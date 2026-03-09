Galaxy S26 series ‘ghi điểm’ với tính năng khóa đường chân trời

Đầu tháng 3, khu trải nghiệm công nghệ của Samsung tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và dùng thử thế hệ Galaxy S26 - AI phone tích hợp mới.

Không gian trải nghiệm được thiết kế theo phong cách tương lai, tái hiện tinh thần “định chuẩn trải nghiệm mới” mà Samsung theo đuổi trên thế hệ Galaxy AI Phone năm nay. Nhiều nhóm bạn trẻ, nhà sáng tạo nội dung và người yêu công nghệ trực tiếp cầm thử thiết bị, tìm hiểu tính năng mới cũng như ghi lại nội dung để đăng tải trên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm thế hệ Galaxy S26 series.

Tâm điểm của sự kiện là khu vực trải nghiệm thực tế bộ đôi Galaxy S26 Ultra và Galaxy Buds 4 Pro. Ban tổ chức thiết kế góc thử thách để người dùng tự kiểm chứng tính năng mới và phần cứng trong năm nay.

Tâm điểm của sự kiện là khu vực trải nghiệm thực tế bộ đôi Galaxy S26 Ultra và Galaxy Buds 4 Pro.

Sự thông minh của tính năng Privacy Display (chống nhìn trộm chủ động) khiến nhiều người dùng tâm đắc. Sau khi trải nghiệm tính năng này, Nam chia sẻ: “Tôi thích Privacy Display vì có thể tùy chỉnh cài toàn màn hình hoặc khoanh vùng app/vùng nhất định. Đây là tính năng chưa từng có trên những mẫu điện thoại tôi đã dùng. Tính năng này khá hữu dụng trong xã hội hiện đại, nhất là khi đi cà phê hay lên tàu điện, tôi tha hồ lướt web mà không sợ bị nhìn trộm”.

Không gian tại góc Hi-Fi Sound được lấp đầy bởi giai điệu bắt tai. Quang Minh, sau khi tháo tai nghe Galaxy Buds 4 Pro, bày tỏ sự phấn khích: “Tôi chắc chắn sẽ ‘lên đời’ Galaxy Buds 4 Pro. Sau khi nghe chuyên viên tư vấn và test thử, tôi mới biết Buds 4 Pro được trang bị loa 2 chiều nâng cấp và bộ khuếch đại kép chuyên dụng. Chất lượng âm thanh ấn tượng trên mọi dải tần”.

Thiết bị mới của Samsung mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người dùng.

Không chỉ hút phái nam, thiết bị Samsung còn là “chân ái” của hội chị em. Check-in tại khu vực chụp ban đêm để thử camera mắt thần bóng đêm - nightography, Khánh Linh - người dùng điện thoại Samsung 7 năm qua - khẳng định: “Với tôi, S26 Ultra là điện thoại hoàn hảo. Vì mê quay phim và chụp ảnh, tôi tận dụng tối đa chế độ khoá đường chân trời Horizontal Lock để ổn định. Đặc biệt, Galaxy AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong vài giây, màu sắc ảnh selfie cũng hợp gu tôi hơn. Ngoài tôi, anh em trong gia đình cũng thay đổi thói quen mua sắm và chuyển sang hệ sinh thái của Samsung”.

Người trẻ check-in với camera của Samsung và “bỏ túi” phần quà hấp dẫn từ workshop.

Sau điểm dừng tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), chuỗi hoạt động trải nghiệm Samsung Galaxy S26 series dự kiến được tổ chức tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) từ 11/3 đến 15/3.

Không gian pop-up tại đây mang đến nhiều hoạt động để người dùng khám phá tính năng mới trên Galaxy AI Phone, gồm trải nghiệm công nghệ AI, khu vực chụp ảnh check-in, cũng như phần quà dành cho khách tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình có chuỗi workshop chia sẻ kinh nghiệm sử dụng smartphone cùng nhà sáng tạo nội dung. Cụ thể, ngày 14/3 diễn ra workshop “Định chuẩn cá tính” với nhà sáng tạo nội dung Đan Anh, ngày 15/3 là workshop “Định chuẩn bảo mật” với Tony Phùng. Các buổi workshop dự kiến diễn ra từ 18h30 đến 19h30.

Sự kiện mở cửa tự do cho khách tham quan từ 10h đến 22h mỗi ngày. Người dùng quan tâm có thể đăng ký tham gia workshop trước thông qua biểu mẫu trực tuyến do ban tổ chức cung cấp.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.