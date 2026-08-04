Công ty cấp AI không đủ, nhân viên tự chi tiền triệu mỗi tháng

Tài khoản dùng chung, token giới hạn và công cụ chưa phù hợp khiến không ít nhân viên phải tự chi thêm hàng triệu đồng mỗi tháng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ngay từ buổi phỏng vấn, Quỳnh Lâm (Hà Nội) đã chủ động hỏi nhà tuyển dụng về các tài khoản AI phục vụ công việc.

Vị trí marketing bạn trẻ này ứng tuyển yêu cầu thành thạo các công cụ AI để sản xuất nội dung. Lâm vốn thường xuyên sử dụng ChatGPT, Midjourney, Kling, Canva và Leonardo AI, nên khi được thông báo công ty có hỗ trợ tài khoản, cô cho rằng đây là môi trường phù hợp.

Tuy nhiên, sau khi nhận việc, Lâm mới biết các tài khoản được dùng chung cho nhiều nhân viên, trong khi số lượt sử dụng và lượng token đều có hạn.

“Với các công cụ tạo ảnh, video như Veo 3 hay Midjourney, cả phòng marketing cùng dùng một gói. Nhiều lúc mình đang làm dở thì hết token, không thể tiếp tục”, Lâm kể.

Theo nhân viên văn phòng này, sản phẩm ảnh hoặc video AI hiếm khi hoàn thành chỉ sau một lần nhập lệnh. Người dùng thường phải thử nhiều phiên bản mới có sản phẩm phù hợp. Khi tài khoản chung hết lượt, Lâm đành tự mua thêm dịch vụ bên ngoài để bảo đảm tiến độ.

Nhật Tâm, nhân viên truyền thông tại một doanh nghiệp công nghệ ở TP.HCM, cũng gặp tình trạng tương tự.

Công ty yêu cầu Tâm tăng sản lượng nội dung số lên khoảng 40 bài mỗi tháng, đồng thời mở rộng sang nhiều định dạng ảnh và video. Áp lực sử dụng AI để nâng năng suất vì thế cũng lớn hơn.

Doanh nghiệp nơi Tâm làm việc có cung cấp một số công cụ tạo ảnh, video bằng AI. Tuy nhiên, việc lựa chọn ứng dụng chủ yếu dựa trên mức giá và ngân sách được duyệt, thay vì khả năng đáp ứng công việc. Một số phần mềm có chi phí phù hợp nhưng khả năng hiểu yêu cầu và chất lượng đầu ra chưa đạt kỳ vọng.

“Có những sản phẩm mình phải làm lại nhiều lần mới tạm ưng ý. Thời gian chỉnh sửa khá lâu nên AI chưa giúp tăng năng suất như mong đợi”, bạn trẻ này chia sẻ.

Ngoài ra, tài khoản chỉ được phép đăng nhập trên máy tính nội bộ. Khi phát sinh công việc vào buổi tối hoặc cuối tuần, Tâm đôi lúc phải trở lại văn phòng để tiếp tục sử dụng. Trước áp lực tiến độ, cả Lâm và Tâm đều lựa chọn tự chi tiền mua thêm dịch vụ AI bên ngoài.

Tự bỏ “tiền túi” 5 triệu đồng mua tài khoản AI

Hiện người dùng thường có 2 lựa chọn khi mua tài khoản AI. Cách thứ nhất là đăng ký trực tiếp với nhà cung cấp. Hình thức này có quyền sử dụng, thanh toán, hỗ trợ và bảo mật rõ ràng hơn, nhưng chi phí khá cao nếu phải dùng cùng lúc nhiều công cụ.

Midjourney, công cụ tạo ảnh bằng AI, có giá khoảng 250.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Leonardo AI có các gói từ khoảng 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Canva Pro có giá khoảng 3-3,6 triệu đồng mỗi năm, còn Kling AI dao động từ 250.000 đồng đến hơn 4 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu sử dụng đồng thời nhiều công cụ tạo ảnh, video và thiết kế, người dùng có thể phải chi khoảng 2,5-3 triệu đồng mỗi tháng cho các gói tầm trung. Với nhu cầu cao hơn, mức chi có thể vượt 5 triệu đồng.

