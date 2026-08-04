Review Galaxy Z Fold8: Samsung sửa sai cho điện thoại gập

Thay vì tập trung vào thao tác gập, Samsung quay lại lấy nội dung và trải nghiệm người dùng làm chủ đạo, để tạo ra chiếc Z Fold8.

Trong 7 năm qua, ngành công nghiệp này đã liên tục đặt ra nhiều câu hỏi để quyết định cách trải nghiệm phù hợp nhất cho điện thoại gập: Nên thao tác ra sao, màn hình to bao nhiêu, chia nhiệm vụ thế nào… Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, các mẫu Fold lại thu hẹp về một kiểu dáng duy nhất: gập lại là một điện thoại thường dạng thanh, mở ra thành hình vuông. Tuy nhiên, lối mòn không đưa đến một câu trả lời đúng. Thực tế, ngoài smartphone gập, gần như không có thiết bị nào dùng màn hình dạng vuông, từ đó các loại nội dung cũng được tạo ra với các tỷ lệ không tương thích. Dù là phim điện ảnh, video TikTok, chương trình truyền hình hay TV ở phòng khách đều có hai cạnh dài ngắn rõ ràng. Galaxy Z Fold8 lật ngược lại vấn đề. Chiếc máy ưu tiên màn hình bên trong. Gập lại, nó là một chiếc máy màn hình nhỏ gần như tỉ lệ 10:16; mở ra, nó thành một màn hình lớn hình chữ nhật 4:3. Kiểu dáng này không dừng lại ở một thử nghiệm nhỏ của công ty Hàn Quốc. Việc đặt tên Z Fold8 chính thức, không hậu tố đưa hình dạng này thành tiêu chuẩn của dòng máy. Trải nghiệm máy gập trước đó giờ được hãng gọi là "Ultra", sẽ dành riêng cho những khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền.

ZNEWS / REVIEW



REVIEW GALAXY Z FOLD8 Thứ người dùng cần

Khi nhìn lại những chiếc điện thoại gập trước đó, tôi nhận ra các nhà sản xuất chọn tỉ lệ vuông bên trong với một lý do: duy trì hình dáng trông bình thường nhất khi gập lại. Việc này vô tình lại đi ngược logic cơ bản, khiến màn hình chính phải "hy sinh" cho màn hình phụ. Khi tư duy ngược lại, mọi vấn đề được giải quyết. Galaxy Z Fold8 là chiếc máy được thiết kế ưu tiên màn hình bên trong, buộc người dùng phải mở ra để sử dụng. Nhìn theo hướng này, tỉ lệ khung hình 10:16 ở bên ngoài trở nên bình thường hơn hẳn. Nó cũng chỉ là không gian hiển thị để xem giờ, nhận cuộc gọi khi cần thiết. Còn lại, phần lớn thời gian sử dụng nằm ở không gian bên trong.









ZNEWS / REVIEW Khi gập lại 1. Màn hình 5,5 inch, tỉ lệ 16:10. Thao tác mở 2. Cạnh vuông bớt sắc, thao tác dễ hơn. Bản lề trợ lực 3. Không còn FlexMode. Màn hình trong 4. Màn hình rộng, có lớp phủ titan bảo vệ. ZNEWS / REVIEW →

1. Màn hình 5,5 inch, tỉ lệ 16:10.

2. Cạnh vuông bớt sắc, thao tác dễ hơn.

3. Không còn FlexMode.

4. Màn hình rộng, có lớp phủ titan bảo vệ.

Mức 7,6 inch với tỉ lệ 4:3 của chiếc Z Fold8 gần như tương đồng iPad Mini. Điều này đem đến trải nghiệm gần với tablet hơn bất kỳ chiếc Fold nào trước đây. Khi màn hình này được kéo dài, có cạnh dài, ngắn rõ ràng, mọi trải nghiệm trở về đúng thao tác quen thuộc. Ví dụ, khi cần xem YouTube tôi sẽ để màn hình ngang, lướt web hay Facebook sẽ để máy theo chiều dọc. Trải nghiệm đặc biệt tuyệt vời với việc đọc ebook khi không gian gần như một chiếc Kindle. Màn hình AMOLED của thiết bị còn sáng, màu đen sâu và siêu mượt với tần số quét 120 Hz.

ZNEWS / REVIEW Tỉ lệ 4:3 giải quyết tất cả







Đặt ở định vị smartphone, việc nhét túi chiếc Z Fold8 khó hơn một chút và có thể gây khó chịu. Tuy nhiên, nếu so với máy tính bảng, sản phẩm này linh hoạt hơn hẳn. Samsung giữ được độ dày dưới 10 mm cùng trọng lượng 201 gram. Các viền máy được tinh chỉnh bớt sắc và dễ mở hơn.

Vấn đề độ bền, nếp gấp thực tế đã được giải quyết ở thế hệ trước. Năm nay, Samsung bổ sung lớp phủ titan mới bên dưới màn hình trong, giúp hạn chế phần hõm sâu. Khi vuốt qua, vùng này phẳng hơn Z Fold7. Nhưng so với Oppo Find N6, sản phẩm của Samsung chưa sánh bằng. Điểm đáng tiếc về thiết kế là việc hãng không giữ bản lề khớp cứng, dừng ở nhiều vị trí như trước. Kết hợp với lò xo trợ lực khá mạnh, khi mở chiếc máy phát ra âm thanh tiếng kim loại đập vào nhau khiến tôi khá lo, dù điều này có thể đã nằm trong tính toán của nhà sản xuất.

