Cách đơn giản để kéo dài tuổi thọ pin MacBook

  Thứ bảy, 30/5/2026 09:25 (GMT+7)
Loạt tính năng mới trên macOS 26.4 giúp tối ưu thời lượng sử dụng, làm chậm quá trình chai pin trên MacBook.

Menu quản lý tình trạng pin trên MacBook. Ảnh: AppleInsider.

So với iPhone, MacBook không có nhiều chế độ giúp kéo dài thời lượng pin. Đến macOS 26, Apple mới bổ sung một số công cụ tối ưu năng lượng. Đây là những tính năng người dùng cần chú ý để MacBook hoạt động với thời lượng pin lâu hơn.

Trước tiên, nếu nhìn thấy MacBook sắp hết pin và không mang theo sạc, nên tận dụng chế độ năng lượng thấp (Low Power Mode). Khi kích hoạt tính năng này, thiết bị sẽ lập tức giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Theo Fast Company, các điều chỉnh khi bật chế độ tiết kiệm pin trên MacBook gồm giảm xung nhịp CPU, giảm độ sáng màn hình và hạn chế tác vụ chạy nền, chẳng hạn như kiểm tra email.

Một số người lo ngại chế độ này ảnh hưởng đến hiệu năng thiết bị. Thực tế cho thấy trừ khi dùng phần mềm xử lý đồ họa nặng, sự khác biệt khi bật tiết kiệm pin không quá rõ rệt. Những tác vụ như duyệt web, gửi email hay soạn thảo văn bản vẫn diễn ra mượt mà.

Để bật chế độ tiết kiệm pin trên MacBook, nhấn vào biểu tượng pin trên thanh menu rồi chọn Low Power. Nếu muốn duy trì chế độ hoạt động liên tục, vào Settings > Battery > Low Power Mode > chọn Always.

Kể từ macOS 26.4, Apple bổ sung tính năng giới hạn mức sạc. Tương tự iPhone, MacBook sử dụng lithium-ion, loại pin hao mòn theo thời gian. Quá trình này diễn ra chậm, thường chỉ cảm nhận khi pin xuống cấp mạnh, thời gian sử dụng ngắn hơn đáng kể.

Người dùng có thể làm chậm quá trình xuống cấp nhờ tính năng giới hạn sạc. Cơ chế này giảm thời gian pin phải duy trì trạng thái sạc đầy, giúp giảm tải nhiệt sinh ra. Nhiệt độ cao là yếu tố khiến chất hóa học trong pin hao mòn nhanh hơn.

Tính năng giới hạn sạc trên MacBook nằm trong phần Settings > Battery > Charging. Trong mục Charge Limit, chọn mức dung lượng muốn thiết bị duy trì, nằm trong khoảng 80-100%.

Chế độ tối ưu sạc pin trên macOS 26.4. Ảnh: AppleInsider.

Ngoài ra, Optimized Battery Charging cũng là tùy chọn đáng chú ý. Hệ thống có thể tự học thói quen cắm sạc hàng ngày, chẳng hạn như thời điểm đi ngủ và rút sạc vào buổi sáng.

Khi bật chế độ, thiết bị sẽ giữ mức năng lượng 80% trong suốt đêm, và chỉ sạc 20% còn lại trước khi người dùng thức dậy. Điều này giúp pin lão hóa chậm hơn, từ đó kéo dài tuổi thọ.

Theo Fast Company, người dùng cũng cần lưu ý loại củ sạc. Nếu công suất sạc quá thấp, mức pin trên MacBook hầu như không thể tăng sau vài giờ cắm sạc, ảnh hưởng đến công việc khi cần di chuyển.

Trên macOS 26.4, MacBook hỗ trợ nhận diện củ sạc công suất thấp, khiến thiết bị sạc chậm hơn bình thường. Vào Settings > Battery rồi theo dõi biểu đồ trong phần Battery Level. Nếu thấy dòng chữ Slow Charger màu cam, hãy cân nhắc mua củ sạc với công suất cao hơn.

Website của Apple cung cấp công suất củ sạc khuyến nghị cho từng laptop. Ví dụ, MacBook Neo tương thích với củ sạc Apple 20 W. MacBook Air 2022 trở về sau phù hợp với sạc 30-70 W.

Với MacBook Pro 2021 trở về sau, hãng khuyến nghị dùng sạc 67-96 W cho mẫu 14 inch, và 140 W cho mẫu 16 inch. Một số model có thể sạc nhanh hơn nếu dùng củ sạc công suất cao và cáp USB-C phù hợp.

Phúc Thịnh

