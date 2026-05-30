Không phải tử thủ, đây mới là cách để Arsenal lật đổ PSG

PSG được đánh giá ở cửa trên, nhưng không phải là hoàn hảo. Arsenal với khả năng pressing tầm cao, khoét cánh trái và phòng ngự lăn xả hoàn toàn có cơ hội làm nên chuyện.

Trên lý thuyết, PSG bước vào trận chung kết với hình ảnh của một cỗ máy gần như hoàn chỉnh. Họ là nhà đương kim vô địch Champions League, tiếp tục thống trị giải quốc nội và sở hữu một hàng công được xem là đáng sợ bậc nhất châu Âu.

Nhìn vào những con số đó, PSG rõ ràng có nhiều lý do để được xem là ứng viên sáng giá hơn. Nhưng Arsenal cũng có những dữ kiện đáng chú ý của riêng mình.

Họ là đội duy nhất chưa thua tại Champions League mùa này và từng dẫn đầu vòng phân hạng bằng chuỗi 8 trận toàn thắng, trong khi PSG từng nhận hai thất bại và chỉ đứng thứ 11.

Nhưng để lật đổ nhà đương kim vô địch, Arsenal cũng cần phải chơi một trận đấu để đời. Theo lẽ tự nhiên, mọi cơ hội thành công của họ đều phải bắt nguồn từ một hàng thủ thi đấu xuất thần để khóa chặt hàng công toàn sao của đội bóng thủ đô Paris.

Pressing tầm cao

Nếu Arsenal giành chiến thắng, nhiều người sẽ nhanh chóng dự đoán đó sẽ là một thắng lợi với cách biệt tối thiểu và có thể đi kèm một trận giữ sạch lưới.

Arsenal đã thể hiện khả năng phòng ngự xuất sắc tại Champions League mùa này. Ảnh: Sky Sports.

Xét cho cùng, không một đội bóng nào thuộc top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu giành nhiều chiến thắng với tỷ số 1-0 trên mọi đấu trường mùa này hơn Arsenal với 11 trận.

Tuy nhiên, dù hàng thủ của Arsenal có xuất sắc đến đâu, việc ngăn cản bộ ba Ousmane Dembélé, Désiré Doué và Khvicha Kvaratskhelia vẫn là một nhiệm vụ hiếm có đối thủ nào làm được.

PSG chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa tại Champions League là sẽ san bằng kỷ lục 45 bàn thắng trong một mùa giải do Barcelona thiết lập tại mùa 1999/2000. Xét trên mọi đấu trường, đội bóng thủ đô nước Pháp đã nổ súng trong cả 27 trận gần nhất, ghi tổng cộng 62 bàn, đạt hiệu suất khủng 2,24 bàn/trận.

Nhiều đối thủ trong chuỗi trận đó không cùng đẳng cấp với Arsenal. Tuy nhiên, nên nhớ PSG vẫn nã vào lưới Liverpool 4 bàn sau hai lượt trận, xé lưới Chelsea 8 bàn, và trình diễn thứ bóng đá tấn công hủy diệt Bayern 5 bàn.

Ở mùa giải trước, Inter cũng bước vào trận đấu với tâm thế tử thủ bằng mọi giá. Và kết quả là một trận thua thảm khốc.

Arsenal có lẽ cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý rằng PSG sớm muộn gì cũng sẽ ghi bàn, và do đó, họ buộc phải chủ động tung ra những đòn tấn công.

Việc Arsenal chơi tấn công có lẽ sẽ không gây quá nhiều ngạc nhiên nếu nhìn vào cách đội bóng này tiếp cận trong chuyến làm khách đến sân Etihad của Manchester City.