Lựa chọn thứ hai là mua tài khoản chia sẻ hoặc tham gia nhóm gia đình qua bên thứ 3. Chi phí của hình thức này thấp hơn đáng kể. Chẳng hạn, một gói Google AI giá 489.000 đồng mỗi tháng nếu chia cho 6 người thì mỗi người chỉ phải trả khoảng 81.500 đồng.

Bài đăng tìm người lạ cùng chia sẻ chi phí các gói AI trong hệ sinh thái Google như Gemini, NotebookLM, Veo 3. Ảnh: Quang Nam.

Tuy nhiên, tài khoản giá rẻ thường đi kèm nhiều rủi ro. Người mua có thể bị loại khỏi nhóm, mất quyền truy cập giữa chừng hoặc hết hạn mức do người khác sử dụng. Với các tài khoản dùng chung, nhiều người cùng đăng nhập còn làm tăng nguy cơ lộ câu lệnh, hình ảnh, video và dữ liệu công việc.

Vì vậy, mức giá thấp chưa chắc giúp tiết kiệm hơn. Khi tài khoản bị khóa hoặc hết tài nguyên giữa lúc làm việc, người dùng có thể phải mua thêm gói khác và thực hiện lại sản phẩm. Ngoài ra, việc mua bán tài khoản phần mềm cũng nằm ở vùng xám quy định của nền tảng. Theo quy định mới, hành vi này có thể bị phạt tiền. Do vậy, phương án này cũng không còn khả thi.

Mua thêm tài khoản chưa chắc giúp tăng năng suất

Ngán ngẩm vì liên tục phải tự chi tiền, Quỳnh Lâm đã nêu vấn đề tại buổi đối thoại thường niên giữa nhân viên và ban lãnh đạo công ty.

Theo cô, doanh nghiệp không chỉ cần cấp tài khoản mà còn phải xác định đúng nhu cầu của từng bộ phận, lựa chọn công cụ phù hợp và hướng dẫn nhân viên sử dụng hiệu quả. Đề xuất sau đó được ban giám đốc tiếp nhận và giao bộ phận đào tạo xây dựng chương trình hỗ trợ.

Không lâu sau, công ty mời chuyên gia hướng dẫn nhân viên khai thác các công cụ AI hiện có, thay vì tiếp tục mua thêm phần mềm nhưng sử dụng rời rạc và nhanh hết hạn mức.

Ông Peter Nguyễn, Chuyên viên đào tạo kỹ năng AI, cho rằng bài toán không chỉ nằm ở số lượng tài khoản. Nếu nhân viên chưa biết chọn đúng công cụ, viết yêu cầu rõ ràng, kiểm chứng kết quả và đưa trí tuệ nhân tạo vào quy trình làm việc, chi phí thuê bao vẫn có thể tăng nhưng năng suất cải thiện không đáng kể.

Theo người này, doanh nghiệp cần đào tạo nhân viên từ kỹ năng sử dụng AI, nghiên cứu và xử lý tài liệu đến tạo ảnh, video, tự động hóa công việc. Việc triển khai cũng phải gắn với quản trị dữ liệu, bảo mật, phân quyền tài khoản và đo lường hiệu quả.

Một lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng AI dành cho nhân sự doanh nghiệp. Ảnh: NVCC.

Sau chương trình đào tạo, nhóm của Lâm bắt đầu phân loại lại nhu cầu. Các công việc thường xuyên được ưu tiên dùng tài khoản trả phí, còn tác vụ đơn giản chuyển sang công cụ miễn phí hoặc gói có hạn mức thấp hơn. Nhân viên cũng được phân bổ tài nguyên theo lịch để tránh tình trạng hết token giữa chừng.

Cách làm này chưa giải quyết hoàn toàn tình trạng thiếu tài khoản, nhưng giúp doanh nghiệp sử dụng ngân sách hiệu quả hơn. Câu chuyện của Lâm và Tâm cho thấy, cấp tài khoản AI chỉ là bước đầu. Doanh nghiệp còn phải chọn đúng công cụ, bảo đảm đủ hạn mức và tránh đẩy chi phí phục vụ công việc sang người lao động.