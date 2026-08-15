Gói Internet Starlink đắt gấp mấy lần mạng cáp quang tại Việt Nam?

Với mức 1,71 triệu đồng/tháng cho gói gia đình, Starlink có giá cao hơn đáng kể so với các gói Internet tốc độ cao của FPT, VNPT hay Viettel.

Gói Internet Starlink đắt gấp nhiều lần cáp quang của các nhà cung cấp trong nước. Ảnh: Autoevolution.

Starlink đã bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam với 2 gói dành cho người dùng cá nhân. Gói Gia đình 100 Mbps có giá 1.131.990 đồng/tháng, trong khi gói Gia đình tốc độ tối đa có mức phí 1.711.100 đồng/tháng.

Gói rẻ nhất vẫn đắt gấp nhiều lần cáp quang

FPT hiện cung cấp gói Sky F3 từ 255.000 đồng/tháng, với tốc độ tải xuống tối đa 1 Gbps. Gói Home 3 của VNPT có giá khoảng 335.000 đồng/tháng, tốc độ khoảng 1 Gbps và đi kèm hệ thống Wi-Fi Mesh.

Viettel cũng có các gói Internet từ khoảng 245.000 đồng/tháng, với tốc độ từ 500 Mbps và có thể đạt tới 1 Gbps tùy khu vực.

Như vậy, ngay cả gói Starlink rẻ nhất cũng có mức phí cao gấp hơn 3 lần các lựa chọn cáp quang nói trên. Với gói Gia đình tốc độ tối đa giá hơn 1,7 triệu đồng/tháng, chênh lệch có thể lên tới khoảng 5-7 lần.

Khoảng cách cũng thể hiện ở tốc độ. Các gói Starlink dành cho cá nhân hiện có tốc độ tối đa từ 100-400 Mbps, trong khi nhiều gói cáp quang trong nước đã cung cấp có tốc độ từ 500 Mbps đến khoảng 1 Gbps.

Chi phí sử dụng Starlink còn tăng đáng kể khi tính thêm thiết bị. Người dùng phải mua riêng bộ thu phát, với 2 lựa chọn gồm Mini giá 8,6 triệu đồng và Standard 4X giá 10,2 triệu đồng.

Gói gia đình Starlink cung cấp tốc độ tối đa có mức phí 1,7 triệu đồng/tháng. Ảnh: Starlink.

Nếu chọn gói 100 Mbps cùng thiết bị Mini, số tiền phải bỏ ra ngay trong tháng đầu tiên đã gần 9,8 triệu đồng, chưa tính phí vận chuyển.

Sau một năm sử dụng, riêng tiền thuê bao gói 100 Mbps vào khoảng 13,6 triệu đồng. Tính thêm thiết bị Mini, chi phí năm đầu vượt 22 triệu đồng. Với gói Gia đình tốc độ tối đa, con số này có thể chạm mốc 30 triệu đồng.

Mức chi này tạo ra khoảng cách lớn so với Internet cố định, đặc biệt tại những khu vực đã có sẵn hạ tầng cáp quang.

Starlink phù hợp với ai?

Dù có mức giá cao, Starlink không hoàn toàn cạnh tranh trực tiếp với FPT, VNPT hay Viettel.

Các nhà mạng trong nước cung cấp Internet chủ yếu qua hạ tầng cáp quang mặt đất. Khi mạng lưới đã được triển khai tới khu dân cư, người dùng có thể tiếp cận tốc độ cao với chi phí thấp hơn đáng kể.

Starlink giải quyết một nhu cầu khác. Dịch vụ của SpaceX sử dụng mạng vệ tinh quỹ đạo thấp, giúp người dùng kết nối Internet mà không phụ thuộc vào đường cáp kéo tới địa điểm sử dụng.

Lợi thế này không quá rõ với một căn hộ tại Hà Nội hay TP.HCM đã có cáp quang ổn định, nhưng trở nên đáng chú ý ở vùng núi, đảo, công trường, trang trại hoặc những khu vực thưa dân, nơi việc triển khai mạng mặt đất khó khăn hoặc tốn kém.

Starlink cũng được định hướng phục vụ kết nối băng rộng trên biển, trên không và các khu vực đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng thời điểm bắt đầu bán Starlink tại Việt Nam, SpaceX cũng đăng tuyển kỹ sư Supplier Development Engineer tại Hà Nội, phụ trách phát triển và quản lý các nhà cung cấp tham gia sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink. Vị trí này tập trung vào các khâu lắp ráp, kiểm thử, đóng gói và mở rộng quy mô sản xuất phần cứng.

Động thái tuyển dụng cho thấy hoạt động của SpaceX tại Việt Nam có thể không chỉ dừng ở cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, mà còn liên quan tới chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị Starlink.

Starlink có thể chưa phải lựa chọn phổ biến với các hộ gia đình đã có cáp quang, nhưng việc SpaceX đồng thời bán dịch vụ và tuyển nhân sự cho mảng phần cứng cho thấy hãng đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam.