Khi sàn TMĐT và thương hiệu Việt hợp tác để cùng phát triển bền vững

Gumac đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển với định hướng thời trang bền vững, đồng hành cùng Shopee trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt trên nền tảng TMĐT.

Thành lập năm 2015, Gumac trở thành cái tên quen thuộc với dân văn phòng nhờ dòng sản phẩm chủ lực là trang phục công sở hiện đại, có tính ứng dụng cao. Đồng thời, thương hiệu là một trong những nhà bán hàng Mall tiêu biểu trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Shopee.

Cột mốc 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi Gumac đánh dấu hành trình tròn một thập kỷ phát triển, đồng thời cũng là chặng đường bảy năm đồng hành cùng Shopee trong nỗ lực xây dựng thương hiệu thời trang Việt bền vững trên TMĐT.

Chiến lược bắt nhịp TMĐT của thương hiệu Việt

Hành trình 10 năm của Gumac là chặng đường xây dựng thương hiệu bền vững. Gumac chuyển đổi tư duy bán sản phẩm sang bán giải pháp “tủ đồ thông minh” với combo G-box phối sẵn linh hoạt, sản phẩm thông minh, dễ dàng kết hợp để tiết kiệm thời gian lựa chọn, tối ưu chi phí và định hình phong cách.

Song song với việc mang lại giá trị bền vững, bước sang năm thứ 10, Gumac đang từng bước tái định vị để mang đến hình ảnh trẻ trung hơn. Đồng thời, thương hiệu nỗ lực xây dựng hành trình mua sắm liền mạch từ hệ thống cửa hàng đến kênh bán hàng trực tuyến.

“Khách hàng ngày nay không mua sắm theo một tuyến đường thẳng. Họ có thể thấy sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội của chúng tôi, tới cửa hàng để thử rồi quay lại đặt mua trên Shopee. Vì thế, điều quan trọng nhất với Gumac là duy trì sự nhất quán từ giá bán, hình ảnh cho đến trải nghiệm để khách hàng có thể dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Gumac đầu tư các buổi quay chụp chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán cho khách hàng khi mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Theo Gumac, người tiêu dùng trên sàn TMĐT tin vào hình ảnh, video thể hiện rõ chất liệu sản phẩm và đánh giá thực tế. Do đó, trong những năm gần đây, Gumac đầu tư phát triển livestream và video trải nghiệm sản phẩm trên Shopee, đồng thời hợp tác cùng tên tuổi có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tăng độ phủ và độ tin cậy. Dựa theo phân tích báo cáo Shopee cung cấp, thương hiệu cũng tăng cường ra mắt sản phẩm đáp ứng thị hiếu mới của khách hàng.

Những định hướng và hoạt động này nhanh chóng mang lại kết quả tích cực cho Gumac. Trong nửa đầu năm nay, doanh thu gian hàng online Gumac trên Shopee tăng trưởng 50-80% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công này không chỉ đến từ việc thương hiệu chủ động xây dựng chiến lược thích nghi xu hướng tiêu dùng mới, mà còn đến từ việc khai thác triệt để công cụ mà sàn TMĐT cung cấp.

Hợp tác Shopee là chặng đường cùng gắn kết và phát triển

Là một trong những thương hiệu thời trang Việt Nam đầu tiên “lên sàn” vào năm 2018, Gumac ghi dấu với doanh thu luôn nằm ở nhóm cao nhất trên Shopee trong những năm đầu.

Suốt bảy năm đồng hành cùng Shopee, Gumac nỗ lực tận dụng tối đa công cụ và chương trình sàn cung cấp, nổi bật là Voucher Xtra, Shopee Live hay Shopee Video. Theo thương hiệu, chương trình từ sàn hỗ trợ tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi và thu hút lượt theo dõi, truy cập gian hàng đều đặn.

Tận dụng chương trình Shopee Live và Shopee Video, Gumac tăng trưởng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi và lượt truy cập gian hàng.

Bên cạnh đó, sàn TMĐT sát cánh cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trên nền tảng và linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn, đóng góp trực tiếp vào hoạt động tăng trưởng doanh số. Đây là một trong những lý do đại diện Gumac lựa chọn hai từ “gắn kết” và “phát triển” để miêu tả về sự hợp tác giữa hai bên.

“Quá trình hợp tác Shopee không đơn thuần là tận dụng công cụ sàn cung cấp, mà trở thành chặng đường gắn kết và phát triển chung. Chính sự đồng hành liền mạch ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại và tương lai”, đại diện Gumac chia sẻ.

Gian hàng Gumac trên Shopee thu hút hơn 1,2 triệu lượt theo dõi.

Năm nay, thương hiệu ghi nhận nỗ lực tái đầu tư mạnh mẽ từ Shopee. Nền tảng này tiếp tục mở rộng công cụ video và livestream, đồng thời cải tiến chính sách ưu đãi để hỗ trợ nhà bán hàng hiệu quả. Shopee cũng nâng cấp hệ thống phân tích dữ liệu, giúp những thương hiệu như Gumac hiểu rõ hơn xu hướng và hành vi khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng để tối ưu chiến lược marketing và duy trì sức cạnh tranh trong một thị trường liên tục biến động.

Mục tiêu của Gumac trong tương lai gần là quay trở lại nhóm thương hiệu dẫn đầu ngành thời trang trên sàn, đặc biệt trong mùa sale cuối năm sắp đến, mở màn với “9/9 ngày siêu mua sắm”. Để đạt được điều đó, thương hiệu tiếp tục kiên định với triết lý phát triển bền vững, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ cùng Shopee thông qua việc tham gia và tận dụng tích cực các chương trình sàn triển khai.