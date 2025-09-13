Sở hữu sớm iPhone 17, iPhone Air trợ giá đến 4,5 triệu từ FPT Shop

Từ 19h ngày 12/9 đến hết ngày 18/9, FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air, mang đến cơ hội sở hữu sớm iPhone mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sức nóng từ màn ra mắt ngày 10/9 nhanh chóng lan tỏa, đưa iPhone 17 và iPhone Air trở thành tâm điểm được mong chờ trong cộng đồng người yêu công nghệ. Là một trong những đối tác hàng đầu của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc dòng iPhone mới này từ 19h ngày 12/9 và dự kiến trả hàng 1 tuần sau đó. Tham gia chương trình, khách hàng không chỉ có cơ hội sở hữu sớm sản phẩm đáng mong đợi trong năm nay mà còn được tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn gồm: Trợ giá đến 4,5 triệu đồng, trả góp 0% cùng gói bảo hành trọn đời, đồng thời được đảm bảo quyền lợi với chính sách “giao trễ đền gấp đôi gói cước” từ mạng di động FPT.

Bảng giá iPhone 17 và iPhone Air chính hãng tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT.

Cụ thể, khi khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air và đăng ký SIM FPT kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399 sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện trị giá đến 2,5 triệu đồng. Với khoản ưu đãi này, iFan có thể sở hữu bộ phụ kiện như sạc Apple 20W USB-C, kính cường lực 5D, ốp lưng Apple, ví MagSafe, cùng nhiều lựa chọn khác.

Về các gói cước FVIP150, F299 và F399, đây là sản phẩm độc quyền từ mạng di động FPT, mang đến dung lượng ‘khủng’ 600 GB data/tháng, kèm hàng trăm phút gọi nội - ngoại mạng. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Đặc biệt, với gói 12 tháng, người dùng được tặng thêm 2 tháng sử dụng, tương đương 14 tháng trải nghiệm trọn gói.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói bảo hành trọn đời với mức giá ưu đãi chỉ 1,8 triệu đồng (giá gốc của gói là 3 triệu đồng). Với gói bảo hành này, khách hàng sẽ được đổi máy mới trong 17 tháng đầu tiên nếu thiết bị phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Sau đó, chính sách tiếp tục được áp dụng cho 17 tháng tiếp theo và chu kỳ này lặp lại không giới hạn. Bên cạnh đó, người dùng còn được tặng thêm voucher 400.000 đồng để mua phụ kiện, giúp trải nghiệm iPhone mới trở nên trọn vẹn hơn.

Thiết thực hơn, FPT Shop và F.Studio by FPT còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai ưu đãi trả góp 0% lãi suất; tung hàng chục nghìn suất trợ giá trực tiếp lên đến 2 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 đến hết 31/12. Song song đó, hệ thống cũng áp dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2,5 triệu đồng.

FPT Shop và F.Studio by FPT mang đến nhiều ưu đãi từ đặt cọc, bảo hành, thu cũ đổi mới đến giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air.

Khách hàng có thể đặt cọc 1 triệu đồng ngay từ ngày 12/9 để có thể sở hữu sớm dòng iPhone mới và nhận trọn bộ ưu đãi từ FPT Shop và F.Studio by FPT. Đặc biệt, với các khách hàng thân thiết của hệ thống, sau khi hoàn tất xác nhận thông tin sẽ được hưởng đặc quyền đặt cọc chỉ với 17.000 đồng.

Với loạt ưu đãi từ chính sách đặt cọc, bảo hành, giải pháp tài chính linh hoạt đến chương trình thu cũ đổi mới, FPT Shop và F.Studio by FPT mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air một cách dễ dàng và thuận tiện. Cùng với lợi thế là đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, hệ thống đã và đang là lựa chọn tin cậy của đông đảo khách hàng, đặc biệt là cộng đồng iFan Việt. Khách hàng có thể đặt cọc tại: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-17-pro-max

Sau khi đặt cọc thành công, hệ thống sẽ chủ động thông báo thời gian nhận máy cụ thể. Trong trường hợp nhận máy trễ dự kiến, khách hàng đã đặt cọc dòng iPhone mới kèm SIM FPT với các gói FVIP150, F299 hoặc F399 (kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng) sẽ được tặng thêm thời gian sử dụng gói cước gấp đôi so với thời gian chậm giao từ hệ thống. Ví dụ, nếu máy giao trễ 1 tháng, khách hàng sẽ được tặng ngay 2 tháng sử dụng gói cước.

Với những khách hàng không đăng ký SIM FPT kèm máy, FPT Shop và F.Studio by FPT sẽ cung cấp miễn phí SIM kèm gói FVIP150, bao gồm 5 GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, TikTok, Facebook, cùng 500 phút gọi nội mạng và 200 phút ngoại mạng mỗi tháng. Thời hạn gói cước cũng gấp đôi so với thời gian giao trễ.

Theo đó, ngày 10/9 vừa qua Apple chính thức ra mắt 4 mẫu iPhone mới bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đồng loạt được nâng cấp với màn hình Super Retina XDR công nghệ ProMotion, độ sáng tối đa 3.000 nit, mặt kính Ceramic Shield 2 bền bỉ, chip A19/A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống camera 48MP Fusion cùng camera trước Center Stage, pin tối ưu hơn và hỗ trợ các tính năng thông minh Apple Intelligence trên iOS 26. Bên cạnh iPhone, Apple cũng giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3 với nhiều cải tiến về sức khỏe, kết nối và trải nghiệm thông minh, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ qua hotline 18006601 hoặc đến cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT gần nhất.