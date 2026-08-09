FPT Shop áp dụng bảo hành một đổi một cho Galaxy Z series mới

FPT Shop tổ chức đêm tiệc VIP dinner với chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu cùng đại diện Samsung, FPT Retail và nghệ sĩ Thỏ (Da LAB).

Hệ thống triển khai nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Nổi bật là giảm trực tiếp 2 triệu đồng hoặc trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng, cùng chương trình “Đặc quyền vô lo” và chính sách hậu mãi đi kèm.

Sau màn ra mắt toàn cầu, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ nhờ nâng cấp thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm AI trên thiết bị gập. Nhân dịp mở bán tại Việt Nam vào tối 8/8, FPT Shop tổ chức đêm tiệc VIP dinner dành cho 30 khách hàng hoàn tất đặt cọc sớm nhất tại TP.HCM (địa giới hành chính cũ).

Sự kiện đánh dấu thời điểm những chiếc Galaxy Z series mới đầu tiên được trao tay người dùng, đồng thời mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và kết nối dành riêng cho khách hàng tham dự.

Không gian buổi tiệc với hoạt động trải nghiệm, giao lưu cùng đại diện Samsung, FPT Retail và nghệ sĩ Thỏ (Da LAB).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh - Phó tổng giám đốc FPT Retail - nhấn mạnh: “AI từng bước thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, đồng thời mở ra nhiều trải nghiệm mới trên thiết bị di động. Với định hướng đưa công nghệ tiên tiến đến gần người dùng Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu thích công nghệ, FPT Shop nỗ lực mang đến danh mục sản phẩm chính hãng đa dạng, cùng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm ngày càng hoàn thiện. Chúng tôi kỳ vọng Galaxy Z series mới tiếp tục nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường, đồng thời góp phần đưa trải nghiệm AI và công nghệ di động cao cấp đến gần hơn với người dùng Việt”.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Retail phát biểu tại sự kiện.

Tại chương trình, khách hàng được nhận máy, check-in khu vực photobooth và sở hữu bộ quà tặng gồm tai nghe Samsung Galaxy Buds Core, củ sạc nhanh Samsung 25 W cùng túi chườm mắt thảo dược với tổng giá trị hơn 2,3 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động nhận máy sớm, chương trình còn diễn ra nội dung giao lưu và trải nghiệm với sự tham gia của đại diện FPT Retail, Samsung và nghệ sĩ Thỏ (Da LAB). Khép lại sự kiện, khách mời cùng thưởng thức tiệc tối và tham gia chương trình quay số may mắn, với phần quà là Samsung Galaxy Watch8 trị giá 9,99 triệu đồng dành cho khách hàng may mắn.

Khách hàng của hệ thống FPT Shop nhận bộ quà tặng khi tham dự VIP dinner.

Song song, từ 8/8 đến 31/8, FPT Shop triển khai nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Theo đó, khách hàng được lựa chọn một trong hai ưu đãi gồm: Giảm trực tiếp 2 triệu đồng; hoặc thu cũ đổi mới với trợ giá đến 5 triệu đồng khi nâng cấp từ các dòng Samsung đủ điều kiện như Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Fold7.

Đặc biệt, “Đặc quyền vô lo” tại FPT Shop cho phép khách hàng một đổi một nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất trong 12 tháng đầu. Sau mỗi lần đổi mới, thời gian áp dụng chính sách được gia hạn thêm 12 tháng và tiếp tục lặp lại không giới hạn đối với sản phẩm đáp ứng điều kiện, giúp người dùng an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng gói SIM FPT F79 với ưu đãi 3 GB dữ liệu/ngày trong 12 tháng.

Khách hàng check-in và nhận bộ quà tặng.

Ngoài ra, chủ nhân Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 được hưởng chính sách bảo vệ màn hình trong 2 năm, với giá trị hỗ trợ đến 15 triệu đồng. Theo đó, ngoài chế độ bảo hành tiêu chuẩn của hãng đối với lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng được hỗ trợ sửa chữa màn hình một lần trong vòng 2 năm đầu tiên đối với trường hợp hư hỏng do người dùng. FPT Shop cũng triển khai chương trình trả góp lãi suất 0% với thời hạn đến 24 tháng, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận dòng điện thoại gập thế hệ mới.

Khách tham dự hòa mình vào không gian giao lưu, trải nghiệm trong khuôn khổ sự kiện.

Trong thời gian tới, FPT Shop tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ mới, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và chính sách hậu mãi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Định hướng này góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, cùng nhiều giá trị gia tăng trong suốt vòng đời sản phẩm.

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