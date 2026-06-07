Điện thoại Samsung dùng được mấy năm?

Samsung cam kết cập nhật phần mềm tới 7 năm cho các mẫu Galaxy mới. Tuy nhiên, tuổi thọ thực tế của thiết bị còn phụ thuộc vào phần cứng và cách người dùng sử dụng.

Chính sách cập nhật 7 năm giúp kéo dài vòng đời phần mềm, nhưng tuổi thọ thực tế của một chiếc Galaxy vẫn phụ thuộc vào phần cứng và thói quen sử dụng. Ảnh: Bloomberg.

Samsung hiện là một trong những nhà sản xuất Android có chính sách hỗ trợ phần mềm dài nhất thị trường. Các mẫu Galaxy cao cấp mới được cam kết nhận bản cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong vòng 7 năm, ngang với những thiết bị có vòng đời nhóm đầu hiện nay.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người dùng đặt ra là liệu một chiếc điện thoại Samsung có thực sự hoạt động tốt sau 7 năm hay không.

Theo chia sẻ từ cộng đồng người dùng Galaxy, tuổi thọ thực tế của điện thoại Samsung thường dao động từ 3 đến 5 năm trước khi xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp về pin hoặc hiệu năng. Dù vậy, không ít trường hợp ghi nhận thiết bị hoạt động lâu hơn đáng kể.

Một số người dùng cho biết họ đã sử dụng Galaxy S7 trong khoảng 7 năm trước khi thay mới. Thậm chí, vẫn có những mẫu Galaxy ra mắt từ năm 2013 còn hoạt động đến năm 2024. Tuy nhiên, các thiết bị này thường gặp tình trạng pin chai, hiệu năng suy giảm hoặc không còn được hỗ trợ phần mềm mới.

Lợi thế của Samsung nằm ở việc hãng tự sản xuất nhiều linh kiện quan trọng như màn hình, bộ nhớ và chip xử lý. Việc kiểm soát chuỗi cung ứng giúp công ty duy trì tiêu chuẩn chất lượng đồng đều hơn so với nhiều đối thủ Android khác.

Bên cạnh phần cứng, giao diện One UI cũng được đánh giá là một trong những nền tảng ổn định và nhất quán nhất trên Android. Đây là yếu tố giúp nhiều thiết bị Galaxy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng sau nhiều năm.

Dù vậy, Samsung không hoàn toàn tránh khỏi các sự cố phần cứng. Một số thế hệ Galaxy từng xuất hiện lỗi sọc xanh hoặc sọc hồng trên màn hình sau thời gian dài sử dụng. Hãng sau đó đã triển khai các chương trình hỗ trợ sửa chữa cho những thiết bị bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá từ cộng đồng người dùng, việc một chiếc Galaxy có thể đạt tới mốc 7 năm phụ thuộc nhiều vào cách bảo quản hơn là chính sách cập nhật phần mềm.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên trang bị kính bảo vệ màn hình, sử dụng ốp lưng chất lượng tốt và thường xuyên vệ sinh cổng sạc để hạn chế bụi bẩn gây ảnh hưởng đến quá trình sạc. Việc tránh môi trường quá nóng, quá ẩm hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài cũng giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Yếu tố quan trọng nhất vẫn là pin. Pin lithium-ion sẽ suy giảm theo thời gian, bất kể thương hiệu nào. Để hạn chế tốc độ lão hóa, người dùng được khuyến nghị duy trì mức pin trong khoảng 20-80% thay vì thường xuyên sạc đầy hoặc để cạn kiệt hoàn toàn. Một số máy Samsung lâu không dùng đến có hiện tượng phồng pin, đẩy tung mặt lưng, màn hình.

Việc cập nhật phần mềm định kỳ, gỡ bỏ các ứng dụng không còn sử dụng và khởi động lại thiết bị thường xuyên cũng góp phần duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.