Đừng tắt Bluetooth trên iPhone, Samsung nữa

Bluetooth từng là "thủ phạm" gây hao pin trên điện thoại. Tuy nhiên, những thay đổi trong hơn 20 năm qua đã khiến quan niệm này dần trở nên lỗi thời.

Bluetooth từng là một trong những tính năng tiêu tốn pin đáng kể trên điện thoại đời đầu, nhưng điều đó đã thay đổi trong những năm gần đây. Ảnh: Unsplash.

Trong nhiều năm, một trong những lời khuyên phổ biến nhất để kéo dài thời lượng pin smartphone là tắt Bluetooth khi không sử dụng. Thói quen này xuất phát từ giai đoạn đầu những năm 2000, khi Bluetooth còn là một công nghệ mới và tiêu tốn đáng kể năng lượng trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, điều đó không còn đúng với các thiết bị hiện đại.

Bluetooth lần đầu xuất hiện trên các sản phẩm tiêu dùng vào năm 1999. Khi đó, khả năng xử lý của chip còn hạn chế, pin smartphone có dung lượng thấp và việc duy trì kết nối không dây liên tục có thể làm giảm đáng kể thời lượng sử dụng.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Bluetooth đã trở thành một trong những chuẩn kết nối tiết kiệm năng lượng nhất trên thiết bị điện tử. Phiên bản mới nhất Bluetooth 6.3 được phát hành vào tháng 5 tiếp tục cải thiện độ trễ, khả năng kết nối đồng thời và hiệu suất năng lượng.

Bước ngoặt lớn nhất đến từ Bluetooth Low Energy (BLE), công nghệ được giới thiệu từ Bluetooth 4.0. Chuẩn này được thiết kế cho các thiết bị cần hoạt động liên tục nhưng tiêu thụ rất ít điện năng, chẳng hạn đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe, thẻ định vị hay cảm biến IoT.

Nhờ BLE, nhiều thiết bị có thể hoạt động trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm chỉ với một viên pin nhỏ.

Các thử nghiệm của Android Authority cũng cho thấy tác động của Bluetooth đến thời lượng pin hiện nay thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của đa số người dùng.

Trong một bài kiểm tra trên nhiều smartphone như Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro, Xiaomi Poco F2 Pro hay Realme X3 Superzoom, mức tiêu thụ pin trung bình khi bật Bluetooth chỉ cao hơn khoảng 1,8% so với khi tắt hoàn toàn.

Ngay cả thiết bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong thử nghiệm cũng chỉ tiêu tốn thêm khoảng 4% pin.

Điều này đồng nghĩa việc liên tục bật rồi tắt Bluetooth có thể không mang lại hiệu quả tiết kiệm pin đáng kể như nhiều người vẫn nghĩ.

Trên các thiết bị Apple, hãng thậm chí còn khuyến nghị người dùng duy trì Bluetooth ở trạng thái bật. Theo Apple, đây là điều kiện cần để nhiều tính năng hoạt động ổn định, từ AirDrop, Apple Watch, AirPods cho đến các thiết bị nhà thông minh.

Bluetooth hiện không còn chỉ dùng để kết nối tai nghe không dây. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị hiện đại như đồng hồ thông minh, đèn thông minh hay camera an ninh.

Ngoài ra, các dịch vụ tìm kiếm thiết bị thất lạc như Find My của Apple hay nhiều nền tảng định vị khác cũng dựa vào Bluetooth để xác định vị trí đồ vật.

Điều đó không có nghĩa Bluetooth hoàn toàn không tiêu thụ điện năng. Tuy nhiên, trên phần lớn smartphone hiện nay, mức tiêu hao này đã trở nên rất nhỏ so với màn hình, mạng di động, GPS hay các ứng dụng chạy nền.

Nói cách khác, nếu mục tiêu là kéo dài thời lượng pin, việc giảm độ sáng màn hình hoặc hạn chế các ứng dụng tiêu tốn tài nguyên sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn nhiều so với việc tắt Bluetooth.