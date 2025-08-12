Giảm đến 4 triệu đồng khi mua Red Magic 10S Pro tại FPT Shop

Từ nay đến 31/8, các game thủ có thể sở hữu Red Magic 10S Pro chính hãng tại FPT Shop với ưu đãi giảm 3,5 triệu đồng.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên khi mua sản phẩm này còn được giảm thêm 500.000 đồng, nâng tổng ưu đãi đến 4 triệu đồng, mang đến cơ hội trải nghiệm chơi game đỉnh cao với chi phí hấp dẫn còn từ 17,99 triệu đồng.

Loạt ưu đãi khi mua Red Magic 10S Pro tại FPT Shop

Trong bối cảnh game di động bùng nổ, các game thủ không chỉ cần một chiếc điện thoại mạnh về cấu hình, mà còn phải sở hữu thiết kế cá tính, có khả năng sử dụng lâu mà không giảm hiệu suất. Bởi vậy, những mẫu điện thoại được thiết kế riêng cho việc chơi game, với cấu hình mạnh, màn hình hiển thị mượt và khả năng tản nhiệt tốt, đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng game thủ yêu công nghệ.

Nắm bắt nhu cầu này, FPT Shop hợp tác Red Magic, chính thức đưa Red Magic 10S Pro - mẫu điện thoại được ví như “vũ khí tối thượng” của tín đồ game di động - về thị trường Việt Nam.

Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế lưng trong suốt, đèn LED RGB tinh tế, viền màn hình mỏng hiện đại và khung máy tối ưu cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Bên trong là sức mạnh vượt trội cùng màn hình AMOLED mượt mà, kết hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi game nặng thời gian dài.

FPT Shop hợp tác Red Magic, chính thức đưa Red Magic 10S Pro về thị trường Việt Nam.

Từ nay đến 31/8, khách hàng có thể sở hữu Red Magic 10S Pro tại FPT Shop với mức giá ưu đãi: Phiên bản 12/256 GB giảm 3,5 triệu đồng, còn 18,49 triệu đồng; phiên bản 16/512 GB giảm 2 triệu đồng, còn 22,99 triệu đồng. Đặc biệt, học sinh, sinh viên được giảm thêm 500.000 đồng khi mua máy. Không chỉ vậy, hình thức trả góp 0% lãi suất cũng được áp dụng, giúp việc sở hữu thiết bị trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Red Magic 10S Pro khuấy động cộng đồng game thủ lên kệ tại hệ thống FPT Shop.

Bên cạnh đó, FPT Shop còn dành sự ưu ái cho khách hàng với chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng cùng cam kết 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, tạo nên sự yên tâm khi lựa chọn sản phẩm.

Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

Red Magic 10S Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Leading phiên bản mới nhất, RAM LPDDR5T đến 16 GB. Bên cạnh đó, bộ nhớ UFS 4.1 Pro kết hợp chip chơi game AI chuyên dụng Red Core 3 mang lại sức mạnh ấn tượng, tốc độ tới 4.47 Hz, tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm.

Màn hình AMOLED toàn màn hình tùy chỉnh độc quyền của BOE - Red Magic có kích thước 6,85 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144 Hz giúp người dùng trải nghiệm mượt mà hơn. Ngoài ra, máy sở hữu hệ thống tản nhiệt Liquid Metal 2.0 kết hợp quạt Turbo 23.000 vòng/phút với viên pin 7.050 mAh, giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài.

Mang “ADN gaming” đặc trưng của Red Magic, 10S Pro nổi bật với thiết kế mặt lưng phẳng liền mạch, trong suốt, đèn LED RGB đa màu, nút trigger cảm ứng siêu nhạy và giao diện Game Space tùy chỉnh sâu cho từng tựa game.

Red Magic 10S Pro với hiệu năng mạnh mẽ cùng thiết kế đậm chất game thủ.

Chưa hết, người dùng còn có thể trải nghiệm và sở hữu những dòng gaming phone bán chạy tại FPT Shop với mức giá ưu đãi từ hơn 3 triệu đồng, đơn cử như Tecno Spark 30, Tecno Pova 7, Poco M7 Pro 5G, Poco X7 5G, Realme 14 5G, Red Magic 10 Pro…

