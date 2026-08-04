Cách để sạc điện thoại bớt nhàm chán

Các công nghệ thu nhỏ kích thước và cải thiện công suất tạo không gian để sạc điện thoại được tùy biến nhiều hơn.

Mẫu sạc dự phòng MagSafe lấy cảm hứng từ game Honkai: Star Rail.

Trong nhiều năm qua, thiết kế của phụ kiện sạc ít thay đổi. Người dùng đã quen với những củ sạc vuông vức, màu sắc đơn giản, làm đúng nhiệm vụ và nằm ở nơi ít ai thấy.

Nhờ sự xuất hiện của GaN (Gallium Nitride), thị trường sạc dần thay đổi. Theo Engadget, công nghệ này cho phép thu nhỏ củ sạc khoảng 40-50%, trong khi vẫn cung cấp công suất trung bình từ 40 W đến 150 W.

Củ sạc GaN cũng tỏa ra ít nhiệt hơn so với chất bán dẫn silicon cũ. Điều này cho phép các hãng áp dụng công nghệ sạc nhanh với dòng điện cao, hiệu suất tốt hơn.

Làm mới củ sạc

Khi bài toán kích thước và nhiệt độ được giải quyết, nhiều hãng máy tính dần trang bị sẵn củ sạc GaN. Các mẫu MacBook Pro đời mới đều kèm sạc USB-C tích hợp GaN, bên cạnh một số model cao cấp từ Lenovo, Dell hay thương hiệu phổ biến nói chung.

Một số laptop rẻ hơn, như MacBook Air hay MacBook Neo, vẫn kèm sạc dựa trên silicon. Tuy nhiên, người dùng có thể mua sạc GaN từ bên thứ ba để tận dụng công nghệ mới.

Các hãng phụ kiện như Anker đã chuyển đổi phần lớn củ sạc từ silicon sang GaN. Một số công ty còn đưa yếu tố thẩm mỹ như tăng cường màu sắc, chất liệu cao cấp, tích hợp màn hình và nhân vật game/hoạt hình.

Củ sạc GaN với công suất 65 W, được tùy biến theo nhân vật Yao Guang.

Trong số đó, Ugreen vừa ra mắt củ sạc GaN lấy cảm hứng từ nhân vật Yao Guang trong trò chơi Honkai: Star Rail. Đây là phiên bản đặc biệt của mẫu Nexode Air Charger với công suất 65 W.

Nhà sản xuất cho biết model này nhỏ hơn 46% so với sạc truyền thống nhờ kiến trúc xếp chồng Airpyra. Sản phẩm mất khoảng 30 phút để sạc 63% pin cho iPhone 17 Pro Max.

Công suất 65 W và chuẩn Power Delivery vừa đủ để nạp pin cho laptop trong trường hợp cấp bách, song lại hơi chậm với một số model dung lượng pin lớn, hỗ trợ công suất cao hơn (khoảng 100 W) như MacBook Pro. Sản phẩm có thể phù hợp hơn với MacBook Air khi thiết bị đồng màu xanh dương nhạt, công suất sạc tối đa khoảng 70 W.

Thiết kế nhỏ gọn, màu xanh dương cùng ảnh nhân vật Yao Guang giúp sản phẩm nổi bật khi dùng ở ngoài. Tuy vậy, việc chỉ trang bị một cổng USB-C có thể gây bất tiện khi cần sạc nhiều thiết bị cùng lúc.

Công nghệ GaN giúp thu nhỏ đáng kể kích thước củ sạc.

Trong tầm giá khoảng 700.000 đồng, Nexode Air Charger có thể thu hút fan của Yao Guang hay tựa game. Trước đây, Anker có sạc Nano hợp tác với game Black Myth: Wukong nhưng công suất thấp hơn (45 W).

Anker cũng mang đến lựa chọn sạc GaN nhiều màu sắc, không có nhân vật game nhưng tích hợp màn hình, công suất 45 W. Belkin có sạc GaN 45 W, hình ảnh nhân vật Marvel và Disney. Các sản phẩm này rẻ hơn đôi chút so với Nexode Air Charger phiên bản Yao Guang.

Nếu không hứng thú với nhân vật game, người dùng có nhiều lựa chọn khi các mẫu từ Baseus hay chính Ugreen hỗ trợ nhiều cổng kết nối. Ví dụ, Ugreen Nexode RG có hình dạng giống robot, tích hợp 2 cổng USB-C và một cổng USB-A, công suất 65 W, giá không quá chênh lệch.

Cách để khai thác game thủ

Để khai thác fan của nhân vật hoạt hình hay game, các hãng thường ra mắt phụ kiện dưới dạng hệ sinh thái gồm nhiều sản phẩm. Bản thân Nexode Air Charger phiên bản Yao Guang cũng nằm trong bộ sản phẩm lấy chủ đề Honkai: Star Rail.

