FPT Shop ưu đãi đến 500.000 đồng cho học sinh sinh viên mùa tựu trường

Mùa tựu trường, FPT Shop hợp tác cùng các hãng điện thoại triển khai chương trình ưu đãi “Back to School” dành riêng cho học sinh, sinh viên từ lớp 10 trở lên trên toàn hệ thống.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/9, khi mua bất kỳ điện thoại Android nào tại hệ thống FPT Shop và xuất trình thẻ học sinh - sinh viên hoặc giấy tờ nhập học có hiệu lực, khách hàng sẽ được giảm thêm 3% tối đa lên đến 500.000 đồng.

Chương trình áp dụng cho sản phẩm điện thoại Android từ các hãng như Samsung, Honor, Xiaomi, Oppo, Tecno, RedMagic, Nubia... Đây là cơ hội để học sinh - sinh viên sở hữu những thiết bị công nghệ hiện đại với chi phí hợp lý.

Nhiều mẫu máy đang “hot” với giới trẻ đều nằm trong chương trình, nổi bật như Honor X6c giảm còn 3,69 triệu đồng, Poco M7 Pro 5G giảm còn 5,6 triệu đồng hay Samsung Galaxy A36 5G giảm còn 7,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những sản phẩm có dung lượng pin lớn như Oppo Reno14F 5G và Tecno Pova 7 cũng được ưu đãi, đáp ứng nhu cầu liên lạc, tìm kiếm thông tin, tham gia lớp trực tuyến và giải trí liên tục suốt ngày dài.

Học sinh, sinh viên chỉ cần xuất trình giấy tờ hợp lệ là được giảm thêm 3% khi mua smartphone tại FPT Shop.

Đặc biệt, nhiều dòng sản phẩm điện thoại Android đang bán tại FPT Shop đã được tích hợp các tính năng AI thông minh như Google Gemini, khoanh tròn tìm kiếm... giúp học sinh - sinh viên tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm tài liệu, việc học ngoại ngữ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Với loạt lựa chọn đa dạng từ phân khúc phổ thông đến tầm trung, cao cấp, FPT Shop giúp sinh viên dễ dàng “lên đời” điện thoại thông minh để phục vụ học tập, làm việc, nghiên cứu và kết nối bạn bè.

Bên cạnh ưu đãi về giá, FPT Shop còn mang đến gói dịch vụ toàn diện gồm bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu do lỗi nhà sản xuất, trả góp 0% lãi suất, miễn phí vệ sinh bảo dưỡng định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Ngoài ra, đội ngũ tư vấn có chuyên môn tại FPT Shop sẽ giúp các bạn trẻ chọn lựa được sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu.

Các bạn trẻ hào hứng sắm điện thoại mới với ưu đãi “Back to School” tại FPT Shop.

Trong thời đại số, thiết bị thông minh đã trở thành công cụ thiết yếu giúp giới trẻ khám phá tri thức, sáng tạo và kết nối. Thông qua hệ sinh thái công nghệ, FPT Shop mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, cùng “tiếp sức” cho một năm học mới đầy cảm hứng và thành công.