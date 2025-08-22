FPT Shop trao 30 combo công nghệ với tổng giá trị hơn 320 triệu đồng

Từ nay đến tháng 9, FPT Shop tặng 30 combo công nghệ trị giá hơn 320 triệu đồng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh, sinh viên có cơ hội mua sắm thiết bị công nghệ với ưu đãi lên đến 8 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 31/10.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, sinh viên cần có trang thiết bị hiện đại để sẵn sàng bước vào giảng đường. Là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT Shop cùng đối tác mang đến giải pháp thiết thực, tiên phong đồng hành thế hệ trẻ trên hành trình học tập và phát triển. Trên tinh thần đó, FPT Shop dành tặng những phần quà công nghệ với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, giàu nghị lực và đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Cụ thể, FPT Shop cùng đối tác trao 30 combo công nghệ. Mỗi phần quà được thiết kế như “hành trang số”, bao gồm thiết bị hỗ trợ học tập như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động... từ thương hiệu Lenovo, Asus, HP, Dell, MSI, Samsung, Honor,… SIM tân binh FPT với ưu đãi miễn phí 30 GB/tháng cùng truy cập không giới hạn YouTube, TikTok và balo FPT Shop tiện dụng. Đây là trọn bộ công cụ và kết nối cần thiết, giúp sinh viên học tập linh hoạt, giao tiếp hiệu quả và dễ dàng hòa nhập môi trường học tập trong thời đại số.

FPT Shop cùng nhà trường trao phần quà cho em Nguyễn Minh Tuyển, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội).

Em Nguyễn Minh Tuyển, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội), là một trong những trường hợp tiêu biểu của chương trình lần này. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ bị tai nạn lao động, bố mắc bệnh về máu, cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng Tuyển và 2 anh chị em vẫn không ngừng nỗ lực để đạt thành tích học tập xuất sắc.

Ngoài ra, chương trình còn ghi nhận và đồng hành nhiều trường hợp khác trên khắp cả nước. Mỗi phần quà được trao đi là lời động viên, tiếp sức cho tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên, khẳng định cam kết lâu dài của FPT Shop trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ chinh phục tri thức.

FPT Shop đồng hành, trao cơ hội để thế hệ trẻ vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

“Em rất vui khi nhận được sự quan tâm và đồng hành từ FPT Shop. Phần quà công nghệ này giúp em có điều kiện học tập tốt hơn. Em cũng biết chương trình đã trao tặng cho nhiều bạn sinh viên khác như em, điều đó tiếp thêm động lực cho em và các bạn để cố gắng nhiều hơn”, Minh Tuyển chia sẻ.

Song song những phần quà ý nghĩa, từ tháng 6, FPT Shop triển khai chiến dịch “Tân bling đỉnh - AI thông minh” dành cho học sinh, sinh viên, kéo dài đến 31/10. Điểm nhấn của chương trình là đặc quyền tân sinh viên khi mua laptop/PC/LCD, thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2025 trên 9 điểm được giảm thêm đến 10% (tối đa 8 triệu đồng), các mức điểm khác cũng được hưởng ưu đãi phù hợp. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng SIM tân binh FPT với 30 GB/tháng và data không giới hạn cho YouTube, TikTok.

FPT Shop triển khai nhiều ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường.

Đồng thời, vào mùa tựu trường năm nay, FPT Shop còn triển khai chương trình “Back to School” với loạt ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, khách hàng được giảm thêm 1 triệu đồng khi mua MacBook/iPad, khuyến mãi 35% cho điện thoại, tablet, smartwatch… Riêng laptop, ngoài mức giảm thêm 5%, khách hàng được tặng 1 năm bảo hành mở rộng, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm, kèm chính sách “1 đổi 1”. Thiết thực hơn, hệ thống phối hợp nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính mang đến giải pháp trả góp linh hoạt, trả trước từ 0 đồng với lãi suất 0%, giúp phụ huynh và sinh viên dễ dàng tiếp cận thiết bị học tập. Một lưu ý nhỏ, các ưu đãi không cộng dồn, khách hàng sẽ được áp dụng mức khuyến mãi cao nhất đi kèm quà tặng theo chương trình.

Thông qua hệ sinh thái công nghệ, FPT Shop khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình tiếp sức thế hệ trẻ. Hơn cả những thiết bị học tập, mỗi giải pháp công nghệ mà hệ thống mang đến còn là hành trang để các em sẵn sàng thích ứng, khai phá tiềm năng và tự tin làm chủ tương lai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.