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Công nghệ

Apple tính toán gì khi cho thuê iPhone?

  • Thứ ba, 4/8/2026 12:58 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Chiến lược mới cho thấy Apple đang tìm cách biến việc mua thiết bị thành khoản chi hàng tháng, qua đó kéo người dùng ở lại lâu hơn trong hệ sinh thái của mình.

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Người dùng có thể trả tiền thuê iPhone theo tháng. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang tiến thêm một bước trong chiến lược biến phần cứng thành dịch vụ đăng ký. Chương trình Apple Upgrade cho phép người dùng trả phí hàng tháng để sử dụng thiết bị, thay vì mua đứt ngay từ đầu.

Đây được xem là lời giải mới cho bài toán tăng trưởng của Táo khuyết. Apple Upgrade không phải ý tưởng hoàn toàn mới. Khoảng nửa thập kỷ trước, công ty từng phát triển một chương trình đăng ký phần cứng nội bộ. Mục tiêu là biến việc sở hữu iPhone trở nên giống như đăng ký một ứng dụng. Dự án ban đầu do nhóm Apple Pay trong mảng dịch vụ dẫn dắt.

Tuy nhiên, Apple sau đó dừng kế hoạch này. Dự án gặp khó trong triển khai khi công ty lo ngại sự giám sát của cơ quan quản lý và gây ảnh hưởng đến các tham vọng tài chính. Đây cũng là lý do Apple từng ngừng Apple Pay Later sau khoảng một năm và chuyển sang dùng các lựa chọn từ bên thứ ba.

Phiên bản mới có cách tiếp cận thận trọng hơn. Với Apple Upgrade, nhà sản xuất iPhone vẫn kiểm soát trải nghiệm khách hàng, song giao phần tài chính cho ví Klarna. Cách làm này giúp hãng giảm bớt gánh nặng pháp lý và tài chính.

Điểm khác biệt nữa là Apple gọi đây là chương trình “cho thuê”. Người dùng trả tiền trong một thời hạn cố định. Với iPhone và Apple Watch, thời hạn có thể là 12 hoặc 24 tháng. Với iPad và Mac, thời hạn có thể là 24 hoặc 36 tháng.

Sau thời hạn này, khách hàng có thể nâng cấp, trả lại thiết bị hoặc thanh toán phần còn lại để giữ máy. Cách làm này giống mô hình thuê xe. Nó không phải lúc nào cũng rẻ nhất nếu tính kỹ tổng chi phí, nhưng nó làm giảm áp lực trả tiền ngay từ đầu.

Đây là điểm Apple có thể tận dụng. Người dùng có thể không muốn chi 1.199 USD cho một chiếc iPhone. Thay vào đó, họ có thể cân nhắc mức 34,99 USD/tháng. Với iPhone màn hình gập được dự đoán có giá hơn 2.000 USD, khoản trả 60-70 USD/tháng sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.

“Đây là cách để tiếp cận sản phẩm với mức giá khá phải chăng, đặc biệt là đối với những khách hàng muốn nâng cấp theo một lịch trình nhất định”, CEO Tim Cook nói.

Apple hiện vẫn hiển thị cả giá mua trọn gói và giá thuê hàng tháng. Về dài hạn, công ty có thể nhấn mạnh hơn vào khoản thanh toán định kỳ. Mô hình này có thể giúp Táo khuyết ổn định doanh thu hơn. Thay vì phụ thuộc vào các đợt nâng cấp lớn, công ty có thêm dòng tiền định kỳ từ phần cứng. Đây là cách công ty đưa mảng thiết bị tiến gần hơn tới mô hình dịch vụ.

Hiện tại, rủi ro lớn nhất đến từ việc người dùng có thể không bao giờ thật sự sở hữu thiết bị. Ngoài ra, chi phí phát sinh khi thiết bị hư hỏng vẫn là yếu tố cần lưu ý. Dù vậy, Apple Upgrade cho thấy nhà sản xuất iPhone đang tìm cách thay đổi tâm lý mua hàng của người dùng.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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Minh Hoàng

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