Cụ ông 81 tuổi đang đi đầu làn sóng AI

Ở tuổi 81, Larry Ellison trở thành một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI nhờ chiến lược xây dựng hạ tầng và dữ liệu.

Nếu nhắc đến cuộc đua AI hiện nay, phần lớn sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật nổi bật như Sam Altman của OpenAI, Jensen Huang của Nvidia hay Sundar Pichai của Google. Dù vậy, ít người để ý rằng Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle, lại đang âm thầm hưởng lợi từ cơn sốt AI và từng bước định hình hạ tầng cho cả ngành công nghiệp này.

Ở tuổi ngoài 80, Ellison không còn xuất hiện dày đặc trước truyền thông như Elon Musk, cũng không trực tiếp phát triển chatbot cạnh tranh với ChatGPT. Thay vào đó, ông đặt cược vào dữ liệu và hạ tầng điện toán, thứ được xem như nền móng của AI. Chính lựa chọn này đang giúp Oracle trở thành một trong những công ty thắng lớn nhất trong kỷ nguyên AI.

Oracle muốn trở thành nền móng của AI

Trong nhiều năm, Oracle thường bị xem như một ông lớn nhưng lỗi thời của Thung lũng Silicon. Công ty nổi tiếng với các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu dành cho doanh nghiệp, nhưng hiếm khi được nhắc đến trong các cuộc đua công nghệ mới.

Nhưng làn sóng AI đã thay đổi điều đó. Trong khi OpenAI phát triển mô hình ngôn ngữ, Nvidia bán GPU và Microsoft tích hợp AI vào phần mềm, Oracle chọn xây dựng hạ tầng để AI hoạt động, một vị trí khác trong chuỗi giá trị.

Những mô hình AI hiện đại ngoài cần chip xử lý mạnh, còn đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ, hệ thống lưu trữ ổn định và các trung tâm dữ liệu có quy mô ngày càng lớn. Đây đều là những lĩnh vực Oracle đã đầu tư nhiều năm qua.

Tầm nhìn xa của Larry đã giúp Oracle hưởng lợi trước làn sóng AI. Ảnh: Louie Psihoyos.

Theo Ellison, dữ liệu mới là tài sản quan trọng nhất của AI. Một mô hình thông minh đến đâu cũng không thể tạo ra giá trị nếu không được kết nối với dữ liệu của doanh nghiệp, bệnh viện, ngân hàng hay cơ quan nhà nước.

Đó cũng là lý do Oracle đang mở rộng mạnh mẽ hệ thống trung tâm dữ liệu trên toàn cầu và hợp tác với nhiều công ty AI để cung cấp nền tảng điện toán đám mây. Mục tiêu của hãng không phải tạo ra chatbot phổ biến nhất, mà trở thành nơi mọi doanh nghiệp phải tìm đến khi muốn triển khai AI.

Chiến lược này giúp Oracle hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI. Giá trị công ty tăng mạnh, kéo theo khối tài sản của Larry Ellison liên tục lập kỷ lục mới, đưa ông trở lại nhóm những người giàu nhất thế giới.

Tầm nhìn AI gây tranh cãi của Larry Ellison

Điều khiến Larry Ellison khác biệt còn ở cách ông hình dung vai trò của AI trong tương lai, bên cạnh chiến lược kinh doanh. Trong khi nhiều công ty tập trung vào AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo hay tăng năng suất làm việc, Ellison lại tin rằng AI sẽ trở thành hệ thống vận hành của cả xã hội.

Ông nhiều lần nhắc đến khả năng AI được sử dụng trong quản lý bệnh viện, điều phối giao thông, hỗ trợ quân đội, điều hành chính phủ và xử lý các cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia. Theo ông, càng nhiều dữ liệu được kết nối, AI càng có khả năng đưa ra quyết định chính xác hơn.

Ellison từng cho rằng nếu mọi hoạt động đều được ghi lại và phân tích bằng AI, con người sẽ có xu hướng cư xử tốt hơn vì biết mình luôn có thể bị theo dõi. Với những người ủng hộ, đây là cách giúp giảm tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý và phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp.

Stargate, dự án hạ tầng AI lớn của Mỹ được Oracle cung cấp hạ tầng chính. Ảnh: NYT.

Quan điểm này cũng kéo theo không ít tranh cãi. Các chuyên gia về quyền riêng tư lại lo ngại điều đó có thể mở đường cho một xã hội giám sát ở quy mô chưa từng có, nơi AI theo dõi mọi hành vi của con người chứ không đơn thuần để hỗ trợ họ.

Cuộc tranh luận này phản ánh một câu hỏi lớn hơn của thời đại AI. Các chuyên gia đặt câu hỏi về người kiểm soát lượng dữ liệu khổng lồ các hệ thống trí tuệ nhân tạo cần để vận hành.

Ở góc độ đó, Oracle đang nắm trong tay một lợi thế rất lớn. Công ty vốn là nơi lưu trữ dữ liệu của hàng chục nghìn doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ trên thế giới. Khi AI ngày càng cần tiếp cận những kho dữ liệu này, Oracle cũng trở thành mắt xích quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo NYT, thành công của Larry Ellison cũng cho thấy cuộc đua AI đang bước sang một giai đoạn mới. Thay vì chỉ cạnh tranh xem mô hình nào thông minh hơn hay chatbot nào có nhiều người dùng hơn, các tập đoàn công nghệ đang chuyển sang cuộc đua xây dựng hạ tầng, trung tâm dữ liệu và sở hữu nguồn dữ liệu chất lượng.

Trong bức tranh đó, một doanh nhân 81 tuổi không còn trực tiếp tạo ra những sản phẩm gây sốt trên mạng xã hội, nhưng lại có thể là người hưởng lợi lớn nhất. Bởi ở kỷ nguyên AI, quyền lực thuộc về những ai sở hữu nền móng để tất cả các mô hình ấy có thể hoạt động.