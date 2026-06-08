ChatGPT sắp biến đổi

OpenAI chuẩn bị lần tái cấu trúc ChatGPT lớn nhất kể từ khi ra mắt, hướng tới mô hình siêu ứng dụng tích hợp lập trình và tác nhân AI trước thềm IPO.

ChatGPT sắp nhận bản làm mới lớn nhất kể từ khi xuất hiện vào năm 2022. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI đang chuẩn bị cho đợt làm lại ChatGPT lớn nhất kể từ khi ra mắt năm 2022, theo FT. Công ty trị giá 850 tỷ USD dự định biến chatbot này thành một "siêu ứng dụng" tích hợp công cụ lập trình, tác nhân AI và dịch vụ của bên thứ ba.

Đây là bước ngoặt chiến lược rõ ràng khi từ một chatbot trả lời câu hỏi, ChatGPT sẽ chuyển thành nền tảng tự động thực hiện các yêu cầu của người dùng.

"Chức năng phản hồi đơn thuần đã hết thời", một nhân viên cấp cao của OpenAI nói với FT.

Siêu ứng dụng AI

Thibault Sottiaux, người trước đây điều hành Codex và hiện lãnh đạo toàn bộ sản phẩm cốt lõi của OpenAI mô tả rằng công ty hướng tới tạo ra một trợ lý cá nhân có khả năng hỗ trợ người dùng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

ChatGPT sẽ trở thành siêu ứng dụng AI. Ảnh: Bloomberg.

"Bạn có thể kết nối thông qua nó trên điện thoại di động, máy tính để bàn hoặc web. Khi đang ở trong xe, bạn cũng có thể nói chuyện với nó", Sottiaux nói.

Phần lớn nguồn lực trong đợt tái cấu trúc này được dồn vào Codex, sản phẩm lập trình bằng trí tuệ nhân tạo của OpenAI. Kể từ khi ra mắt trên máy tính vào tháng 2, số lượng người dùng Codex đã tăng gấp 6 lần, lên hơn 5 triệu người dùng hoạt động hàng tuần. Công cụ này cạnh tranh trực tiếp với Claude Code của Anthropic, một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất của đối thủ.

Về giao diện, OpenAI sẽ thiết kế lại ChatGPT với các lời nhắc và tính năng mới dẫn dắt người dùng đến công cụ lập trình, tạo hình ảnh và ứng dụng từ đối tác. Về dài hạn, công ty đặt cược rằng mô hình AI sẽ tự động hiểu ý định người dùng mà không cần lời nhắc. Tới lúc đó, ranh giới giữa chatbot, công cụ lập trình và phần mềm thông thường sẽ biến mất.

Áp lực từ kế hoạch IPO

Động lực thực sự đằng sau đợt đại tu này là áp lực tài chính. OpenAI đang chuẩn bị IPO và cần chứng minh con đường lợi nhuận trong tương lai. Hiện tại, khoảng 2 triệu doanh nghiệp sử dụng sản phẩm OpenAI đang chiếm khoảng 40% doanh thu công ty. Công ty dự đoán con số này sẽ tăng lên 50% vào cuối năm nay.

Để tập trung nguồn lực cho doanh nghiệp, một số sáng kiến hướng người tiêu dùng đã bị gạt sang một bên. Tính năng thanh toán trong ChatGPT bị dừng lại. Sora, sản phẩm tạo video từng gây sốt trong cộng đồng người dùng, đã ngừng hoạt động chưa đầy một năm sau khi ra mắt.

OpenAI cần động lực thúc đẩy tài chính trước thềm IPO. Ảnh: Reuters.

"Khoảng một năm trước, chiến lược của OpenAI là đặt mục tiêu cao, trong khi chiến lược của Anthropic là kiếm tiền trước. Giờ đây, cả 2 bên đều đang cố gắng hướng tới mục tiêu IPO và các nhà đầu tư quan tâm đến tài chính hơn mục tiêu phát triển công nghệ", Jenny Xiao, đối tác tại Leonis Capital và cựu nhà nghiên cứu tại OpenAI nhận định.

OpenAI đã hợp nhất ChatGPT, Codex và các nhóm sản phẩm khác dưới sự lãnh đạo duy nhất do Sottiaux đứng đầu. Một số quản lý cấp cao, bao gồm cựu Giám đốc sản phẩm Kevin Weil, đã rời công ty trong quá trình tái cơ cấu này.

"Khi chúng ta có trí tuệ nhân tạo tổng quát, tôi không nghĩ sẽ có nhiều thương hiệu riêng biệt. Tôi cho rằng chỉ có một thực thể duy nhất mà chúng ta có thể trò chuyện cùng và nó có thể làm bất cứ điều gì", Alex Embiricos, người đứng đầu sản phẩm doanh nghiệp của OpenAI nói.