Người dùng iPhone có thể thở phào vì tính năng mới

  • Thứ năm, 28/5/2026 11:25 (GMT+7)
Đoạn mã nội bộ cho thấy Apple đang phát triển tính năng giúp tự khóa màn hình khi iPhone bị giật khỏi tay người dùng.

Stolen Device Protection là một trong nhiều tính năng chống trộm trên iPhone. Ảnh: CNBC.

Theo nguồn tin từ 9to5Mac, Apple đang phát triển tính năng bảo mật mới trên iPhone, có thể khóa màn hình khi phát hiện máy bị giật khỏi tay người dùng.

Theo mô tả, hệ thống này sử dụng một số tín hiệu và cảm biến, chẳng hạn như gia tốc kế, để phát hiện khi iPhone bị cướp. Nếu xác nhận tình huống, thiết bị sẽ tự động khóa màn hình.

Dựa trên đoạn mã nội bộ, 9to5Mac cho biết để xác nhận iPhone bị giật khỏi chủ sở hữu, tính năng cũng sẽ đo khoảng cách từ điện thoại đến Apple Watch đeo trên tay.

Khi được kích hoạt đầy đủ, tính năng cũng sẽ đánh giá một số yếu tố, chẳng hạn như iPhone có kết nối mạng Wi-Fi và ở vị trí quen thuộc hay không, chẳng hạn như nhà hoặc nơi làm việc.

Nếu những điều kiện trên cho thấy iPhone rời khỏi tay chủ ở nơi lạ, thiết bị sẽ áp dụng thêm một số hạn chế tương tự tính năng Stolen Device Protection, chẳng hạn như chờ một tiếng trước khi xác thực Face ID để đổi mật khẩu Apple Account.

Chưa rõ thời điểm Apple chính thức phát hành tính năng mới. Theo 9to5Mac, tình trạng cướp giật thường diễn ra rất nhanh, khiến hầu hết người dùng không kịp trở tay.

Trong những năm qua, Apple thường xuyên cải tiến các biện pháp bảo mật cho iPhone, chẳng hạn như hệ thống Find My, Activation Lock và Stolen Device Protection. Tuy vậy, nhiều giải pháp hầu như vô dụng nếu máy bị giật trong lúc vẫn mở khóa.

Ví dụ, Stolen Device Protection yêu cầu xác thực Face ID, chờ một tiếng trước khi thực hiện các thay đổi liên quan đến Apple Account nếu iPhone ở vị trí lạ. Tuy nhiên, kẻ trộm vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu thiết bị chưa được khóa trước lúc cướp.

Trên thực tế, Android đã có tính năng tương tự vào năm 2024. Mang tên Thief Detection Lock, Google mô tả tính năng sử dụng cảm biến chuyển động, AI, Wi-Fi và Bluetooth. Khi phát hiện điện thoại bị giật khỏi tay người dùng, màn hình sẽ tự khóa để bảo vệ dữ liệu bên trong.

Phúc Thịnh

