Tin buồn cho người chờ iPhone 18

Việc thiếu DRAM đang khiến khâu đóng gói chip A20 Pro chậm lại, buộc Apple tìm thêm nguồn cung cho iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Thiếu DRAM có thể ảnh hưởng đến tốc độ giao hàng của Apple cho dòng iPhone mới. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, Apple còn chưa đầy 6 tuần trước sự kiện ra mắt sản phẩm vào tháng 9. Vì vậy, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tìm cách chốt nguồn bộ nhớ để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi các mẫu iPhone mới được công bố.

Thông tin này cho thấy vấn đề của Apple không chỉ nằm ở bộ xử lý. Nút thắt xuất hiện ở DRAM, linh kiện cần thiết để hoàn tất quy trình đóng gói chip A20 Pro.

Theo nhà báo độc lập Tim Culpan, TSMC phụ trách sản xuất chip A20 Pro cho dòng iPhone mới. Con chip này dùng công nghệ đóng gói di động CoWoS. Tuy nhiên, chính việc thiếu DRAM đã khiến năng lực sản xuất chip A20 Pro bị hạn chế.

Điều đáng chú ý là chip A20 Pro sẽ dùng cấu trúc đóng gói WMCM. Với thiết kế này, DRAM không còn được xếp chồng lên phía trên chip. Thay vào đó, bộ nhớ được chuyển sang cạnh bên trong cùng gói vi mạch. Cách bố trí này được đánh giá có lợi hơn cho tản nhiệt và giúp giảm áp lực khi thiết bị chạy tải cao.

Đổi lại, thiết kế mới khiến quy trình đóng gói phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung DRAM. Nếu bộ nhớ không được giao đủ và đúng thời điểm, TSMC không thể hoàn tất bước đóng gói cuối cùng cho các mẫu iPhone mới nhất.

Hiện tại, Táo khuyết chủ yếu dựa vào DRAM của Micron. Công ty cũng đang gấp rút mua thêm từ SK Hynix và Samsung. Ngoài ra, có thông tin Apple gần đây cân nhắc đưa nhà sản xuất ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng.

Nếu đúng, đây có thể là rủi ro lớn với Apple trước sự kiện ra mắt iPhone mới. iPhone Pro luôn là nhóm sản phẩm quan trọng nhất về doanh thu và lợi nhuận. Mẫu iPhone gập đầu tiên, nếu ra mắt trong cùng đợt, còn có ý nghĩa lớn hơn về hình ảnh công nghệ.

Tình trạng trên cũng phản ánh thay đổi trong chuỗi cung ứng smartphone cao cấp. Trước đây, sự chú ý thường tập trung vào tiến trình bán dẫn và năng lực sản xuất chip xử lý. Giờ đây, bộ nhớ và công nghệ đóng gói cũng có thể trở thành điểm nghẽn lớn.

Với Apple, bài toán đang chuyển sang việc bảo đảm đủ linh kiện để đưa thiết kế đó vào sản xuất hàng loạt. Khi thời gian ra mắt đang đến gần, việc gom đủ DRAM có thể quyết định đến khả năng giao hàng của iPhone 18 Pro và iPhone Ultra trong giai đoạn đầu.