Apple quá vượt trội

Trong giai đoạn smartphone cao cấp tăng kỉ lục, chiếm đến 29% thị trường điện thoại, Apple lại có thành công lớn khi thắng áp đảo ở phân khúc này.

Smartphone có giá từ 600 USD trở lên hiện chiếm 29% thị trường smartphone. Ảnh: Phone Arena.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, smartphone cao cấp (giá từ 600 USD trở lên) chiếm 29% thị trường điện thoại trong nửa đầu năm 2026, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Apple nắm giữ 65% doanh số bán smartphone cao cấp, tăng từ 63% trong nửa đầu năm 2025 nhưng giảm so với 74% trong nửa đầu năm 2022. Samsung giữ vững thị phần ở mức 19% so với năm ngoái, tăng từ 17% năm 2022.

Khi kết hợp lại, 2 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới chiếm đến 84% thị trường smartphone cao cấp. Tất cả thương hiệu khác gộp lại chỉ còn khoảng 16%. Con số này có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là phân khúc tạo ra lợi nhuận cao hơn so với các dòng tầm trung và giá rẻ.

Counterpoint cho rằng mức tăng trưởng 9% của Apple so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ hiệu suất mạnh mẽ của dòng iPhone 17, "đặc biệt là phiên bản cơ bản", đảo ngược xu hướng giảm sút năm ngoái mà họ cho là kết quả của "sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc".

Thị phần smartphone cao cấp chủ yếu nằm trong tay của Apple và Samsung. Ảnh: Counterpoint.

Nhận định về kết quả này, Harshit Rastogi, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research cho rằng chi phí bộ nhớ và linh kiện tăng cao định hình lại giá cả smartphone và tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đẩy nhanh quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Khi giá smartphone Android tầm trung tăng lên, khoảng cách giá bán với các thiết bị cao cấp, đặc biệt là flagship cũ hoặc giảm giá, dần thu hẹp. Xu hướng này khiến smartphone cao cấp trở thành lựa chọn tốt hơn cho người tiêu dùng", ông phân tích thêm về động lực gia tăng của phân khúc smartphone có giá từ 600 USD trở lên.

Để hỗ trợ sự thay đổi này, các nhà sản xuất thiết bị mở rộng chương trình tài chính, đổi cũ lấy mới và mua lại để hỗ trợ khả năng chi trả. Samsung cũng mở rộng chương trình Galaxy Forever sang nhiều thị trường, giúp người dùng dễ tiếp cận các thiết bị cao cấp hơn.

Counterpoint cũng lưu ý rằng các thương hiệu "thúc đẩy phân khúc smartphone cao cấp thông qua các chương trình đổi cũ lấy mới, trả góp và mua lại", đồng thời cho biết xu hướng cao cấp hóa sẽ tiếp tục tăng do việc tìm nguồn cung ứng linh kiện tốt hơn, nhu cầu ổn định và các nguồn tài chính hỗ trợ.