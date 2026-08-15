Máy đọc sách tí hon thách thức Kindle

BOOX Picco sở hữu màn hình E-Ink 3,97 inch với kích thước chỉ ngang một bộ bài, đánh dấu bước tiến mới của dòng máy đọc sách siêu nhỏ.

Picco sở hữu màn hình E-Ink với kích thước 3,97 inch. Ảnh: BOOX.

Picco sử dụng màn hình E-Ink đơn sắc và được trang bị đèn chiếu sáng phía trước. Thiết bị cũng hỗ trợ thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng. BOOX chưa công bố cấu hình chi tiết, giá bán hay thời điểm thương mại hóa sản phẩm.

Sản phẩm này mở ra một hướng đi mới cho BOOX. Hãng vốn nổi tiếng với các mẫu máy đọc sách có kích thước và kiểu dáng khác biệt so với Kindle hay Kobo. Picco còn là thiết bị đầu tiên thuộc dòng sản phẩm mới mang tên Tile. Tuy nhiên, BOOX chưa giải thích cụ thể chiến lược dành cho dòng thiết bị này.

Trước Picco, Palma là một trong những mẫu BOOX nhỏ gọn nhất. Thiết bị có màn hình 6,13 inch và kích thước gần tương đương smartphone. Trong khi đó, màn hình 3,97 inch của Picco đưa sản phẩm sang một phân khúc nhỏ hơn đáng kể.

Sự xuất hiện của Picco diễn ra khi các mẫu máy đọc sách bỏ túi bắt đầu nhận được nhiều chú ý. XTEINK là một trong những thương hiệu theo đuổi phân khúc này. Dòng X3, X4 và X4 Pro của hãng hướng tới nhu cầu đọc nhanh trong lúc di chuyển.

XTEINK X4 hiện sử dụng màn hình E-Ink 4,3 inch. Thiết bị có bộ nhớ 16 GB và được bán với giá niêm yết 69 USD . Trong khi đó, X4 Pro bổ sung màn hình cảm ứng cùng hệ thống đèn trước. Giá niêm yết của phiên bản này là 99 USD .

Điểm đáng chú ý của dòng XTEINK là thiết kế hỗ trợ gắn từ tính. Người dùng có thể đặt máy đọc sách phía sau smartphone để mang theo thuận tiện hơn. Cách tiếp cận này giúp thiết bị trở thành một phụ kiện đọc sách thay vì một món đồ phải mang riêng như Kindle.

Gizmodo nhận định Picco có thể giúp BOOX mở rộng lợi thế ở những phân khúc mà các tên tuổi lớn như Amazon và Kobo chưa tập trung mạnh. Theo đó, thành công của những máy đọc sách bỏ túi cho thấy vẫn có nhu cầu đối với thiết bị nhỏ hơn đáng kể so với chuẩn 6-7 inch phổ biến.

Một yếu tố khác được quan tâm là hệ điều hành. Nhiều thiết bị BOOX hiện chạy Android và cho phép cài ứng dụng đọc sách từ bên thứ ba. Palma cũng sử dụng Android và tích hợp Google Play. Điều này giúp người dùng truy cập nhiều nền tảng thay vì phụ thuộc vào một kho sách duy nhất.

Tuy nhiên, BOOX chưa xác nhận hệ điều hành chạy trên Picco. Ngoài ra, giá bán cũng là câu hỏi lớn. Trong khi các thiết bị XTEINK nhấn mạnh vào mức giá thấp, nhiều sản phẩm BOOX được định vị cao hơn. Vì vậy, khả năng cạnh tranh của Picco sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán và phần mềm mà hãng lựa chọn.

Thị trường máy đọc sách đang xuất hiện thêm một hướng cạnh tranh ngoài kích thước màn hình lớn, màu sắc và khả năng ghi chú. Thay vì thay thế hoàn toàn Kindle hoặc Kobo, các thiết bị siêu nhỏ hướng đến một nhu cầu thuận tiện mang theo khi di chuyển của người dùng.