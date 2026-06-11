Người dùng có thể bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, rút sạch tiền nếu không cẩn thận kiểm tra lại những đề xuất của ChatGPT.

Các chatbot AI có thể đưa ra lời khuyên không đáng tin cậy khi mua sắm. Ảnh: Reuters.

Trong thời đại bùng nổ của chatbot AI, những kẻ lừa đảo cũng có cách riêng để tận dụng sức mạnh khổng lồ này: dùng ChatGPT để tiếp thị.

Theo Guardian, dịch vụ kiểm tra lừa đảo Ask Silver phát hiện chatbot của OpenAI đề xuất các trang web bán lẻ giả mạo, được xây dựng để thu thập thông tin thanh toán từ những người mua hàng ít cảnh giác.

Các trang web lừa đảo bắt chước cửa hàng thực và sử dụng URL trông giống như trang web chính thức, giúp chúng khó bị phát hiện nếu không kiểm tra kỹ lưỡng.

Cụ thể, tội phạm lừa đảo cố tình nhắm mục tiêu vào các thương hiệu vừa mới đóng cửa hoặc bị mua lại, tạo ra khoảng trống giữa nhu cầu của người tiêu dùng và sự hiện diện chính thức trên Internet.

Chuyên gia Anna Jones của Ask Silver đưa ra một trường hợp điển hình là Russell & Bromley, nhà bán lẻ giày dép của Anh phá sản vào tháng 1.

Sau khi Next mua lại thương hiệu này, do không còn trang web chính thức nào, những kẻ lừa đảo tạo ra một bản sao "giống hệt" và tối ưu hóa để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của ChatGPT. Những khách hàng hỏi chatbot về các sản phẩm của Russell & Bromley sẽ được chuyển thẳng đến trang web giả mạo.

Một trong những nguồn kết quả của ChatGPT là trang web giả mạo Russell & Bromley. Ảnh: The Guardian.

Theo Jones, giải thích hợp lý về hiện tượng này là những kẻ xấu cài cắm dữ liệu huấn luyện của ChatGPT với nội dung được thiết kế để quảng bá các trang web lừa đảo, một kỹ thuật có tên "đầu độc dữ liệu".

Hiện tại, OpenAI cập nhật kết quả tìm kiếm cho các truy vấn mua sắm liên quan đến Russell & Bromley và hiện hiển thị cảnh báo: "Một số trang web quảng cáo sản phẩm Russell & Bromley với khuyến mãi 80% có vẻ đáng ngờ và có thể không phải là nhà bán lẻ chính thức. Các báo cáo gần đây chỉ ra sự xuất hiện của các cửa hàng Russell & Bromley giả mạo trong kết quả tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI".

Theo các nghiên cứu trước đó, ChatGPT vốn gặp khó khăn trong việc đưa ra các đề xuất sản phẩm nhất quán và đáng tin cậy, nhưng việc chuyển hướng người dùng đến các trang web lừa đảo là một thất bại lớn. Vấn đề có khả năng ngày càng trầm trọng hơn khi AI trở thành một phần quan trọng trong quá trình mua sắm.

Trao đổi với Guardian, Louise Baxter thuộc Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại Quốc gia Anh nói rằng những kẻ lừa đảo thích nghi rất nhanh với công nghệ mới. Mọi người không nên tin tưởng một trang web chỉ vì nó được AI đề xuất.