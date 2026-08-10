Apple Watch gốm sắp trở lại

Dòng smartwatch nổi tiếng từ Apple có thể thay đổi trước xu hướng vòng đeo không màn hình và nhẫn thông minh.

Apple Watch Ultra 3. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple đang xem xét kế hoạch thay đổi dòng Apple Watch, khi thị trường thiết bị đeo chuyển sang các sản phẩm không màn hình và kiểu dáng mới lạ.

Xuất hiện lần đầu năm 2014, Apple Watch gây ấn tượng nhờ thiết kế và giao diện người dùng mới mẻ. Dù thoạt nhìn vẫn giống đồng hồ đeo tay truyền thống, sản phẩm mang đến trải nghiệm và các ứng dụng tương tự iPhone.

Sau nhiều năm nâng cấp liên tục, Apple Watch trở thành công cụ theo dõi sức khỏe toàn diện hơn, bên cạnh các model mỏng, kích thước lớn và dòng Ultra cao cấp. Dù vậy, bản chất sản phẩm không thay đổi so với 11 năm trước.

Apple Watch gốm có thể trở lại

Theo Gurman, Apple Watch giống như iPhone nằm trên cổ tay. Thiết bị có thể theo dõi sức khỏe liên tục, chạy ứng dụng nhẹ, hiện thông báo và liên lạc. Ngoại hình, giao diện sản phẩm hầu như không thay đổi, tạo cảm hứng cho các model cạnh tranh với vẻ ngoài và tính năng tương tự.

Công thức này mang đến hiệu quả khi Apple Watch liên tục thu hút người dùng mới, duy trì vị thế smartwatch bán chạy nhất, bất chấp sức ép đối thủ.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, doanh số smartwatch quý I của Apple tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Samsung ghi nhận tăng trưởng âm.

"Ở khía cạnh nào đó, Apple Watch có hướng đi tương tự iPhone. Hiện nay, iPhone rõ ràng là bản kế nhiệm từ model đầu tiên năm 2007, chỉ có thiết kế thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như mặt lưng nhựa (năm 2008), màn hình lớn hơn (2014), loại bỏ nút Home (2017), camera 3 ống kính (2019) và thiết kế siêu mỏng (2025)", Gurman chia sẻ.

Tuy nhiên, iPhone sẽ chứng kiến thay đổi lớn về thiết kế trong năm nay, khi Apple chuẩn bị ra mắt tùy chọn màn hình gập.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh Táo khuyết đã lên kế hoạch trình làng iPhone gập thế hệ 2 vào năm 2027, rồi đến thế hệ 3 vào đầu 2028 với màn hình lớn hơn. Điều đó cho thấy công ty rất tin tưởng vào dòng máy gập.

Một mẫu Apple Watch Ultra. Ảnh: Bloomberg.

Apple Watch cũng sắp chứng kiến thay đổi tương tự. Những năm qua, dòng sản phẩm này chủ yếu được nâng cấp nhẹ. Mẫu Ultra vẫn giữ kiểu dáng từ năm 2022, trong khi Apple Watch Series 11 có ngôn ngữ thiết kế giống Series 4 từ 8 năm trước.

Dù vậy, người dùng có thể phải chờ lâu hơn. Dựa trên tin đồn, Apple Watch Series 12 và Ultra 4 sắp ra mắt vẫn chỉ được nâng cấp phần cứng, gồm chip xử lý mạnh hơn cùng chất liệu vỏ ngoài mới.

"Apple đang nghiên cứu bổ sung tùy chọn kiểu dáng, với kế hoạch mang trở lại phiên bản vỏ gốm trong năm nay hoặc năm sau. Hãng cũng sẽ mang đến các màu sắc và dây đeo mới, cùng loạt nâng cấp xoay quanh chế độ theo dõi sức khỏe và tập thể dục", Gurman chia sẻ.

Theo MacRumors, Apple lần đầu ra mắt Apple Watch gốm vào tháng 9/2016, thay thế bản vàng. Điều này giúp hạ giá sản phẩm từ hàng nghìn USD xuống còn 1.250 USD tại thời điểm lên kệ.

Apple Watch gốm từng được quảng bá cứng gấp 4 lần thép không gỉ. Một năm sau, hãng mở rộng tùy chọn gốm với màu xám trên Series 3. Phiên bản gốm trắng tiếp tục xuất hiện trên Series 5 cùng tùy chọn titan, nhưng đã không còn tồn tại kể từ Series 6.

Tuy không còn xuất hiện nhiều năm qua, đây vẫn là một trong những phiên bản được giới sưu tầm săn đón nhất trên thị trường.

Ấp ủ thay đổi lớn

Những cải tiến lớn hơn cho Apple Watch sẽ đến trong tương lai. Theo Gurman, bộ phận thiết kế công nghiệp của Apple đang nghiên cứu "thay đổi toàn diện" Apple Watch với nhiều hướng đi.

Thị trường đang chứng kiến sự nổi lên của vòng đeo thể thao không màn hình và nhẫn thông minh. Chúng có giá rẻ và nhẹ hơn, thú vị và tiện lợi hơn khi sử dụng với một số người.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh Apple đang đánh giá xu hướng này. Hãng được cho đang nghiên cứu ý tưởng vòng đeo không màn hình, cùng nhiều loại kích cỡ và kiểu dáng khác nhau, kể cả màn hình tròn dù "khó ra mắt thị trường".

Một mẫu Apple Watch phiên bản vỏ gốm. Ảnh: Time+Tide Watches.

Apple có thể đang phát triển các mẫu smartwatch cao cấp, đắt hơn Ultra và Hermès. Ngược lại, hãng còn xem xét những phiên bản rẻ hơn dòng SE hiện tại.

Táo khuyết vẫn chưa quyết định hướng đi cụ thể. Dù vậy, công ty quyết tâm xây dựng lại dòng sản phẩm để phản ứng trước sức ép cạnh tranh ngày càng tăng.

"Táo khuyết cũng đặt mục tiêu tích cực hơn cho bộ phận thiết bị đeo, gia đình và phụ kiện, vốn gặp khó khăn trong việc tạo ra mức tăng trưởng tích cực những năm gần đây", Gurman nhận định.

Chiến lược mới của Apple còn được hỗ trợ bởi Siri AI. Theo nguồn tin, công ty có kế hoạch xây dựng lại ứng dụng Sức khỏe (Health) dưới sự lãnh đạo của Eddy Cue. Ông được cho rất thích các sản phẩm từ Whoop và nhẫn Oura.

"Cải tiến đồng hồ có thể quan trọng ngang với việc chuyển đổi iPhone từ dạng thanh sang gập. Dù vậy, mọi thứ vẫn cần thời gian", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.