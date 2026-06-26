Sạc dự phòng nào được mang lên máy bay từ 1/7?

Sạc dự phòng là vật dụng quen thuộc của nhiều hành khách, nhưng cũng là thiết bị khiến ngành hàng không đặc biệt cảnh giác vì nguy cơ mất an toàn bay.

Sạc dự phòng là một trong những thiết bị điện tử được ngành hàng không kiểm soát chặt chẽ nhất hiện nay. Ảnh: Vacation & Travel.

Theo Cục Hàng không, từ ngày 1/7, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và sạc dự phòng phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2 g. Sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, việc vận chuyển phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Ngoài ra, hành khách cần lưu ý không được dùng sạc dự phòng trong suốt thời gian trên tàu bay. Sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát. Hành khách cũng không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên tàu bay.

Người dùng thường phân loại sạc dự phòng theo mức pin tính bằng mAh. Tuy nhiên, với quy định mới, nên để ý thêm mức dung lượng bằng Wh.

Con số này thường cũng được in trên vỏ sạc dự phòng, nhưng nếu không thì vẫn có thể quy đổi bằng cách nhân dung lượng theo mAh với điện áp. Ví dụ pin sạc dự phòng có dung lượng 10.000 mAh (10Ah) và điện áp 5 V sẽ có dung lượng: 10x5=50 Wh.

Các hãng hàng không đang ngày càng thận trọng với thiết bị này sau hàng loạt sự cố liên quan đến pin lithium trên máy bay.

Năm ngoái, Vietnam Airlines và Vietjet đồng loạt khuyến cáo hành khách lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở nơi dễ quan sát trong suốt chuyến bay. Các hãng cũng yêu cầu không sử dụng sạc dự phòng để sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác khi máy bay đang hoạt động.

Nguyên nhân nằm ở pin lithium-ion, loại pin được sử dụng trong hầu hết sạc dự phòng hiện nay. Nhờ khả năng lưu trữ nhiều năng lượng trong kích thước nhỏ gọn, pin lithium đã trở thành tiêu chuẩn của smartphone, laptop, tablet và nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng khiến chúng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi xảy ra lỗi.

Theo các chuyên gia hàng không, pin lithium có thể gặp hiện tượng "thermal runaway" (mất kiểm soát nhiệt). Khi một cell pin bị hỏng hoặc quá nhiệt, nhiệt lượng sinh ra có thể lan sang các cell lân cận, tạo thành phản ứng dây chuyền khiến pin bốc cháy hoặc phát nổ. Đáng chú ý, những đám cháy liên quan đến pin lithium thường khó kiểm soát hơn các loại cháy thông thường.

Đây cũng là lý do các quy định quốc tế của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) từ lâu đã cấm vận chuyển sạc dự phòng trong hành lý ký gửi.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể cho rằng khoang hành lý ký gửi an toàn hơn khoang hành khách. Thực tế lại ngược lại. Nếu pin lithium gặp sự cố trong khoang hành khách, tiếp viên có thể nhanh chóng phát hiện khói hoặc nhiệt bất thường để xử lý. Ngược lại, một vụ cháy trong khoang hành lý ký gửi sẽ khó được phát hiện sớm và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Ngày 4/6, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) công bố quy định mới đối với sạc dự phòng, bao gồm giới hạn dung lượng thiết bị, cấm để trong hành lý ký gửi và áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát an toàn trên chuyến bay.

Trước đó, cuối tháng 3, ICAO ban hành tiêu chuẩn mới đối với pin dự phòng trong ngành hàng không. Theo khuyến nghị này, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng có dung lượng không quá 100Wh, không được sạc pin trong suốt chuyến bay và không được để thiết bị trong khoang hành lý phía trên đầu để phi hành đoàn có thể nhanh chóng phát hiện dấu hiệu quá nhiệt.

Nhiều hãng hàng không tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Australia, Anh và Qatar đã bắt đầu áp dụng các quy định tương tự, cho thấy sạc dự phòng đang trở thành một trong những thiết bị được ngành hàng không kiểm soát chặt chẽ nhất hiện nay.