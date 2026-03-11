Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này, theo Wall Street Journal.

Ảnh: imboldn.

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Năm 1976, hai người trẻ tuổi cùng tên Steve (Jobs và Wozniak) đã nhờ người cố vấn 41 tuổi Ron Wayne hoàn tất thủ tục giấy tờ để thành lập Apple Computer.

Chặng đường 50 năm tới nay không hề bằng phẳng. Sau những thành công ban đầu trong việc định hình và phổ biến máy tính cá nhân, công ty gặp rất nhiều khó khăn, suýt chút nữa đã dẫn đến sụp đổ.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc khủng hoảng đó đã tạo cơ hội cho một sự tái sinh huy hoàng, đưa Apple trở thành một trong những công ty sinh lời và có giá trị nhất thế kỷ này, hiện được định giá gần 4 nghìn tỷ USD .

Tiểu sử chân chính về Apple

Cuốn Apple: The First 50 Years của David Pogue kể câu chuyện đằng sau hàng chục sản phẩm công nghệ của họ. Tác giả đã chứng kiến ​​cận cảnh sự phát triển của công ty khi ông từng là phóng viên cho tạp chí Macworld trước khi trở thành nhà bình luận cho tờ New York Times và phóng viên cho chương trình Nova và CBS Sunday Morning của đài PBS.

Những thành công của Apple đã quá nổi tiếng, nhưng nhiều người không biết tới những sản phẩm thất bại và nhiều trục trặc trong quá trình hoạt động của công ty.

Tác giả Pogue không né tránh những điều đó. Trong những ngày đầu, Apple còn rất xa với hình ảnh một tập đoàn khổng lồ được trau chuốt tỉ mỉ như sau này. Steve Wozniak và Steve Jobs là một cặp hoàn hảo cho khởi nghiệp.

Wozniak chính là người tạo nên nhiều kỳ tích kỹ thuật trong quá trình thiết kế các linh kiện cho máy tính Apple đời đầu. Trong khi đó, Jobs tận dụng khả năng tiếp thị bẩm sinh của mình để bán máy tính được lắp ráp sẵn với vỏ nhựa thân thiện.

Những chiếc máy tính Apple đời đầu chưa có nhiều khác biệt với các máy tính khác vào thời điểm đó. Người dùng vẫn phải nhập lệnh trên bàn phím.

Tuy nhiên, ngay khi Apple II bắt đầu thu hút được sự chú ý, Jobs và các nhân viên khác tìm được cảm hứng mới để sáng tạo các thiết bị mới với giao diện hoàn toàn khác. Thiết kế máy tính mới cho phép người dùng sử dụng chuột, chọn các mục trên màn hình và các bộ lệnh được xây dựng sẵn.

Cuốn sách ra mắt ngày 10/3. Ảnh: Amazon.

Trong khi nhiều người vẫn cho rằng máy Mac thành công hiện nay là ý tưởng của Jobs, Pogue cho rằng mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Apple không chỉ sản xuất Mac, họ ra mắt một máy tính khác có tên là Lisa. Chiếc máy quá đắt tiền đến nỗi... nó đã thất bại chỉ sau một đêm.

Sau dự án này, nhóm kỹ sư của công ty muốn nghiên cứu chế tạo một chiếc máy tính đơn giản và rẻ hơn nhiều.

Tuy nhiên, Jobs muốn phát triển một chiếc máy tính thế hệ mới nhỏ gọn hơn và tinh giản hơn so với Lisa. Đây chính là tiền thân của Mac, chiếc máy được ra mắt trong quảng cáo của trận Super Bowl năm 1984 và đã giúp mọi người thay đổi cách nghĩ về máy tính.

Ông Pogue cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về những khó khăn mà công ty đã trải qua trong những năm 1980 và 1990. Jobs bị sa thải vào năm 1985 do chính giám đốc điều hành mà ông đã tuyển dụng.

Sau đó, ông thành lập NeXT Computer, mua lại Pixar và chỉ trở lại Apple khi công ty đang trên bờ vực sụp đổ.

Ngày nay, Apple không thích dư luận quan tâm tới thời kỳ hỗn loạn đó, tuy nhiên, thời kỳ đó không chỉ có tin xấu. Họ cũng có rất nhiều thành công đáng chú ý như ra mắt chiếc PowerBook, chiếc máy định hình thiết kế của máy tính xách tay hiện đại và Newton MessagePad, chiếc máy tính cầm tay từng là trò cười vào thời điểm đó nhưng giờ đây đã trở nên nổi tiếng. Có thể coi đây là chiếc máy tiền thân của iPhone.

Những bước ngoặt lớn của Apple

Vào những năm 1980-1990, lượng người dùng nhỏ bé của Apple chủ yếu đến từ các trường đại học và nhân viên nghệ thuật và thiết kế của nhiều công ty. Chỉ đến khi Jobs trở lại công ty vào năm 1997, Apple mới thực hiện chiến lược mới nhằm thu hút thêm người dùng.

Lúc này họ giới thiệu chiếc iMac mới. Sản phẩm ăn khách này đã mang lại cho công ty nguồn tiền cần thiết để tồn tại cho đến khi Apple tìm cách chuyển đổi mô hình.

Một dấu mốc khác là sự ra mắt của iPod vào năm 2001. Chiếc máy nghe nhạc iPod đã đưa Apple vượt ra khỏi thị trường truyền thống, trở thành một sản phẩm ăn khách và thu hút rất nhiều khách hàng mới ghé thăm các cửa hàng bán lẻ mới mở. Nhờ đó, doanh số bán máy Mac cũng được hưởng lợi. Ngoài doanh thu lớn, iPod cũng đã khiến Jobs nghĩ tới việc sản xuất các thiết bị cầm tay nhỏ gọn bên cạnh máy tính cá nhân.

Điểm nổi bật khác của cuốn sách là sự ra mắt của iPhone năm 2007, chiếc điện thoại thông minh đột phá hiện vẫn là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Apple. Vào thời điểm đó, quyết định từ bỏ bàn phím vật lý, vốn được ưa chuộng với những cái tên như BlackBerry và Nokia, là một quyết định mạo hiểm.

Nhưng nhờ bước đi đột phá này, hoạt động kinh doanh của Apple bùng nổ. Ngày nay, các phiên bản iPhone kế nhiệm hàng năm tiếp tục giúp công ty tăng thị phần và lợi nhuận.

Trong khi đóng góp của Jobs đã tương đối rõ ràng thì thời đại của Tim Cook khó nắm bắt hơn. Dù Tim Cook tham gia nhiều vào quá trình tạo ra Apple Watch, Vision Pro và dự án xây dựng chip nội bộ của riêng hãng, các sản phẩm trên vẫn đang trong quá trình xây dựng tên tuổi.

Ngoài ra, Tim Cook cũng nổi tiếng nhiều hơn với việc phát triển các dịch vụ đi kèm, hướng tới phát huy hiệu quả các thiết bị đã sẵn có. Điều này có thể khiến không có nhiều câu chuyện thú vị về ông để chia sẻ với công chúng.

Có lẽ vào một dịp kỷ niệm xa xôi nào đó trong tương lai, một cuốn sách khác sẽ ra đời. Ai biết được Apple sẽ còn tồn tại bao nhiêu năm nữa, và sẽ cho ra mắt thêm bao nhiêu sản phẩm thành công nữa vào thời điểm đó?