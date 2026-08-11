Tin buồn với người chờ iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm

Theo một nhà phân tích của Phố Wall, chiếc điện thoại đánh dấu 20 năm ra mắt iPhone, có vỏ ngoài hoàn toàn bằng kính, sẽ không xuất hiện.

Chiếc iPhone vỏ ngoài hoàn toàn bằng kính có thể không xuất hiện vào năm 2027. Ảnh: MacRumors.

Từ ​​năm 2025, có tin đồn về việc Apple phát triển một phiên bản iPhone đặc biệt nhân kỉ niệm 20 năm ra mắt dòng sản phẩm này. Đây là chiếc điện thoại có các mặt đều bằng kính, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9/2027.

Tuy nhiên, hôm 10/8, tờ Barron's dẫn lời nhà phân tích Edison Lee của Jefferies cho rằng dự án bị huỷ bỏ do tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn thấp.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Jefferies hạ xếp hạng cổ phiếu Apple xuống "Underperform" (tương đương với mức "Bán"), đồng thời cắt giảm mục tiêu giá xuống còn 263,66 USD từ mức 285,56 USD , một trong những mức thấp nhất trên Phố Wall.

Cổ phiếu Apple giảm 2,1% sau thông tin trên.

Hơn một năm qua, chiếc iPhone có vỏ hoàn toàn bằng kính thu hút nhiều sự chú ý và được xem là lần thiết kế lại lớn nhất kể từ iPhone X. Sản phẩm dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm 2027 cùng với iPhone màn hình gập thế hệ thứ 2.

Các thông tin rò rỉ mô tả thiết bị có kính cong bao phủ cả mặt trước và mặt sau, hầu như không có phần khoét nào trên màn hình, cùng với Face ID dưới màn hình và các nút bấm cảm ứng lực.

Trước đây, Lee từng xem iPhone toàn kính là một sản phẩm khả thi, sắp ra mắt. Việc hủy bỏ dự án làm thay đổi quan điểm của ông về khả năng tăng giá iPhone trong tương lai.

Lee gọi động thái này là một bước lùi lớn đối với kế hoạch nâng giá iPhone, trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tiếp tục tăng. Nếu ra mắt vào năm 2027, Lee ước tính thiết bị có giá bán lẻ trung bình khoảng 2.060 USD , cao hơn bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây.

Ông cũng lo ngại việc huỷ dự án sẽ ảnh hưởng lan rộng đến kế hoạch phát triển iPhone trong tương lai. Lee tin rằng cuối cùng Apple sẽ áp dụng thiết kế toàn kính cho dòng iPhone Pro và Pro Max nhằm nâng cao giá bán và lợi nhuận trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng mạnh.

Chưa rõ Lee đề cập đến việc Apple hủy toàn bộ thiết kế lại nhân kỷ niệm 20 năm iPhone hay chỉ từ bỏ chi tiết vỏ ngoài hoàn toàn bằng kính. Ngay cả việc loại bỏ Dynamic Island vào năm tới cũng từng bị nghi ngờ do những trở ngại kỹ thuật.

Dù vậy, một số yếu tố khác trong thiết kế được đồn đoán, như khung máy bo cong cả 4 cạnh, vẫn có thể xuất hiện.