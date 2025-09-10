Erosska - thương hiệu giày Việt được người tiêu dùng ASEAN yêu thích

Tận dụng sức mạnh của ngành thương mại điện tử và sáng kiến toàn cầu của Shopee, Erosska đưa sản phẩm “made in Vietnam” đến nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang dần trở thành kênh xuất khẩu quan trọng, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững. Nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và lợi thế cạnh tranh về chi phí, nhiều thương hiệu trong nước tận dụng TMĐT để mở rộng thị trường, khẳng định giá trị sản phẩm Việt trên bản đồ thương mại quốc tế.

Câu chuyện của Erosska - thương hiệu giày dép Việt được thành lập từ niềm đam mê thời trang của nhóm bạn trẻ - là minh chứng rõ nét. Thông qua sức mạnh TMĐT, Erosska đưa những đôi giày “made in Vietnam” vượt khỏi biên giới, chinh phục cộng đồng người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á.

Bàn đạp đưa Erosska ra thị trường Đông Nam Á

Erosska là thương hiệu giày dép nữ Việt Nam, ra đời với mục tiêu mang đến sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng và gửi gắm sự trân trọng trong từng bước đi của phái đẹp. Xuất phát từ niềm tự hào hàng Việt, thương hiệu sớm nuôi khát vọng đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài để bạn bè quốc tế trải nghiệm những đôi giày “made in Vietnam”. Giấc mơ trở thành hiện thực vào năm 2021, khi Erosska quyết định tham gia chương trình Bán hàng Toàn cầu (SIP) do Shopee triển khai.

Thương hiệu giày dép Việt - Erosska chinh phục người dùng trong nước và quốc tế trên nền tảng thương mại điện tử.

Đây là mô hình xuất khẩu trực tuyến cung cấp giải pháp toàn diện cho người bán, từ khâu logistics, thanh toán quốc tế, dịch thuật và chăm sóc khách hàng tại thị trường ASEAN. Nhờ tham gia Bán hàng Toàn cầu, những đôi giày mang logo Erosska có mặt trên sàn Shopee tại Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Thay vì phải tự xây dựng hạ tầng và nhân sự cho từng thị trường, thương hiệu có thể tận dụng hệ thống vận hành xuyên biên giới toàn diện mà Shopee cung cấp.

“Với Bán hàng Toàn cầu, Shopee cung cấp toàn bộ hạ tầng vận hành xuyên biên giới, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực cho việc sản xuất và phát triển thương hiệu. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp Erosska hiện thực hóa mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế”, đại diện Erosska chia sẻ.

Bước tiến mới trong năm 2025 để tăng tốc

Sau thành công bước đầu với Bán hàng Toàn cầu, Erosska không ngừng thử sức với mô hình xuất khẩu mới trên TMĐT. Tháng 6, khi Shopee ra mắt chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động (Direct Selling), thương hiệu nhanh chóng đăng ký tham gia. Nếu Bán hàng Toàn cầu là bước đệm để doanh nghiệp Việt bước ra thị trường khu vực, Bán hàng Toàn cầu Chủ động lại mang đến cơ hội để nhà bán hàng nắm quyền kiểm soát về quản lý gian hàng, tồn kho, định giá và xây dựng chiến lược tiếp cận người tiêu dùng ở từng quốc gia.

Đại diện Erosska chia sẻ: “Mỗi thị trường đều có hành vi tiêu dùng và đặc thù riêng. Vì vậy chúng tôi coi việc phân tích dữ liệu vận hành và lắng nghe phản hồi từ người dùng là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng chiến lược. Trên cơ sở đó, Erosska linh hoạt điều chỉnh sản phẩm, truyền thông và cách vận hành để phù hợp từng quốc gia”.

Đại diện Erosska chia sẻ về hành trình vươn ra thị trường quốc tế cùng Shopee.

