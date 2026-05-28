Thế khó của Apple

Thị trường smartwatch đang có nhiều thay đổi, Apple vẫn có thể tụt hậu bất chấp thành công của Apple Watch.

Sau 11 năm ra mắt, Apple Watch đã thay đổi thị trường smartwatch, tạo ra doanh thu ước tính 100 tỷ USD . Phụ kiện này đưa Táo khuyết trở thành đối thủ lớn trong lĩnh vực sức khỏe và thiết bị đeo thông minh.

Năm 2015, Apple Watch đời đầu gây ấn tượng với màn hình OLED, hàng loạt cảm biến và tùy chọn màu sắc, dây đeo. Theo thời gian, sản phẩm bổ sung nhiều tính năng chuyên dụng, phục vụ những nhu cầu và sở thích khác nhau.

Apple Watch cũng đặt nền tảng mở rộng sang tai nghe AirPods và kính Vision Pro. Tuy nhiên theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Táo khuyết vẫn có nguy cơ tụt hậu khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn phát triển, cạnh tranh mới.

Nguy cơ tụt hậu

Những năm gần đây, tốc độ đổi mới qua từng đời Apple Watch chững lại. Sở thích người dùng cũng thay đổi khi nhiều khách hàng né tránh thiết bị màn hình lớn, thay vào đó ưu tiên các sản phẩm đơn giản, có thể thu thập dữ liệu thụ động, thời lượng pin lâu và phân tích thông tin chuyên sâu bằng AI.

Các công ty như Whoop và Oura Health nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tạo nên thị trường tỷ USD nhờ những chiếc vòng đeo không màn hình, tập trung vào phục hồi, theo dõi giấc ngủ và sức khỏe mà không làm phiền người dùng bởi thông báo.

Ngay cả đối thủ tiềm năng là Google cũng tiếp cận hướng đi tương tự. Hãng vừa ra mắt vòng tay Fitbit Air vào đầu tháng 5 với giá 100 USD , không tích hợp màn hình.

Vòng đeo thông minh Google Fitbit Air. Ảnh: Tom's Guide.

Theo Gurman, thị trường vẫn luôn có nhu cầu với smartwatch truyền thống, trang bị đầy đủ ứng dụng, mặt đồng hồ và công cụ luyện tập. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người không muốn thêm màn hình gây phiền phức trên cổ tay.

"Họ đơn giản chỉ cần theo dõi sức khỏe một cách chính xác, kèm các khuyến nghị và hướng dẫn hữu ích. Điều đó mang đến cơ hội lớn lẫn thách thức cho Apple", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Với thế mạnh trong lĩnh vực chip, cảm biến, thiết kế công nghiệp và kỹ thuật vật liệu, Apple được kỳ vọng tạo ra thiết bị tiên phong thay vì chạy theo đối thủ. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất hiện nay đến từ trải nghiệm phần mềm tương xứng phần cứng.

Dù mất nhiều năm đầu tư, ứng dụng Sức khỏe (Health) trên iPhone vẫn tạo cảm giác lộn xộn, nhàm chán và kém hiệu quả. Các nền tảng như Whoop và Oura làm tốt hơn trong việc chuyển đổi thông tin thô thành hướng dẫn hữu ích, giúp xây dựng thói quen tập luyện.

Xáo trộn nội bộ

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman tiết lộ lãnh đạo Apple biết được tình trạng này. Sau khi tự trải nghiệm sản phẩm Oura và Whoop, Phó chủ tịch mảng Dịch vụ & Sức khỏe Eddy Cue được cho đã thúc đẩy nhiều thay đổi trong chiến lược sức khỏe của công ty.

Apple đã nghiên cứu nhiều loại thiết bị đeo và dự án sức khỏe dựa trên AI, tuy mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Dự án huấn luyện viên AI mang tên Mulberry đã bị thu hẹp quy mô, có thể không kịp ra mắt trong giai đoạn đầu của iOS 27.

Sự bất ổn còn lan rộng ngoài khía cạnh sản phẩm khi nhiều nhân sự cấp cao nghỉ việc. Cựu Giám đốc Vận hành (COO) Jeff Williams, người giám sát các dự án sức khỏe tại Apple trong nhiều năm, vừa nghỉ hưu năm ngoái.

