LG Architect Club 2026 - thiết bị gia dụng trở thành ngôn ngữ thiết kế

Thông qua LG Architect Club, LG đồng hành kiến trúc sư trong việc giải bài toán thiết kế, thi công khi các thiết bị điện tử gia dụng dần trở thành phần quan trọng của nội thất.

Trong thiết kế nội thất hiện đại, ranh giới giữa thiết bị gia dụng và không gian sống ngày càng mờ đi. Căn bếp đẹp không chỉ nằm ở vật liệu cao cấp hay màu sắc tinh tế mà còn ở việc tủ lạnh có hài hòa với toàn bộ không gian hay không. Phòng khách tinh tế không chỉ cần sofa đúng tỷ lệ, mà còn đáp ứng được nhu cầu giải trí và nghỉ ngơi của người dùng.

Đó là bài toán LG Electronics Việt Nam đang giải cùng cộng đồng kiến trúc sư thông qua LG Architect Club. Chính thức triển khai từ năm 2025 với hơn 100 thành viên và 200 công trình ứng dụng thực tế, LG Architect Club đã khai thác và đáp ứng nhu cầu thực chiến của các kiến trúc sư.

Thiết bị đúng chỗ, thi công đúng cách

Trong năm 2026, LG Architect Club sẽ đồng hành và hỗ trợ sâu sát hơn nhu cầu của kiến trúc sư trong thiết kế và thi công, trước bối cảnh các thiết bị điện tử gia dụng dần trở thành một phần của kiến trúc nội thất, góp phần thể hiện ngôn ngữ riêng của gia chủ.

LG Architect Club được triển khai từ năm 2025 với hơn 100 thành viên và 200 công trình ứng dụng thực tế.

Ngoài hỗ trợ thư viện 3D và tài trợ sản phẩm, năm nay, câu lạc bộ triển khai các khóa đào tạo kỹ thuật đáp ứng xu hướng lựa chọn thiết bị điện tử gia dụng với thiết kế âm tường hiện nay. Theo đó, LG sẽ hướng dẫn chi tiết thông số lắp đặt âm tủ, khoảng hở, bản lề... cũng như mang cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm.

Nhờ đó, kiến trúc sư không chỉ hiểu rõ ngoại quan thực tế của sản phẩm, mà còn biết chính xác cách tích hợp nó vào công trình mà không phát sinh sai số thi công.

Năm nay, LG sẽ hướng dẫn chi tiết thông số lắp đặt cũng như mang cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm cho các kiến trúc sư.

Bên cạnh đó, dải sản phẩm mới nhất từ LG trong năm 2026 cũng được giới thiệu đến kiến trúc sư. Đây là những mảnh ghép công nghệ với thiết kế tối ưu cho không gian sống hiện đại. Một số sản phẩm nổi bật cho không gian phòng khách như TV LG OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường và độ mỏng 9,9 mm hay TV QNED evo AI MiniLED với kích thước lên đến 115 inch.

Dải sản phẩm mới nhất từ LG trong năm 2026 cũng được giới thiệu đến kiến trúc sư.

Các giải pháp gia dụng mới cho căn bếp cũng được LG giới thiệu, như tủ lạnh âm tường với bản lề được tái thiết kế cho phép mở cửa 110 độ chỉ với khe hở 4 mm mỗi bên, giúp hệ tủ bếp thiết kế phẳng hoàn toàn mà không cần nhường không gian cho thiết bị.

Bộ giải pháp bếp âm tường gồm bếp từ, máy hút mùi, lò nướng, máy rửa bát với kết nối đồng bộ qua LG ThinQ, đảm bảo tính nhất quán cả về thẩm mỹ lẫn vận hành cũng nhận được sự quan tâm. Bên cạnh đó, máy lọc không khí với thiết kế tích hợp loa, sạc không dây và đèn ngủ cũng có thể trở thành điểm nhấn nội thất sáng tạo cho không gian sống.

Không chỉ là thẩm mỹ, giá trị của thiết kế nằm ở công năng

Tại buổi talkshow trong khuôn khổ sự kiện, kiến trúc sư Bùi Thế Long (Founder CTA) nhấn mạnh rằng giá trị của một hệ sinh thái đồng nhất không chỉ thể hiện lúc bàn giao công trình, mà rõ nhất sau khi chủ nhà dọn vào ở.

"Khi tư vấn dùng hệ sinh thái trọn gói từ thương hiệu uy tín như LG, giá trị lớn nhất khách hàng nhận được là sự tiện nghi trong cuộc sống, sự an tâm về vận hành, chăm sóc và bảo trì trong suốt vòng đời sản phẩm”, ông chia sẻ.

Đó cũng là lý do kiến trúc sư nên chủ động định hướng danh sách thiết bị từ sớm trong quá trình thiết kế, không phải để giới hạn lựa chọn của khách hàng, mà để bảo vệ tính toàn vẹn của công trình về lâu dài.

Các khách mời chia sẻ tại sự kiện.

LG định vị AI trên thiết bị của mình theo hướng thực dụng, trong đó tủ lạnh học thói quen sử dụng để tối ưu nhiệt độ và tiết kiệm điện, máy giặt nhận diện chất liệu vải để điều chỉn chu trình giặt phù hợp. Toàn bộ thiết bị được kết nối qua LG ThinQ mà không cần một trung tâm điều khiển hay thiết bị trung gian. Đây cũng là một yếu tố giúp đơn giản hóa quá trình tư vấn thiết kế và xây dựng nhà thông minh cho chủ nhà.

Không gian trải nghiệm sản phẩm tại Another Saigon by LG.

Một trong những mục tiêu quan trọng của LG Architect Club là để kiến trúc sư hiểu sản phẩm đủ sâu để tự tin đưa ra khuyến nghị chuyên môn, không phải vì áp lực thương mại.

Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG, nơi diễn ra sự kiện, cũng phản ánh triết lý này. Đây không phải showroom bán hàng, mà là không gian trải nghiệm thực tế nơi kiến trúc sư có thể kiểm chứng sản phẩm trong bối cảnh thật, trước khi đưa vào bản vẽ.

Với định hướng lấy thiết kế làm nền tảng và lấy kiến trúc sư làm đối tác, LG Architect Club 2026 đặt mục tiêu không chỉ mở rộng số lượng thành viên, mà quan trọng hơn là đi sâu hơn nữa vào từng công trình.