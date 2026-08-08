Tín hiệu tích cực với smartphone gập

Màn ra mắt iPhone Ultra của Apple trong tháng 9 có thể thúc đẩy phân khúc smartphone gập tăng trưởng mạnh hơn.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo nguồn tin từ DigiTimes, thị trường smartphone màn hình gập năm 2026 dự kiến tăng trưởng 20%. Một trong những yếu tố thúc đẩy đến từ màn ra mắt iPhone gập, đánh dấu lần đầu tiên Apple gia nhập phân khúc.

Bài viết lưu ý rằng thị trường smartphone nói chung đang đối mặt nguồn cung chip khan hiếm, giá bộ nhớ cao hơn. Tuy vậy, phân khúc màn hình gập vẫn có thể mở rộng.

Samsung dự kiến duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc. Những thương hiệu có thể thúc đẩy tăng trưởng gồm Apple, Huawei và một số hãng khác. Quý IV/2026 được xem là giai đoạn bán hàng quan trọng nhất năm.

Nguồn tin trong ngành cho biết smartphone gập tỷ lệ rộng, cùng động thái gia nhập của Apple khiến phân khúc trở nên sôi động hơn.

Sau 8 năm phát triển và cải tiến, với số lượng model và nhà sản xuất ngày càng tăng, phân khúc smartphone gập được đánh giá trưởng thành hơn, tạo động lực để các nhà sản xuất mở rộng sản lượng.

Apple dự kiến ra mắt iPhone màn hình gập vào tháng 9, cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Theo MacRumors, hãng được cho đã yêu cầu chuỗi cung ứng sản xuất khoảng 10 triệu thiết bị trong năm nay.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo và DigiTimes đều nhận định iPhone gập sẽ mở đặt trước trong quý IV. Đây được xem là giai đoạn tăng trưởng quan trọng của phân khúc.

Dựa trên tin đồn, iPhone màn hình gập sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, cảm biến vân tay Touch ID, chip xử lý A20 và modem mạng C2.

Hãng nghiên cứu IDC ước tính iPhone gập có giá trung bình 2.500 USD , một số tùy chọn dung lượng cao có thể chạm mốc 3.000 USD .

Samsung cũng vừa ra mắt dòng máy gập Galaxy Z Fold8 vào cuối tháng 7. Theo DigiTimes, bài học từ công ty Hàn Quốc cho thấy những chiến dịch đặt trước có thể mang đến lượng lớn doanh số trong giai đoạn ra mắt.

Không chỉ Apple, quý IV có thể chứng kiến nhiều thương hiệu trình làng smartphone gập, giúp mở rộng nhu cầu và doanh số. DigiTimes cũng cho biết hầu hết người dùng dự đoán các sản phẩm sẽ đắt lên, song vẫn duy trì nhu cầu ổn định nếu mức tăng hợp lý.