Tài liệu gì khiến TP.HCM chi gần 2.700 tỷ đồng để số hóa?

Gần 2.700 tỷ đồng sẽ được TP.HCM dành để số hóa một khối tài liệu có giá trị đặc biệt, phục vụ quản lý và khai thác lâu dài.

TP.HCM dự kiến số hóa khoảng 603 triệu trang tài liệu. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức sau quá trình sắp xếp bộ máy trên địa bàn.

Đề án áp dụng với tài liệu hình thành từ năm 1975 đến ngày 30/6/2025, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ và xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Theo kế hoạch, các tài liệu sẽ được số hóa đồng bộ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu lưu trữ thống nhất, được quản lý tập trung và thuận tiện khi tra cứu.

Nguồn dữ liệu này phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác của cơ quan, tổ chức và người dân.

TP.HCM đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ quy trình, từ lựa chọn, chuẩn bị tài liệu đến quét, kiểm tra chất lượng, tạo lập cơ sở dữ liệu, lưu trữ và chia sẻ.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực của tài liệu, đồng thời duy trì khả năng kết nối và khai thác lâu dài.

Theo thống kê, tổng khối lượng cần số hóa trên địa bàn thành phố khoảng 75.370 mét giá tài liệu, tức tổng chiều dài tài liệu khi xếp trên các giá lưu trữ, tương đương gần 603 triệu trang.

Trong đó, khoảng 20.460 mét tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã và đang được thu nộp về Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP.HCM. Gần 54.900 mét còn lại hiện được bảo quản tại kho lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Để xử lý khối lượng tài liệu lớn này, đề án được triển khai trong hai giai đoạn, kéo dài từ năm 2026-2035.

Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ số hóa khoảng 54.350 mét tài liệu của 159 cơ quan, tổ chức, tương đương gần 435 triệu trang. Kinh phí cho giai đoạn này ước hơn 1.925 tỷ đồng .

Từ năm 2031-2035, thành phố tiếp tục số hóa khoảng 21.000 mét tài liệu của 181 cơ quan, tổ chức, tương đương hơn 168 triệu trang, với kinh phí hơn 744 tỷ đồng . Tổng kinh phí thực hiện 2 giai đoạn dự kiến khoảng 2.669 tỷ đồng .

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành số hóa toàn bộ tài liệu lưu trữ của ba năm gần nhất. Thành phố cũng sẽ rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và đầu tư thiết bị chuyên dụng phục vụ số hóa, lưu trữ và khai thác dữ liệu.

Để bổ sung nguồn lực cho quá trình này, TP.HCM đang triển khai chính sách hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với lực lượng trực tiếp tham gia làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc huy động. Mức hỗ trợ được tính theo số ngày làm việc thực tế.

Từ năm 2026 đến hết năm 2027, thành phố dự kiến tổ chức khoảng 13 đợt cao điểm, mỗi đợt huy động tối đa 7.000 người và kéo dài không quá 90 ngày. Tổng kinh phí hỗ trợ ước khoảng 1.638 tỷ đồng .

Chính sách này nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn, đồng thời đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân.