến nay, Shopee Premium đã chào đón các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang hàng đầu như Shiseido, Lancôme, Estée Lauder, Dyson, Kérastase... mang đến người tiêu dùng Việt cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng từ những tên tuổi lớn trên thế giới.

Vào ngày 19 và 20 hàng tháng, khi đặt mua sản phẩm từ các thương hiệu tham gia Shopee Premium, người dùng có thể nhận loạt voucher ưu đãi đến 25%, ưu đãi riêng cho hội viên cùng quà tặng độc quyền đi kèm mọi đơn hàng. Shopee Premium cũng tổ chức các phiên livestream tư vấn với sự tham gia của thương hiệu và những KOL uy tín, từ đó nâng cao cũng như làm sống động thêm trải nghiệm mua sắm.

Người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế tại Shopee Premium.

Đối với các đối tác thương hiệu, Shopee Premium cung cấp không gian trưng bày trực tuyến sang trọng với hệ thống nhận diện riêng biệt. Các thương hiệu cũng được hưởng lợi từ những hoạt động truyền thông trên ứng dụng chỉ dành cho Shopee Premium hay nhiều buổi livestream tương tác trực tiếp với khách hàng. Nhờ đó, các thương hiệu tham gia Shopee Premium đã ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025 với doanh thu tăng trưởng gấp đôi và tệp khách hàng mới tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục xây dựng môi trường mua sắm và kinh doanh đáng tin cậy

Shopee Mall hướng tới không chỉ là kênh bán hàng chính hãng, mà còn trở thành nền tảng phát triển thương hiệu bền vững, mang đến nhiều lợi thế vượt trội cho đối tác. Do đó, nền tảng này đã và đang tiếp tục cải tiến, đầu tư hệ sinh thái vận hành với quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo môi trường mua sắm, kinh doanh an toàn, đáng tin cậy. Qua đây, người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng với mức giá tốt và thương hiệu cũng có cơ hội khẳng định uy tín đến đông đảo người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.

“Shopee vẫn đang nỗ lực tiên phong trong những đổi mới để xây dựng hệ sinh thái TMĐT bền vững, từ đó mang lại giá trị lớn cho người tiêu dùng Việt Nam và đồng hành nhà bán hàng, thương hiệu phát triển kinh doanh hiệu quả”, bà Sarah Nguyễn - Giám đốc Marketing và Tăng trưởng Shopee Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện “Brand Conference 2025”.

Shopee Mall đảm bảo uy tín cho thương hiệu và gia tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với mua sắm hàng chính hãng trên sàn TMĐT. Ảnh chụp giao diện.

Mùa mua sắm cao điểm đang đến gần với các sự kiện lớn như “9.9 ngày siêu mua sắm” cùng chuỗi ưu đãi cuối năm. Song song với việc người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm trên sàn TMĐT khi có loạt chương trình hấp dẫn, đây cũng được xem là “thời điểm vàng” để các thương hiệu tham gia Shopee Mall, gia tăng độ phủ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.