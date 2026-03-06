Tên lửa công nghệ cao của Iran gây chấn động Trung Đông

Khorramshahr-4, với tầm bắn 2.000km và tốc độ cực lớn, được đánh giá là tên lửa tầm trung mạnh nhất của Iran, thách thức các hệ thống phòng thủ tại Trung Đông.

Tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000km, tốc độ Mach 16. Ảnh: IRNA.

Sự xuất hiện của tên lửa Khorramshahr-4 có tiềm năng làm thay đổi cục diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới nhất do Iran tự phát triển. Những thông số do Iran công bố cho thấy về vũ khí đều vượt trội, khiến các đối thủ của quốc gia này phải đặc biệt lo ngại.

Tên lửa Khorramshahr-4 thuộc dòng Khorramshahr, được Iran phát triển từ năm 2017, lấy tên từ thành phố Khorramshahr - biểu tượng của cuộc chiến Iran-Iraq thập niên 1980.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), dòng tên lửa này có nguồn gốc sâu xa từ công nghệ Musudan của Triều Tiên, nhưng Iran không xác nhận. Tuy nhiên, Iran đã cải tiến mạnh mẽ để tạo ra một biến thể "nhỏ gọn và cơ động hơn". Tên lửa có chiều dài khoảng 13 m và trọng lượng phóng ước tính 20 tấn.

Tên lửa Khorramshahr là tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng. Ảnh: IRNA.

Vũ khí này sở hữu tầm bắn ổn định ở mức 2.000 km. Khoảng cách này đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ. Điểm đáng sợ nhất nằm ở tải trọng đầu đạn lên tới 1.800 kg. Đây là mức tải trọng lớn nhất trong số các tên lửa đạn đạo hiện có của Iran. Vũ khí này có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố như boongke ngầm hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tốc độ siêu nhanh của Khorramshahr-4 về lý thuyết có thể làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ như Iron Dome hay Arrow. Khi bay ngoài khí quyển, tên lửa đạt vận tốc tới Mach 16 (khoảng 19.600 km/h). Ở giai đoạn tái nhập khí quyển, nó vẫn duy trì tốc độ Mach 8. Thời gian phản ứng của đối phương trước loại vũ khí này gần như bằng không.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng "hypergolic" tiên tiến. Loại nhiên liệu này cho phép tên lửa sẵn sàng chiến đấu trong thời gian rất dài. Quá trình chuẩn bị phóng chỉ tính bằng phút thay vì hàng giờ như các thế hệ cũ. Điều này giúp Iran tăng cường tính bất ngờ trong các cuộc tấn công. Ngoài ra, hệ thống dẫn đường vệ tinh giúp tên lửa đạt độ chính xác cực cao với sai số chỉ từ 10-30 mét.

Điểm đột phá của Khorramshahr-4 nằm ở phương tiện tái nhập cơ động (MARV). Đầu đạn có thể thay đổi quỹ đạo linh hoạt ngay cả khi đã rời khỏi khí quyển. Điều này khiến các máy tính phòng không của đối phương không thể dự đoán điểm rơi chính xác.

"Sức mạnh tên lửa của chúng ta hoàn toàn là nội địa, từ khái niệm đến sản phẩm", một chỉ huy thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Mohammad-Reza Ashtiani, phát biểu trong cuộc họp báo nhân dịp ra mắt tên lửa đạn đạo đất đối đất thế hệ thứ 4 mới mang tên Khaibar tại Tehran, Iran. Ảnh: WANA.

Bên cạnh đó, thiết kế thon gọn và vật liệu đặc biệt giúp Khorramshahr-4 giảm diện tích phản xạ radar. Tên lửa có thể "ẩn mình" hiệu quả trước các hệ thống giám sát tầm xa. Việc triển khai từ các bệ phóng di động hoặc thành phố tên lửa dưới lòng đất giúp bảo vệ vũ khí này khỏi các đòn tấn công phủ đầu. Khorramshahr-4 hiện là công cụ răn đe chiến lược mạnh mẽ nhất của Tehran tại Trung Đông.

Chính quyền Iran khẳng định chương trình tên lửa chỉ mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây vẫn bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Họ cho rằng công nghệ này có thể được sử dụng cho mục đích hạt nhân.

Nói về sức mạnh của loại vũ khí này, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani khẳng định: “Thông điệp của chúng tôi tới các kẻ thù là chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước và những thành tựu của mình. Thông điệp gửi tới bạn bè là chúng tôi muốn giúp ổn định khu vực”.

Những tuyên bố này cho thấy Tehran tự tin vào khả năng răn đe của mình.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.