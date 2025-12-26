FPT Shop đầu tư hệ thống lắp ráp PC E-Power, đạt chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp PC E-Power tại kho tổng Long An.

Chứng chỉ ghi nhận bước tiến trong chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường PC.

Máy tính cá nhân (PC) hiện được sử dụng rộng rãi trong học tập, làm việc và nhiều hoạt động khác của các đơn vị, tổ chức tại Việt Nam. Cùng với yếu tố về cấu hình và chi phí, những khía cạnh liên quan đến trải nghiệm sử dụng, độ ổn định của hệ thống và an toàn trong quá trình vận hành cũng được người dùng quan tâm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, FPT Shop - Hệ thống bán lẻ công nghệ thuộc CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) - tiếp tục chú trọng vào hệ thống vận hành và năng lực lắp ráp. Mới đây, hoạt động lắp ráp máy tính cá nhân PC E-Power tại kho tổng Long An của FPT Retail chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015. Điều này đưa FPT Shop trở thành chuỗi bán lẻ công nghệ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ này trong lĩnh vực PC lắp ráp, qua đó cho thấy quy trình quản lý chất lượng được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

FPT Shop đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp máy tính cá nhân PC E-Power.

Là một trong những chuỗi bán lẻ công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, FPT Shop không ngừng đầu tư vào hạ tầng kho vận, hệ thống quản lý và đội ngũ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực chủ động trong chuỗi cung ứng. Trong đó, kho tổng Long An đóng vai trò là trung tâm vận hành quan trọng, nơi triển khai hoạt động lắp ráp PC E-Power theo quy trình khép kín và được kiểm soát chặt chẽ. Việc chủ động lắp ráp giúp FPT Shop linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và đảm bảo sự đồng nhất của sản phẩm trên toàn hệ thống.

PC E-Power đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn cho người dùng.

Bên cạnh đó, PC E-Power còn đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật hiện hành tại Việt Nam, bao gồm QCVN 118:2018/BTTTT về tương thích điện từ, QCVN 132:2022/BTTTT về an toàn điện, đồng thời đạt chuẩn dán nhãn năng lượng theo TCVN 13371:2021. Việc tuân thủ đồng thời quy chuẩn và tiêu chuẩn này góp phần đảm bảo sản phẩm không chỉ ổn định trong quá trình sử dụng mà còn an toàn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước.

Từ nay đến tháng 6/2026, FPT Shop sẽ trao tặng 6 bộ PC E-Power cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng số cho thế hệ trẻ. Hoạt động này thể hiện định hướng của FPT Shop trong việc gắn kết giữa việc phát triển sản phẩm công nghệ với giá trị tích cực dành cho cộng đồng.

FPT Shop trao tặng bộ PC E-Power, đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập và phát triển.

Song song với việc chuẩn hóa quy trình và chất lượng sản phẩm, FPT Shop triển khai chính sách bảo hành độc quyền 3-1-1 dành cho PC E-Power, bao gồm 3 năm bảo hành tổng thể và đổi mới linh kiện trong năm đầu nếu lỗi do nhà sản xuất. Chính sách này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của FPT Shop trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Thông qua việc kết hợp giữa chuẩn hóa chất lượng, chính sách hậu mãi và hoạt động cộng đồng, FPT Shop hướng tới việc củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường công nghệ Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập website hoặc đến cửa hàng FPT Shop gần nhất.