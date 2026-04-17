Đừng sạc pin dự phòng qua đêm

Nguy cơ cháy nổ từ việc sạc pin dự phòng qua đêm cao hơn đáng kể so với điện thoại.

Sạc pin dự phòng qua đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: ACS.

Sạc qua đêm là chủ đề gây nhiều tranh luận trong giới công nghệ. Trong khi một số người chấp nhận việc này với những chiếc điện thoại có tốc độ sạc chậm, vấn đề với pin dự phòng lại phức tạp hơn.

Theo Slash Gear, đa số pin dự phòng có dung lượng lớn gấp nhiều lần pin trên điện thoại. Vì vậy, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn khi sạc trong thời gian dài.

Nguy cơ cháy nổ cao

Như tên gọi và chức năng chính của loại phụ kiện này, pin dự phòng lưu trữ năng lượng để sạc lại cho điện thoại và một số thiết bị thông dụng khác, gồm tai nghe, đồng hồ thông minh, tablet…

Pin dự phòng lưu trữ năng lượng bằng cách sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer. Khi chúng được sạc quá dung lượng tối đa mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp, hóa chất bên trong có thể không ổn định, gây ra hiện tượng quá nhiệt.

Đó là khi nhiệt độ pin tăng đột biến, tự duy trì trong một vòng luẩn quẩn gia tăng nhiệt. Trên thực tế, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến pin lithium bốc cháy.

Nguy cơ cháy nổ, hỏng hóc từ pin dự phòng cao hơn đáng kể so với điện thoại. Ảnh: Anker.

Các nguyên nhân khác bao gồm hư hỏng vật lý, tiếp xúc nhiệt kéo dài và cáp không tương thích. Khi chỉ cần một trong những yếu tố này kết hợp với việc sạc pin trên giường hoặc dưới gối, chúng có thể trở nên nguy hiểm chết người, vì khi đó nhiệt không có chỗ thoát ra.

Vào đầu năm nay, một phóng viên ở Los Angeles (Mỹ) bị phát nổ bộ sạc di động trên giường lúc 5h sáng, khiến cô bị bỏng hóa chất và thủng một lỗ trên nệm.

Tất nhiên, không phải cục sạc dự phòng nào cũng tự phát nổ khi sạc qua đêm. Nhưng ngay cả khi không có hiện tượng đó, việc sạc quá mức cũng có thể gây ra sự xuống cấp cell pin theo thời gian, làm giảm dung lượng của chúng. Khi các cell bị xuống cấp, chúng có xu hướng phồng lên.

Có nên sạc pin dự phòng qua đêm?

Giống như smartphone hiện nay, phần lớn pin dự phòng có hệ thống quản lý pin tích hợp, tự động ngừng tiêu thụ điện năng khi đạt 100%. Nhưng pin dự phòng vẫn sở hữu dung lượng pin lớn hơn đáng kể, đôi khi lên đến 25.000 mAh.

Trong khi đó, smartphone trung bình có dung lượng pin chưa đến 1/4 mức này. Dung lượng lớn hơn đồng nghĩa với năng lượng dự trữ nhiều hơn, khả năng tỏa nhiệt cao hơn và thời gian xảy ra sự cố lâu hơn nếu có trục trặc.

Điều đó nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng tin tốt là hầu hết nhà sản xuất uy tín đều cho rằng người dùng không cần phải quá lo lắng. Theo blog của Ugreen, "với những tiến bộ trong công nghệ, pin dự phòng hiện nay có thể được sạc an toàn qua đêm".

Hãy chọn lựa những loại pin dự phòng có thương hiệu, được chứng nhận an toàn. Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, hướng dẫn sạc của Ambrane đề cập rằng hầu hết pin dự phòng hiện đại đều có các biện pháp bảo vệ, giúp việc sạc qua đêm thỉnh thoảng "nói chung là an toàn". Tuy nhiên, không phải thương hiệu nào cũng đưa ra lời khuyên này. Hướng dẫn an toàn của Anker khuyến cáo nên tránh sạc qua đêm hoàn toàn.

Theo Slash Gear, người dùng cần đặc biệt cẩn thận với các cục sạc dự phòng cũ hoặc giá rẻ, vì chúng có thể gây hại cho điện thoại theo nhiều cách.

Các cục sạc dự phòng giá rẻ thường thiếu các chứng nhận an toàn, như UL, CE hoặc FCC, đảm bảo khả năng bảo vệ cơ bản chống sạc quá mức và đoản mạch.

Ngoài ra, trước khi cục sạc dự phòng trở nên nguy hiểm cho việc sử dụng, sẽ có những dấu hiệu cảnh báo, gồm như phồng lên, mùi lạ hoặc quá nóng. Hãy ngừng sử dụng thiết bị nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này.