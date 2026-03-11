Cách điện thoại Trung Quốc thách thức Samsung, Apple

Tập trung xử lý camera và pin, 2 điểm nghẽn lớn nhất của smartphone hiện tại, Xiaomi, Oppo hay Vivo dần thu hút được sự chú ý ở phân khúc cao cấp.

Thị trường di động Việt Nam chứng kiến sự nhập cuộc ồ ạt của hãng Trung Quốc ở phân khúc trên 30 triệu đồng. Từ việc thiếu vắng yếu tố đủ mạnh để cạnh tranh, trang bị trên các dòng máy hiện đa dạng hơn Samsung, Apple. Với thị hiếu dần thay đổi của khách hàng Việt Nam, cơ hội được mở ra cho nhà sản xuất như Xiaomi, Oppo.

Trong đó, hệ thống camera với phần cứng vượt trội và công nghệ pin ưu việt đang tách biệt nhóm hãng mới với các nhà sản xuất truyền thống.

Tất tay cho camera

Khi Samsung, Apple cố gắng cân đối bộ máy ảnh trên sản phẩm, Xiaomi hay Oppo không bị giới hạn bởi tư duy truyền thống. Hãng Trung Quốc sẵn sàng phá vỡ tiêu chuẩn ngành về cách bố trí camera trong góc hay phân bố linh kiện. Ví dụ mặt lưng của Xiaomi 17 Ultra vừa ra mắt có phần lớn không gian dành cho việc tối ưu 3 ống kính. Phần camera chiếm đến 40% diện tích phía sau.

Linh kiện được hãng sử dụng cũng có thông số tốt hơn đối thủ. Samsung, iPhone vẫn trung thành với cảm biến 1/1,3 inch tiêu chuẩn. Nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển sang loại 1 inch ít nhất 3 thế hệ. Cảm biến ảnh lớn giải quyết được hầu hết vấn đề của nhiếp ảnh điện thoại. Nó đáp ứng được độ phân giải cao, dải nhạy sáng rộng và xử lý tốt hơn trong điều kiện tối.

Các hãng Trung Quốc dám mạo hiểm với các thử nghiệm camera di động.

Về khả năng thu phóng, Xiaomi 17 Ultra dùng loại ống kính tiềm vọng với cấu trúc di chuyển được, nhằm zoom liên tục thay vì cố định tiêu cự. Hãng đạt thành tựu chế tạo khi thiết kế hệ thống vận hành được trên một chiếc điện thoại dày dưới 1 cm. Để giải bài toán này, Huawei từng thử nghiệm hệ thống 2 ống kính tele trên một cảm biến.

Về phía Samsung, Apple, họ chọn ứng dụng hệ thuật toán phức tạp, AI để tái tạo chi tiết, tăng độ nét. Trong khi đó các nhà sản xuất Trung Quốc tận dụng phần cứng cao cấp hơn để tạo ra lợi thế trước mắt.

Việc thiếu vắng kinh nghiệm tùy chỉnh ảnh chụp cũng được những hãng này khỏa lấp bằng mối liên kết với các đối tác quang học giàu kinh nghiệm. Xiaomi có Leica, Vivo kết hợp Zeiss hay Oppo với Hasselblad. Chúng cung cấp giá trị kép cho công ty di động. Hãng nhận được giá trị truyền thông, tạo ấn tượng ban đầu và thu hút sự chú ý của người dùng thích nhiếp ảnh. Đồng thời, họ kế thừa một phần thành tựu về cách xử lý, màu sắc, quang học từ đối tác giàu kinh nghiệm.

Những cụm camera tròn quá khổ trở thành đặc trưng cho flagship Trung Quốc.

Điện thoại flagship từ Xiaomi giải quyết tốt hiện tượng quang sai với hệ thấu kính đạt chuẩn APO. Màu ảnh từ máy cũng dễ dàng được nhận diện từ khi hợp tác cùng Leica. Dòng X hay V từ Vivo thừa hưởng lớp phủ T* của Zeiss, khống chế lóe sáng (flair) hay bóng ma (ghosting) hiệu quả.

Sau nhiều năm, những cụm camera tròn, kích thước lớn trở thành nhận diện chung của flagship Trung Quốc. Đi kèm với đó là sự tin tưởng về khả năng chụp ảnh, thay vì định kiến chỉ mạnh về cấu hình trong quá khứ. Bảng xếp hạng như DxOMark cũng thường xuyên ghi nhận vị trí dẫn đầu qua tay Xiaomi, Vivo, Huawei thay vì Samsung, Apple.

Giải bài toán pin

Bên cạnh camera, pin cũng là phần linh kiện ít được nâng cấp trên iPhone hay máy Galaxy. Ở chiều ngược lại, hãng Trung Quốc tỏ ra có ưu thế về thông số. Flagship từ các nhà sản xuất này chạm ngưỡng 6.000-7.000 mAh trong khi kích thước không khác nhiều đối thủ. Ngược lại, phần lớn không gian điện thoại vốn được ưu tiên cho camera.

Khác biệt đến từ giải pháp silicon-carbon, thay thế cho phần cực làm bằng than chì truyền thống, giúp tăng mật độ năng lượng trên cùng một đơn vị thể tích. Lần đầu xuất hiện trên điện thoại Honor, sau 3 năm nó đã trở thành tiêu chuẩn chung của máy cao cấp từ quốc gia tỷ dân.

Cùng kích cỡ với iPhone, điện thoại Trung Quốc có thể sở hữu pin lớn gấp đôi.

Với công nghệ pin mới, smartphone Trung Quốc đáp ứng được 1-2 ngày sử dụng cường độ cao, gấp rưỡi mức thông thường từ Samsung, Apple. Ngoài ra, chúng còn có sạc nhanh 90-120 W, vượt trội đối thủ. iPhone hiện chỉ hỗ trợ đến khoảng gần 30 W. Dòng Galaxy S chỉ chiếc Ultra có 60 W, các mẫu thường dừng tại 45 W.

Giữa giai đoạn thị trường công nghệ bão hòa, ít thay đổi, cấu hình hay thiết kế không còn tạo ra khác biệt, sức mạnh ở pin và camera từ các hãng Trung Quốc tái lập lại sân chơi. Sự đổi mới liên tục, kèm với lợi thế thông số, giúp những công ty này chèn vào chỗ trống mới xuất hiện trên thị trường. Bất lợi về mặt lịch sử, nguồn gốc hay độ phủ hệ sinh thái được bù đắp bằng thông số phần cứng vượt trội.

Trao đổi với Tri Thức - ZNews, ông Trần Đức Tín, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông - Di động, hệ thống Thế Giới Di Động cho biết động lực tăng trưởng chính của thị trường smartphone trong nước nằm ở nhóm người dùng nâng cấp lên sản phẩm mới. Trong đó, có nhu cầu đến từ mong muốn sở hữu chiếc điện thoại thứ 2.

“Về mặt hành vi người dùng, nhóm khách hàng lựa chọn flagship Trung Quốc thường là những người có sự quan tâm và hiểu biết khá rõ về công nghệ. Họ đánh giá cao các yếu tố như hiệu năng, camera, công nghệ mới hoặc giá trị sản phẩm so với chi phí bỏ ra”, ông Tín nhận định về chân dung của những khách hàng đang tìm đến flagship Trung Quốc.