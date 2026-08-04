Món đồ chơi khiến Huawei vướng khủng hoảng

Trò đùa về món đồ chơi ve sầu gỗ trên mạng đang khiến Huawei rơi vào thế khó, khi nỗ lực bảo vệ hình ảnh thương hiệu lại vô tình đẩy vụ việc đi xa hơn.

Món đồ chơi ve sầu gỗ khiến Huawei đối mặt với chỉ trích từ dư luận Trung Quốc. Ảnh: Youliao.

Một món đồ chơi truyền thống của Trung Quốc bất ngờ đẩy Huawei vào tâm điểm tranh luận trên mạng. Vụ việc bắt đầu khi nhiều người dùng phát hiện âm thanh của ve sầu gỗ (trúc chi liễu) có nét giống các khoảnh khắc nổi tiếng trong sự kiện ra mắt xe của Huawei.

Theo đó, một số video đã ghép tiếng món đồ chơi này với phát ngôn của Dư Thừa Đông, Chủ tịch mảng thiết bị đầu cuối của Huawei. Trong đó, các video dùng những dòng mô tả mang tính đùa cợt như “món đồ chơi tốt nhất trong tầm giá 10 triệu nhân dân tệ”.

Huawei sau đó khiếu nại lên nền tảng với lý do các video gây tổn hại uy tín thương mại. Theo nội dung được trình bày, các video sử dụng âm thanh cải biên có tính chế giễu và làm xấu hình ảnh doanh nghiệp cũng như một số quản lý cấp cao. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhiều video cùng dạng bị gỡ hàng loạt.

Tuy nhiên, việc gỡ video không làm sự việc lắng xuống. Ngược lại, “trúc tri liễu” nhanh chóng trở thành chủ đề nóng tại Trung Quốc. Nhiều người dùng đăng lại video với thái độ châm biếm, trong khi doanh số món đồ chơi này liên tục tăng mạnh trên các sàn thương mại điện tử.

Một tài khoản blogger về ôtô cho biết bị gỡ 80 video. Phản ứng của cộng đồng mạng gần như nghiêng về phía người dùng. Một số bình luận cho rằng việc âm thanh giống nhau không đủ để xem là bôi nhọ thương hiệu.

Về pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng Huawei không hoàn toàn thiếu cơ sở. Luật sư Lý Chấn Vũ nói với Xiaoxiang Morning Herald rằng các video dù không trực tiếp nêu tên nhưng vẫn có thể tạo ra ám chỉ rõ ràng khi kết hợp phát ngôn đặc trưng của ông Dư Thừa Đông.

Dù vậy, việc đúng về mặt pháp lý không đồng nghĩa với sự khéo léo về việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Huawei có lý do để bảo vệ thương hiệu. Song, việc khiếu nại hàng loạt người dùng đã tạo hiệu ứng ngược khi có thể khiến một lượng lớn người dùng quay lưng với hãng.

Vấn đề lớn hơn nằm ở cách công chúng diễn giải sự việc. Huawei muốn lên án câu chuyện là bôi nhọ ác ý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Trong khi đó, nhiều người dùng lại nhìn sự việc như xung đột giữa doanh nghiệp lớn và quyền tự do chia sẻ của người dùng phổ thông.

Đây là điểm khiến Huawei thất thế trong cuộc cạnh tranh về truyền thông. Khi nền tảng xử lý theo diện rộng, một số video chỉ đơn thuần giới thiệu món đồ chơi cũng có thể bị ảnh hưởng. Thay vì khiếu nại trực tiếp, công ty nên chủ động phản ứng lại với trò đùa theo cách khéo léo hơn.