REVIEW GALAXY Z FOLD8 Không hoàn hảo









Z Fold8 Z Fold8 Ultra Hai cách tiếp cận 1. Fold8 ưu tiên màn hình rộng; Ultra giữ thân máy dài hơn. Khác biệt hình dáng 2. Tỉ lệ thân máy quyết định cách cầm và chia cửa sổ. Hệ thống camera 3. Phiên bản Ultra có thêm một camera ở mặt lưng. Khả năng hiển thị 4. Hai tỉ lệ màn hình tạo ra không gian xem video khác nhau. Z Fold8 Z Fold8 Ultra →

1. Z Fold8 tiêu chuẩn đặt cạnh biến thể Ultra có thân máy dài và cụm ba camera.

2. Khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở tỉ lệ thân máy và hệ thống camera.

3. Hai cụm camera thể hiện rõ định hướng khác nhau giữa Fold8 và Fold8 Ultra.

4. Hai tỉ lệ màn hình tạo ra không gian hiển thị video khác nhau.

Z Fold8 giải quyết nhiều vấn đề, nhưng vẫn có những điểm kém biến thể đắt tiền hơn của mình. Nếu đang dùng các mẫu Fold màn hình hẹp, kiểu Z Fold7 hay Oppo Find N6 và tận dụng được thế mạnh của những thiết bị đó, hãy cân nhắc việc có cần mua sản phẩm kiểu mới này hay không. Chiếc Z Fold8 mang đến trải nghiệm xem toàn vẹn, một không gian đồng nhất, nhưng không phù hợp cho tác vụ chia nhỏ. Kiểu xẻ thành nhiều cửa sổ để đa nhiệm của các đời Fold trước khó thực hiện và tối ưu ở tỉ lệ 4:3. Thiết bị này cũng không có chế độ Flex Mode, vốn là đại diện cho triết lý làm điện thoại gập của Samsung. Ngoài ra, người dùng cũng phải làm quen với thao tác mở và xoay chiếc máy đồng thời. Bởi nếu đang dùng màn hình ngoài theo chiều dọc, lúc mở ra nó lại là khung ngang.

Samsung cần đổi chỗ phần camera đục lỗ ngay ở thế hệ sau. Z FOLD8 REVIEW ZNEWS Samsung tìm ra công thức đúng với tỉ lệ của Z Fold8. Nhưng họ cần tối ưu nhiều chi tiết. Ngay ở phiên bản đầu tiên, đội ngũ phát triển vẫn để tồn đọng những điểm nhỏ, nhưng ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm. Vấn đề lớn nhất tôi gặp phải là vị trí đặt camera ở màn hình trong. Kích thước của linh kiện này lớn gấp đôi lỗ khoét trên điện thoại thường. Đáng nói hơn, nó nằm ở vị trí lơ lửng một bên màn hình. Khi xoay dọc, nó thường xuyên che lấp nội dung, cản trở việc đọc liền mạch.

Điều này đáng tiếc vì nó có thể được giải quyết dễ dàng bằng việc đưa cảm biến ảnh ra góc màn hình. Galaxy Z Fold8 là chiếc điện thoại đầu tiên tôi phải bật chức năng che lỗ đục camera.

ZNEWS / REVIEW Samsung còn nhiều việc để làm







Tôi cũng gặp vấn đề với nút bấm. Phím quá mảnh và cảm biến vân tay khó nhận. Đặc biệt, nút vẫn được thiết kế cho trạng thái gập. Vì thế, nó gây phiền toái lúc mở ra. Sau hai tuần, tôi vẫn loay hoay tìm chỗ để xác nhận thanh toán, giảm âm lượng khi đang cầm chiếc Z Fold8 theo chiều dọc. Hãng nỗ lực trang bị loa stereo cho mẫu máy gập mới. Nhưng lại đặt cả hai loa ở nửa thân máy bên trái. Do vậy, trải nghiệm âm thanh vòm khá kỳ lạ vì bị lệch hẳn về một phía.

REVIEW GALAXY Z FOLD8 47 triệu đồng, có xứng đáng?

Con số gấp rưỡi điện thoại thường có thể là rào cản với nhiều khách hàng đang quan tâm đến Fold8. Tuy nhiên, thiết bị dạng này là lựa chọn duy nhất cho những ai chưa hài lòng với smartphone truyền thống, vốn bị giới hạn ở 7 inch. Máy gập là lời giải để nhét máy tính bảng vào túi quần.

Z Fold8 thay thế cả điện thoại và tablet, với giá vừa bằng hai thiết bị đó cộng lại. Z FOLD8 REVIEW ZNEWS Sự xuất hiện của Z Fold8 giống như một động thái sửa sai đến muộn. Nhà sản xuất quay trở lại lấy nội dung và trải nghiệm làm trung tâm. Với tôi, công năng của smartphone kiểu này chưa bao giờ là để gập. Thứ người dùng muốn là màn hình lớn, toàn vẹn nhưng vẫn di động. Với người đang dùng iPhone, muốn mua iPad nhưng cảm thấy dư thừa khi đã có cả máy tính cá nhân, smartphone gập kiểu Z Fold8 là lựa chọn cân bằng nhất trong trường hợp này. Với 47 triệu, nó vừa bằng giá một chiếc iPhone 17 Pro Max cộng với iPad mini.



REVIEW GALAXY Z FOLD8