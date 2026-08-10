Apple quyết tâm dùng chip nhớ của Trung Quốc

Apple đang tiến hành đàm phán để sử dụng chip nhớ CXMT của Trung Quốc, bất chấp những rủi ro chính trị do tập đoàn này nằm trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc.

Để giải cơn khát bộ nhớ do AI, Apple nhiều khả năng sẽ dùng chip của Trung Quốc trên iPhone và MacBook. Ảnh: AppleInsider.

WSJ dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ Apple đang tiến hành thử nghiệm các dòng chip nhớ từ tập đoàn CXMT của Trung Quốc trên hàng loạt dòng sản phẩm, bao gồm iPhone và MacBook. Động thái này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Mỹ phải đối mặt với cơn khủng hoảng chip nhớ nghiêm trọng giữa thời điểm bùng nổ AI.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, phía nhà sản xuất iPhone đã có các cuộc đàm phán bước đầu với CXMT về việc cung cấp linh kiện với mục tiêu ứng dụng chúng trên một số thiết bị tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Song song đó, Apple hy vọng sẽ nhận được "sự chấp thuận" từ Nhà Trắng để thực hiện các giao dịch thương mại với doanh nghiệp Trung Quốc này.

CXMT đang nổi lên nhanh chóng trên thị trường DRAM và hiện là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, sau Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology.

Năm 2025, CXMT chiếm khoảng 11% công suất DRAM toàn cầu. Tỷ lệ này được dự báo tăng lên 15% vào năm 2028 khi các dây chuyền mới tại Hợp Phì, Thượng Hải và Bắc Kinh đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chi phí. CXMT và Yangtze Memory Technologies (YMTC) đều nằm trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc.

Đây là danh sách các công ty bị chính quyền Mỹ cho có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc có tên trong danh sách này chủ yếu hạn chế hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, song không bị cấm giao dịch thương mại thông thường.

Không chỉ Apple, WSJ tiết lộ các hãng sản xuất máy tính xách tay hàng đầu như HP và Acer cũng đã bắt đầu sử dụng chip nhớ của CXMT trên các thiết bị bán ra ngoài lãnh thổ Mỹ để xoa dịu tình trạng căng thẳng nguồn cung.

Tuy nhiên, các quy định liên bang của Mỹ đang ngăn cản những công ty nội địa chuyển giao công nghệ cho CXMT, bao gồm bất kỳ trao đổi nào về thông số kỹ thuật hay chi tiết sản phẩm, vốn là quy trình tiêu chuẩn để tạo ra các dòng chip tùy chỉnh chuyên biệt mà Apple thường dùng.

Theo ông Kevin Wolf, luật sư tại hãng tư vấn Akin Gump chuyên về kiểm soát xuất khẩu, quy định này chặn đứng khả năng nhà sản xuất iPhone đặt hàng các dòng chip tùy biến riêng từ CXMT.

Thay vào đó, quy định chỉ cho phép Apple sử dụng các linh kiện thương mại có sẵn và đàm phán giá cả với phía Trung Quốc.