Ngày hôm đó, Pháo thủ đã tràn lên pressing ngay từ tuyến đầu, tạo ra tổng cộng 474 lần gây áp lực lên đối phương – con số cao nhất trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Thầy trò Mikel Arterta không hề lùi sâu ở bất kỳ thời điểm nào, và chính nỗ lực vây ráp tầm cao của Kai Havertz đã mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thực tế, lối chơi pressing này càng có cơ sở để phát huy tác dụng khi bản thân PSG rất dễ tự mắc sai lầm. Nhà đương kim vô địch châu Âu là đội mắc nhiều lỗi dẫn đến các pha dứt điểm của đối phương nhất tại Champions League mùa này (26 lỗi) và cũng dẫn đầu về số lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua (6 lỗi).

Vũ khí "bóng chết"

Khả năng tận dụng tình huống cố định của Arsenal có lẽ không cần phải bàn cãi. Cùng Nicolas Jover, Arteta biến Arsenal thành đội nguy hiểm nhất nước Anh ở các tình huống cố định. Bàn thắng đánh đầu của Kai Havertz trước Burnley là pha lập công thứ 18 từ phạt góc mùa này, lập kỷ lục Ngoại hạng Anh.

Arsenal là đội nguy hiểm nhất nước Anh ở các tình huống cố định. Ảnh: Opta.

Tổng cộng, Arsenal ghi 24 bàn từ bóng chết không tính phạt đền. Đó là con số phản ánh mức độ chuẩn bị chi tiết của Arteta và ban huấn luyện.

Dù đây không phải là điểm yếu quá lớn của PSG, nhưng chắc chắn đội bóng nước Pháp phải cẩn trọng với vũ khí này từ đại diện nước Anh.

Mùa này, chỉ có 5 đội bóng tại Ligue 1 có tỷ lệ bàn thua từ các tình huống cố định cao hơn PSG (20,7%), và rõ ràng họ chưa từng phải đối mặt với một cỗ máy phạt góc đáng sợ như Arsenal.

Ngoài những tình huống cố định, vẫn còn một điểm yếu của PSG mà Arsenal có thể khai thác. Với Achraf Hakimi, PSG đang sở hữu một trong những hậu vệ phải hỗ trợ tấn công hay nhất thế giới, và anh luôn được khuyến khích lao lên phía trước ở mọi cơ hội.

Tuy nhiên, chính điều đó lại để một khoảng trống mênh mông ở phía sau. Trong số 36 đội tham dự Champions League mùa này, chỉ có PSV và Chelsea là bị đối phương tạo ra nhiều cơ hội tấn công bên cánh phải hơn PSG (37,3%).

Cả Spurs và Chelsea đều đã chọc thủng lưới PSG trên sân khách bằng các pha khoét cánh này và căng ngang cắt mặt khung thành.

Trong khi đó, siêu phẩm của Luis Díaz cho Bayern tại Parc des Princes trong trận bán kết cũng xuất phát từ một pha bứt tốc luồn ra phía sau hàng thủ PSG mà Hakimi không hề có nỗ lực lùi về bọc lót.

Điều này khiến cánh trái của Arsenal, cùng với vị trí hậu vệ phải có lẽ là vị trí mang đến nhiều sự lưỡng lự nhất. Phần lớn các trận đấu quan trọng, Leandro Trossard là cái tên được lựa chọn.

Tuy nhiên, để khai thác khoảng trống mà Hakimi để lại, những pha bứt tốc trực diện và tốc độ xé gió của một cầu thủ như Gabriel Martinelli sẽ hữu dụng hơn rất nhiều.

Mặc dù vậy, dù Arsenal có xuất sắc đến đâu ở mùa giải này, một sự thật tàn nhẫn không thể phủ nhận là họ sẽ phải đối mặt với một ngọn núi thực sự. PSG đang hướng tới cú đúp vô địch Champions League liên tiếp, trong khi Arsenal đã để thua cả 4 trận chung kết cúp châu Âu lớn gần nhất của họ.

Đại diện nước Anh sẽ cần phải thi đấu hoàn hảo từ tuyến đầu cho đến chốt chặn cuối cùng nếu muốn lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp tai voi. Tuy nhiên, cơ hội của họ không hề nhỏ. PSG có những điểm yếu chí mạng, và đội hình Arsenal đang sở hữu quá đủ những "vũ khí" sắc bén để trừng phạt chúng.