Thử nghiệm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong vòng 2 tháng tham gia mô hình xuất khẩu trực tuyến mới trên Shopee, doanh thu từ thị trường Malaysia của Erosska tăng khoảng 10%. Quan trọng hơn, thương hiệu cảm nhận được sự chủ động trong việc đầu tư cho từng thị trường. Do đó, doanh nghiệp quyết định tiếp tục mở rộng sang Singapore và Philippines - thị trường mới mà chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động ra mắt trong tháng 9 năm nay.

Theo nhận định của đại diện Erosska, Singapore là thị trường phát triển, nơi người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu uy tín. Đây là cơ hội để Erosska khẳng định vị thế và gia tăng độ nhận diện trong phân khúc khách hàng quốc tế. Trong khi đó, Philippines là thị trường năng động, sức mua lớn và nhu cầu đa dạng, phù hợp để Erosska tiếp cận nhiều tệp khách hàng mới.

Trải qua quá trình phát triển, Erosska dần khẳng định vị trí tại thị trường trong nước và quốc tế khi tận dụng nền tảng cùng sự hỗ trợ của sàn TMĐT. Đồng thời, việc chủ động và linh hoạt trong chiến lược vận hành cũng giúp Erosska từng bước hiện thực hóa tầm nhìn: Trở thành thương hiệu giày dép Việt Nam được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng và yêu thích.

“Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại cùng sản phẩm chất lượng, giúp người dùng tự tin thể hiện phong cách ở bất kỳ đâu”, đại diện Erosska khẳng định.

Vai trò bệ phóng của Shopee giúp SME Việt vươn tầm

Với sáng kiến Bán hàng Toàn cầu và Bán hàng Toàn cầu Chủ động, Shopee mang đến cho SME Việt Nam cơ hội để tăng tốc hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Bán hàng Toàn cầu giúp hơn 350.000 nhà bán hàng Việt xóa nhòa rào cản gia nhập, vận hành đồng thời gian hàng trong và ngoài nước. Trong khi đó, chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động mở ra không gian để doanh nghiệp tự tin thử sức, gia tăng sự linh hoạt và khai thác tối đa tiềm năng của từng thị trường.

Trong hành trình mở rộng thị trường, Shopee không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng vận hành xuyên biên giới, mà còn đóng vai trò đối tác chiến lược. Nền tảng này hỗ trợ Erosska từ khâu tư vấn chiến lược đến việc triển khai hoạt động marketing thiết thực. Thông qua chiến dịch siêu sale, chương trình livestream cùng người có sức ảnh hưởng (KOL) và gói hỗ trợ tiếp cận người tiêu dùng, các thương hiệu Việt như Erosska có thể nâng cao độ nhận diện và mở rộng tệp khách hàng.

Erosska thực hiện phiên livestream ngày 9/9 cùng KOL bản địa ở thị trường Shopee Singapore.

Về sự kiện Siêu sale 9/9 vừa qua, Erosska đẩy mạnh kế hoạch tại hai thị trường quốc tế trọng điểm. Tại Malaysia, đây là lần đầu thương hiệu trực tiếp vận hành chiến dịch tại shop quốc tế với nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi quy mô lớn. Trong khi đó, tại Singapore, Erosska phối hợp cùng Shopee tổ chức livestream với KOL bản địa ngay tại kho, nhằm gia tăng độ phủ và mang đến trải nghiệm mua sắm online chân thực cho người dùng quốc tế. Những hoạt động này thúc đẩy lưu lượng truy cập và củng cố vị thế của Erosska trên thị trường khu vực ASEAN.

Từ thành công của Erosska có thể thấy, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vươn ra khu vực nếu biết khai thác hiệu quả sức mạnh TMĐT. Đồng hành cùng hành trình đó, Shopee tiếp tục đóng vai trò bệ phóng, giúp hàng Việt vừa củng cố vị thế trong nước, vừa chinh phục thị trường ASEAN trong kỷ nguyên số.