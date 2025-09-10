Đăng ký thông tin sở hữu iPhone 17 và iPhone Air sớm nhất tại FPT Shop

Dòng iPhone mới sẽ lên kệ FPT Shop và F.Studio by FPT với mức giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

Theo những thông tin được Apple công bố tại sự kiện ngày 10/9 , iFan Việt có thể đặt cọc sở hữu iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 và dự kiến nhận máy từ ngày 19/9.

Là đại lý ủy quyền hàng đầu của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT hiện sở hữu mạng lưới 644 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành, mang đến người dùng không gian trải nghiệm sản phẩm Apple hiện đại, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên tại hệ thống sẵn sàng tư vấn và đồng hành khách hàng suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh việc phân phối đầy đủ sản phẩm chính hãng, hệ sinh thái công nghệ - dịch vụ toàn diện từ FPT Shop và F.Studio by FPT còn mang lại nhiều tiện ích vượt trội như bảo hành trọn đời, thu cũ đổi mới, trả góp 0% lãi suất và ưu đãi trợ giá linh hoạt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, FPT Shop và F.Studio by FPT dự kiến mang đến các iFan cơ hội sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng từ giữa tháng 9 đến tháng 10 với nhiều chính sách ưu đãi đi kèm.

Giá bán chính hãng của dòng iPhone mới tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT.

Theo đó, Apple vừa chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới với các dòng sản phẩm gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đồng loạt được nâng cấp với màn hình Super Retina XDR công nghệ ProMotion, độ sáng tối đa 3.000 nits, mặt kính Ceramic Shield 2 bền bỉ, chip A19/A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống camera 48 MP Fusion cùng camera trước Center Stage, pin tối ưu hơn và hỗ trợ các tính năng thông minh Apple Intelligence trên iOS 26.

Bên cạnh iPhone, Apple cũng giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3 với nhiều cải tiến về sức khỏe, kết nối, trải nghiệm thông minh, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng.

Hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT sẽ chính thức nhận đặt cọc dòng iPhone mới từ ngày 12/9 này.

Ngay từ hôm nay, khách hàng có thể đăng ký thông tin tại www.fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-17-pro-max để trở thành những người đầu tiên sở hữu dòng iPhone mới chính hãng tại Việt Nam. Đồng thời, để cập nhật liên tục về giá bán, quà tặng và thời gian mở bán, khách hàng có thể truy cập chuyên trang iPhone tại www.fptshop.com.vn/apple hoặc đến trực tiếp cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT gần nhất.