Kể cả CEO Tim Cook cũng sẽ từ chức vào tháng 9. Trả lời phỏng vấn Bloomberg, Cook nhấn mạnh ra mắt Apple Watch là một trong những khoảnh khắc ông tự hào nhất suốt nhiệm kỳ.

Từ trái sang: Apple Watch SE thế hệ 3, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11. Ảnh: Bloomberg.

Jay Blahnik, lãnh đạo mảng Fitness+, sẽ sớm rời Apple sau vụ kiện liên quan đến thái độ không chuẩn mực. Stan Ng, Giám đốc Marketing mảng Sức khỏe & Apple Watch cũng vừa nghỉ hưu.

Eric Charles, nhân sự giàu kinh nghiệm trong bộ phận marketing Apple Watch, đã rời công ty trong tháng 5. Hãng cũng mất nhân sự trong mảng phần cứng vào tay Oura.

Theo Gurman, tân CEO John Ternus được cho vẫn giữ sức khỏe làm trọng tâm trong tương lai công ty, với kế hoạch ra mắt nhiều dịch vụ kết hợp phần cứng và AI. Tuy nhiên, sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo đặt ra câu hỏi về chiến lược ưu tiên.

Trong nhiều năm, Apple tiếp cận danh mục một cách thận trọng, ưu tiên tuân thủ quy định hơn tốc độ. Triết lý đó giúp tránh một số sai lầm, nhưng cũng cản trở công ty trong lĩnh vực AI và sức khỏe, vốn đang phát triển nhanh.

Các tính năng sức khỏe hiện có trên Apple Watch minh họa rõ vấn đề. Khả năng phát hiện ngưng thở khi ngủ và tăng huyết áp khá hiệu quả khi quảng cáo, nhưng Apple vẫn chưa thể cung cấp phân tích chuyên sâu, theo dõi liên tục hoặc đưa ra khuyến nghị phù hợp, ngoài việc yêu cầu khách hàng tham khảo bác sĩ.

Nhiều đối thủ của Apple đang hướng đến sản phẩm có thể đo huyết áp theo thời gian thực, huấn luyện liên tục và đưa ra lời khuyên dựa trên AI. Về phía Táo khuyết, hãng vẫn do dự vì lo ngại độ chính xác, quy định và kiện tụng. Sự chậm trễ này đã khiến công ty tụt hậu trong lĩnh vực AI.

Kỳ vọng vào công nghệ mới

Năm nay, watchOS 27 dự kiến tập trung cải thiện ổn định và đo đạc chính xác. Về nội bộ, với việc ông Ng nghỉ hưu, bà Kaiann Drance được giao tiếp quản 3 bộ phận gồm sức khỏe, nhà thông minh và Apple Watch.

Theo Gurman, Drance là quản lý lâu năm trong bộ phận marketing sản phẩm iPhone. Những thay đổi trên cho thấy Apple Watch vẫn sẽ gắn bó chặt chẽ với iPhone, giống phụ kiện đi kèm chứ không phải sản phẩm độc lập.

Apple còn tích cực khuyến mãi, giảm giá để thúc đẩy doanh số Apple Watch. Hãng lần đầu đưa dòng sản phẩm này vào chính sách trợ giá giáo dục.

Cựu CEO Jeff Williams giới thiệu tính năng đo điện tâm đồ trên Apple Watch. Ảnh: Bloomberg.

Cây viết từ Bloomberg cho rằng đột phá có thể đến từ dự án theo dõi lượng đường trong máu không xâm lấn. Được hình thành lần đầu dưới thời Steve Jobs, kế hoạch này nhằm phát triển cảm biến phát hiện đường huyết cao mà không cần chích ngón tay lấy máu.

Apple gần đây đã chuyển dự án cho ông Zongjian Chen, trưởng nhóm Công nghệ Tiên tiến và các phần cứng như modem mạng. Việc chuyển giao cho thấy công việc đang có tiến triển tốt, có tiềm năng thương mại hóa.

Bất chấp những thay đổi, mảng chăm sóc sức khỏe của Apple vẫn gặp nhiều thách thức do đội ngũ nhân sự xáo trộn, tiến độ chậm trễ và tư duy thận trọng.

"Để thực sự dẫn đầu thị trường thiết bị đeo thế hệ mới, công ty cần sẵn sàng thử nghiệm nhiều hơn, hành động nhanh hơn và chấp nhận rủi ro", Gurman nhấn mạnh.