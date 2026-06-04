Không phải Samsung, đây mới là 'ông vua' chip nhớ

Quan hệ đối tác mật thiết với Nvidia giúp SK Hynix vượt mặt Samsung, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Một bo mạch Nvidia trang bị chip nhớ băng thông cao do SK Hynix sản xuất. Ảnh: SK Hynix.

SK Hynix vừa công bố lợi nhuận ròng quý I tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26,7 tỷ USD . Tỷ suất lợi nhuận của công ty chạm mốc kỷ lục (72%), đóng góp lớn nhất đến từ mảng chip nhớ băng thông cao (HBM).

Theo Counterpoint Research, SK Hynix chiếm 57% thị phần HBM toàn cầu trong quý IV/2025, vượt xa con số 22% của Samsung Electronics, cái tên từng được mệnh danh là "ông vua" chip nhớ.

Nvidia hiện là khách hàng quan trọng nhất với SK Hynix. Bộ nhớ HBM của công ty Hàn Quốc được tích hợp vào GPU Nvidia, sau đó bán cho khách hàng xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Theo Nikkei, lợi thế của SK Hynix đến từ năng lực chuỗi cung ứng tốt, yếu tố giúp công ty sở hữu nhiều khách hàng lớn.

Ban lãnh đạo SK Hynix và Nvidia luôn duy trì mối quan hệ tốt. Hồi tháng 2, Chủ tịch SK Chey Tae-won cùng CEO Nvidia Jensen Huang ăn tối trong một nhà hàng gà rán, gần trụ sở Nvidia tại Thung lũng Silicon. 2 bên khẳng định quan hệ đối tác toàn diện về chip AI.

Đến tháng 3, ông Chey tiếp tục tham dự hội nghị công nghệ thường niên của Nvidia. SK Hynix bố trí gian hàng lớn, trưng bày các sản phẩm Nvidia tích hợp chip HBM. Chey trực tiếp giới thiệu gian hàng cho Huang, nhấn mạnh đây là thành quả hợp tác giữa 2 bên.

Bên cạnh Nvidia, SK Hynix cùng một số đối tác còn làm việc với TSMC từ năm 2024. Ông Chey gọi đây là "liên minh tam giác", bởi công nghệ chất nền tiên tiến của TSMC giúp ích trong quá trình thiết kế, sản xuất chip HBM.

Ngành công nghiệp bán dẫn thường trải qua chu kỳ bùng nổ và suy thoái, đặc biệt với các dòng chip nhớ như DRAM. Chu kỳ đầu tư quá mức kết hợp giá sụt giảm khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng. Kể cả SK Hynix từng chịu khoản lỗ ròng 9.000 tỷ won vào năm 2023.

Jensen Huang, CEO Nvidia (trái) cùng Chủ tịch SK Chey Tae-won (phải). Ảnh: SK Hynix.

SK Hynix kỳ vọng thoát khỏi chu kỳ, bằng cách định vị HBM là sản phẩm tùy biến theo nhu cầu khách hàng thay vì bán đại trà. Sự bùng nổ của AI giúp quá trình chuyển đổi chiến lược diễn ra thuận lợi.

Hành trình quay lại mảng chip của công ty không dễ dàng. Tập đoàn SK từng kinh doanh chip trước khi rút lui vào thập niên 1980. Thương vụ mua lại Hynix giai đoạn thua lỗ năm 2012 bị hội đồng quản trị phản đối song vẫn được thông qua.

Thời điểm đó, Chey gánh vác trách nhiệm vực dậy công ty. Với HBM, ông đặt kế hoạch đầu tư 10 năm.

HBM được SK phát triển từ công nghệ của Hynix. Loại HBM đầu tiên hoàn thiện vào 2013, nhưng chưa có ứng dụng cụ thể. Khi làn sóng AI tạo sinh bùng nổ khoảng năm 2022, chiến lược trên mới gặt hái thành công, giúp SK Hynix thu hút nhiều khách hàng, trong đó có Nvidia.

Thành công của SK Hynix làm thay đổi hình ảnh công ty trong mắt giới trẻ Hàn Quốc. Theo Nikkei, ngày càng nhiều sinh viên chọn các ngành liên quan đến bán dẫn thay vì y khoa. Trong cuộc khảo sát năm 2025, SK Hynix vượt qua Samsung để trở thành nơi làm việc mà sinh viên muốn đầu quân nhất.

"Tình trạng thiếu hụt bán dẫn có thể kéo dài đến năm 2030", ông Chey cho biết hồi tháng 3. SK Hynix đang đầu tư tổng cộng 103.000 tỷ won vào mảng kinh doanh chip giai đoạn 2024-2028 để tăng cường năng lực sản xuất.