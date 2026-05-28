Hãng chip 'vô danh' tăng 70% nhờ một tài khoản mạng xã hội

Cổ phiếu của một nhà sản xuất chip châu Âu ít được biết đến đã tăng vọt hơn 70% trong phiên giao dịch ngày 27/5 sau khi được "lăng xê" bởi một tài khoản mạng xã hội nổi tiếng.

Cụ thể, một tài khoản X có tên Serenity chia sẻ trong một bài đăng về việc mở vị thế mua đối với X-Fab Silicon Foundries SE, một công ty niêm yết tại Paris với 6 cơ sở sản xuất chất bán dẫn trên toàn thế giới. Tài khoản X này hiện có hơn 400.000 người theo dõi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem và châm ngòi cho một cơn sốt giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đẩy giá cổ phiếu X-Fab tăng tới 77%.

Tính đến giữa phiên chiều, cổ phiếu này vẫn giữ được mức tăng hơn 30% với khối lượng giao dịch cao gấp khoảng 17 lần mức trung bình của 3 tháng qua. Thậm chí, hoạt động giao dịch của cổ phiếu này thậm chí đã bị tạm dừng nhiều lần do mức độ biến động quá lớn.

"Chúng tôi đã quan sát thấy sự gia tăng gần đây về giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Công ty không ghi nhận bất kỳ sự kiện trọng yếu nào chưa được công bố có thể dẫn đến sự biến động này", Damien Macq, CEO X-Fab phản hồi qua email với Bloomberg.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2026, một cổ phiếu công nghệ châu Âu tăng vọt nhờ những lời khuyến nghị từ Serenity. Theo hồ sơ cá nhân, chủ tài khoản này tự giới thiệu là một "chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng AI và bán dẫn", đồng thời là "nhà khoa học nghiên cứu AI".

Trước đó, tài khoản này từng đưa ra các luận điểm đầu tư cho nhà sản xuất máy tính Raspberry Pi, hãng sản xuất đĩa bán dẫn Soitec và công ty Sivers Semiconductors AB của Thụy Điển.

Tất cả cổ phiếu này đều đã ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong năm nay, khi dòng tiền từ các nhà đầu tư ồ ạt đổ vào những công ty được hưởng lợi từ làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.