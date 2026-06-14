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Công nghệ Mobile

iPhone 17 bán được nhiều gấp 6 lần Xiaomi 17

  • Chủ nhật, 14/6/2026 07:34 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Xiaomi 17 vượt mốc 5 triệu máy ở Trung Quốc, nhưng vẫn bị Huawei Mate 80 bỏ lại phía sau. Trong khi đó, iPhone 17 dẫn đầu với hơn 32 triệu máy được bán ra.

Hai dòng Xiaomi 17 và iPhone 17 đặt cạnh nhau. Ảnh: Itopya.

Theo số liệu mới đây được blogger RD công bố trên Weibo, dòng Xiaomi 17 đã bán hơn 5 triệu chiếc tại Trung Quốc từ cuối tháng 9/2025 đến hết tháng 5 năm nay. Riêng Xiaomi 17 Max đã bán được khoảng 53.000 chiếc, chiếm khoảng 17,25% tổng doanh số của series này. Để so sánh, dòng Huawei Mate 80, cũng nằm trong các dòng flagship, đã bán được gần 6,5 triệu chiếc. Trong khi đó, dòng iPhone 17 đã bán được khoảng 32 triệu chiếc tại thị trường tỷ dân, gấp 6 lần mẫu điện thoại từ hãng Trung Quốc.

Xét riêng từng dòng sản phẩm, Xiaomi 17 series đứng thứ hai về doanh số điện thoại cao cấp trong số các thương hiệu Trung Quốc. Mức bán ra hàng tuần được duy trì ở mức khoảng 70.000 chiếc.

Xiaomi đang giảm thiểu áp lực chi phí do yêu cầu bộ nhớ ngày càng tăng bằng cách chuyển dịch cấu trúc sản phẩm lên phân khúc đắt tiền hơn và tung ra các mẫu có giá cao như Pro, Pro Max, Ultra và Max.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, lượng hàng xuất xưởng của Xiaomi đã giảm mạnh 35% trong quý đầu tiên năm 2026. Hãng nghiên cứu cho rằng nguyên nhân chính là do các dòng sản phẩm chủ lực của hãng hoạt động kém hiệu quả hơn so với thế hệ trước mà không có những đợt giảm giá hoặc khuyến mãi đáng kể.

Hơn nữa, chi phí bộ nhớ cao buộc Xiaomi đã áp dụng chiến lược định giá thận trọng hơn, càng làm suy yếu doanh số bán hàng. Ngày 8/6, Xiaomi đã ra mắt dòng Xiaomi 17T, vốn chỉ nhắm đến thị trường quốc tế, nhằm lấp đầy khoảng trống giá của dòng Xiaomi 17 và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ngược lại, dòng Huawei Mate 80 ra mắt tháng 11 năm ngoái đã vượt qua Xiaomi 17 về lượng bán. Dữ liệu từ 3 tuần qua cho thấy Huawei đã bán được khoảng 6 triệu chiếc, duy trì tốc độ tăng trưởng 200.000 đơn vị mỗi tuần.

Counterpoint chỉ ra rằng Huawei đã giảm thiểu áp lực chi phí từ giá bộ nhớ tăng cao bằng cách xây dựng chuỗi cung ứng nội địa hiệu quả. Kết hợp với trợ cấp của chính phủ và các chương trình khuyến mãi Tết Nguyên đán, Huawei đã trở thành thương hiệu điện thoại di động có hiệu suất tốt nhất trong quý đầu tiên, với thị phần 20%.

Tại Trung Quốc, dòng iPhone 17 chính thức được bán ra tháng 9 năm ngoái và vẫn đang duy trì mức tăng trưởng khoảng 1 triệu chiếc mỗi tuần. Người dân Đại Lục yêu thích giá trị cốt lõi của mẫu điện thoại này.

Ngoài ra, Apple cũng có nhiều chương trình khuyến mãi và nhận được trợ cấp từ chính phủ, đã đứng thứ hai tại thị trường Trung Quốc trong quý đầu tiên với thị phần 19%. Lượng hàng xuất xưởng tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng cao nhất trong số 6 thương hiệu hàng đầu.

Counterpoint chỉ ra rằng trong ngắn hạn và trung hạn, Apple vẫn có thể tiếp tục mở rộng thị phần bằng cách duy trì định vị sản phẩm cao cấp và tận dụng khả năng quản lý chuỗi cung ứng của mình để có nhiều khả năng tự mình gánh chịu áp lực chi phí do giá bộ nhớ tăng cao. Ngoài ra, tính đến tuần thứ 22, doanh số tích lũy của dòng vivo X300 đạt khoảng 2,7 triệu chiếc và với dòng OPPO Find X9 khoảng 2,2 triệu chiếc.

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Nhật Tường

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  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
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    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

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