Mua hàng miễn thuế sắp tiện hơn nhờ giấy tờ điện tử

Một thay đổi mới từ ngày 21/8 có thể giúp quy trình mua hàng miễn thuế trở nên nhanh và thuận tiện hơn.

Dữ liệu điện tử thay giấy tờ khi mua hàng miễn thuế từ ngày 21/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ ngày 21/8, người mua hàng miễn thuế có thể không phải xuất trình giấy tờ bản giấy nếu thông tin cá nhân đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Quy định này được nêu tại khoản 6 Điều 5, Nghị định 273/2026/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế. Theo đó, nếu thông tin của người mua đã có và có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu được kết nối, đơn vị bán hàng không yêu cầu xuất trình lại giấy tờ bản giấy chứa những thông tin này.

Các đối tượng được áp dụng gồm người xuất cảnh, quá cảnh, chờ xuất cảnh, người nhập cảnh, hành khách trên chuyến bay quốc tế, người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ và thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế.

Tùy từng trường hợp, người mua có thể phải cung cấp thông tin từ hộ chiếu, thẻ đi bờ, sổ định mức hàng miễn thuế hoặc giấy tờ xác nhận tư cách mua hàng. Từ ngày 21/8, nếu những dữ liệu này đã có trên hệ thống và có thể tra cứu, người mua không phải xuất trình lại bản giấy tương ứng.

Riêng người nhập cảnh chỉ được mua hàng miễn thuế tại khu vực hạn chế của cảng hàng không quốc tế ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Sau khi rời khu vực này, hành khách không còn thuộc diện được mua hàng.

Tuy nhiên, thay đổi mới không đồng nghĩa mọi người mua hàng miễn thuế đều có thể bỏ hoàn toàn giấy tờ bản giấy. Điều kiện quan trọng là thông tin phải có sẵn và có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu được kết nối.

Nếu dữ liệu chưa được đồng bộ, còn thiếu hoặc không thể xác minh, người mua vẫn có thể phải xuất trình giấy tờ để đối chiếu. Vì vậy, quy định mới không loại bỏ hoàn toàn giấy tờ bản giấy mà chỉ giúp rút gọn thủ tục trong những trường hợp thông tin điện tử đã đầy đủ.

Đáng chú ý, một phần quy trình xác minh sẽ được chuyển từ kiểm tra giấy tờ sang tra cứu dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Nhờ đó, người mua có thể giảm số giấy tờ phải mang theo, trong khi đơn vị bán hàng hạn chế được các thao tác kiểm tra thủ công.

Nhờ khai thác dữ liệu điện tử, quy trình mua hàng miễn thuế tại sân bay, cửa khẩu và cảng biển có thể được rút ngắn, thuận tiện hơn cho người mua. Tuy nhiên, điều này chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu trên các hệ thống được kết nối đầy đủ, đồng bộ và chính xác.