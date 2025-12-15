FPT Shop mở đặt trước gaming phone Redmagic 11 Pro

Từ nay đến 17/12, FPT Shop triển khai chương trình đặt trước Redmagic 11 Pro - mẫu gaming phone cao cấp mới dành cho game thủ, với mức đặt cọc 1 triệu đồng.

Đây là đợt mở bán sớm nhất tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm sớm một thiết bị được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu thị trường vào cuối năm.

Cụ thể, khách hàng có thể đặt sớm Redmagic 11 Pro với hai phiên bản 12 GB - 256 GB và 16 GB - 512 GB, giá từ 19,49 triệu đồng. Trong thời gian này, khách hàng sẽ nhận ưu đãi lên đến 2 triệu đồng, bao gồm giảm ngay 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết hoặc chọn trả góp 0% lãi suất. Riêng học sinh - sinh viên được giảm thêm 500.000 đồng, giúp việc sở hữu mẫu gaming phone mới trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

Bên cạnh ưu đãi về giá, sản phẩm được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng cùng chính sách 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng. Redmagic 11 Pro sẽ chính thức lên kệ tại hệ thống FPT Shop từ ngày 18/12.

Chiếc “gaming phone” Redmagic 11 Pro khuấy động cộng đồng game thủ tại hệ thống FPT Shop.

Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp chip chuyên game RedCore R4 giúp tăng hiệu năng đến 33%. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,85 inch với tần số quét 144 Hz, mang lại trải nghiệm thị giác siêu mượt và chuẩn thi đấu chuyên nghiệp. Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tiên tiến, lần đầu được trang bị đồng bộ trên cả hai phiên bản, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài.

Redmagic 11 Pro còn gây ấn tượng với ba lựa chọn màu sắc cá tính đen, bạc và xám, trở thành chiếc gaming phone được mong đợi nhất dịp cuối năm.

Redmagic 11 Pro nổi bật với hiệu năng mạnh kết hợp thiết kế đậm chất gaming, tạo nên trải nghiệm tối ưu cho game thủ.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, Redmagic 11 Pro được trang bị viên pin 7.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80 W, giúp kéo dài thời gian sử dụng và rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Máy giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Redmagic với kiểu dáng đậm chất game thủ, cầm nắm chắc tay và giao diện Game Space cho phép tinh chỉnh phù hợp từng tựa game. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, pin và hiệu năng, Redmagic 11 Pro là lựa chọn phù hợp cho người chơi game, người dùng yêu công nghệ hoặc những ai cần một thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày.

Ngoài Redmagic 11 Pro, khách hàng cũng có thể tham khảo nhiều mẫu gaming phone bán chạy khác tại FPT Shop với mức giá ưu đãi từ 3 triệu đồng, tiêu biểu như Tecno Spark 30, Tecno Pova 7, Poco M7 Pro 5G, Poco X7 5G, Realme 14 5G…