Các sản phẩm thuộc phiên bản Honkai: Star Rail được đặt trong hộp quà thiết kế riêng, kèm túi đựng và vật phẩm như thẻ nhân vật hay huy hiệu, phù hợp để sử dụng, trang trí góc làm việc và sưu tầm.

Ngoài củ sạc, bộ phụ kiện còn bao gồm sạc dự phòng MagSafe, cáp sạc và móc khóa định vị đồ vật Fine Track Mini 2. Đây đều là phiên bản tùy chỉnh từ các sản phẩm có sẵn, giữ nguyên thông số nhưng thay đổi thiết kế và giá đắt hơn.

Ví dụ, mẫu sạc dự phòng tùy chỉnh từ MagFlow Air có dung lượng 10.000 mAh, hỗ trợ chuẩn Qi2, sạc không dây tối đa 15 W. Theo thử nghiệm trong chế độ không dây, thiết bị có thể sạc khoảng 27% pin cho iPhone Air sau 30 phút, và khoảng 1 tiếng để sạc 50% pin. Với chế độ có dây, cần khoảng 1,5 tiếng để sạc đầy pin.

Mẫu sạc dự phòng tích hợp dây cáp để sạc có dây trong trường hợp cấp bách.

Sản phẩm có thể dùng sạc không dây và có dây cùng lúc, thông qua cáp USB-C tích hợp sẵn hoặc cổng USB-C bên dưới. Nhà sản xuất cho biết công nghệ SmartCharge giúp nhận diện và tối ưu dòng sạc, bên cạnh chế độ sạc nhỏ giọt cho smartwatch hay tai nghe không dây.

Về lý thuyết, người dùng có thể sạc cùng lúc cho 3 thiết bị. Tuy nhiên với tổng công suất 30 W, việc sạc đồng thời sẽ giảm công suất từng cổng, đặc biệt khu vực không dây chỉ còn khoảng 5-7,5 W.

Công suất không dây 15 W cũng không mấy hiệu quả nếu vừa dùng điện thoại vừa sạc. Trong trường hợp này, chuyển sang dây cáp sẽ tăng tốc độ. Khi vừa dùng sạc không dây vừa cắm dây vào cùng thiết bị, sản phẩm sẽ tự chuyển sang chế độ có dây.

Màu xanh dương nhạt trên sạc khá phù hợp khi dùng với những model có màu tương tự. Tuy nhiên do chỉ hỗ trợ Qi2, sản phẩm không thể tận dụng tối đa khả năng sạc trên những model hỗ trợ Qi2.2 công suất cao hơn, chẳng hạn như iPhone Air hay iPhone 17 Pro.

Ảnh chân dung Yao Guang ở mặt lưng tạo thêm nét nổi bật cho sạc. Dù vậy, một số người có thể thấy bất tiện khi sản phẩm thiếu chân đế. Bản thân MagFlow Air có phiên bản 5.000 mAh mỏng hơn, song Ugreen không sản xuất phiên bản đặc biệt cho model này.

Phụ kiện tìm đồ Ugreen nằm trong hệ sinh thái sản phẩm lấy cảm hứng từ nhân vật Yao Guang.

Tầm giá của MagFlow Air Yao Guang (khoảng 1,6 triệu đồng) không quá chênh lệch so với những model MagSafe khác. Anker từng ra mắt các mẫu hợp tác với Pokémon hay One Piece. Tuy nhiên, các model này khó tiếp cận do sản xuất giới hạn và giá đắt hơn bản thường.

Năm ngoái, Ugreen ra mắt bộ phụ kiện hợp tác với Genshin Impact. Anker cũng có bộ phụ kiện Black Myth: Wukong gồm sạc laptop 140 W, sạc Nano 45 W, sạc dự phòng và sạc để bàn.

Một hãng khác là Sharge theo hướng riêng khi không hợp tác với hãng game cụ thể, song lại chọn phong cách Cyberpunk với thiết kế vỏ ngoài trong suốt, màn hình kiểu cổ điển.

Nhìn chung, sản phẩm hợp tác có thể phù hợp cho fan hâm mộ nhân vật hoặc game, bên cạnh người thích sưu tầm phụ kiện. Dù vậy, hầu hết thương hiệu chỉ lựa chọn một số sản phẩm làm phiên bản đặc biệt.

Với người dùng có nhu cầu cụ thể, họ vẫn chỉ có thể tiếp cận những model tiêu chuẩn. Mức giá của các bộ quà tặng cũng đắt hơn đáng kể so với phiên bản thông thường.