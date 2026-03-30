13 năm liên tiếp dẫn đầu, LG OLED TV khẳng định vị thế toàn cầu

LG tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường TV OLED toàn cầu năm thứ 13 liên tiếp, khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển công nghệ hiển thị cao cấp.

Bước sang năm 2026, hãng giới thiệu thế hệ TV OLED mới với nhiều nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm giải trí, trong bối cảnh nhu cầu đối với các thiết bị chất lượng cao tiếp tục gia tăng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED toàn cầu

Theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới đạt 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang các dòng TV cao cấp. Trong bối cảnh đó, LG tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc OLED với 49,7% thị phần và khoảng 3,22 triệu sản phẩm được xuất xưởng.

Tại châu Âu, lượng TV OLED bán ra đã vượt mốc 3 triệu chiếc, phản ánh nhu cầu sở hữu các giải pháp giải trí cao cấp tại gia ngày càng gia tăng. Tại thị trường trọng điểm này, LG dẫn đầu với khoảng 1,59 triệu TV OLED xuất xưởng, chiếm khoảng 50,5% tổng lượng TV OLED bán ra trong khu vực. Bên cạnh châu Âu, vị thế dẫn đầu của LG còn mở rộng sang các khu vực trọng điểm khác, gồm 50,1% thị phần tại Bắc Mỹ và 62,3% tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thị trường TV OLED tại Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với gần 25% cả về sản lượng lẫn giá trị so với năm 2024 (theo dữ liệu từ GfK). Trong đó, LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và duy trì cách biệt lớn với các đối thủ khi chiếm giữ 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị. Những con số này phản ánh niềm tin của người tiêu dùng đối với công nghệ OLED của LG cũng như khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí tại mọi thị trường.

Kết quả này cho thấy OLED đã trở thành công nghệ trung tâm trong phân khúc TV cao cấp nhờ chất lượng hình ảnh sống động, thiết kế sang trọng và khả năng hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện không gian. Trong 13 năm qua, LG đã tạo nên sự khác biệt trên TV OLED, thiết lập nên những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp TV toàn cầu.

Tiếp tục đổi mới công nghệ OLED trong năm 2026

Trong năm 2026, LG tiếp tục nâng cấp thế hệ TV OLED evo 2026, với những cải thiện quan trọng về độ sáng cũng như chất lượng hình ảnh.

Theo đó, công nghệ Hyper Radiant Color mới giúp nâng cao độ chính xác màu sắc và cho hình ảnh sáng hơn tới 3,9 lần so với TV OLED thông thường. Công nghệ này được vận hành bởi bộ xử lý Alpha 11 AI thế hệ 3 với NPU nâng cấp, hỗ trợ Dual AI Engine. Nhờ khả năng xử lý đồng thời thuật toán giảm nhiễu và bảo toàn chi tiết, Dual AI Engine giúp tạo ra hình ảnh rõ nét, hạn chế hiện tượng làm nét quá mức hoặc mất chi tiết thường gặp ở các phương pháp xử lý truyền thống.

Bên cạnh đó, LG cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium đầu tiên trong ngành do Intertek cấp, về khả năng hiển thị trong môi trường nhiều ánh sáng. Những cải tiến này giúp dòng OLED evo 2026 duy trì chất lượng hình ảnh sắc nét và ổn định ngay cả trong điều kiện phòng có độ chói cao, tiếp tục mở rộng khả năng ứng dụng của OLED trong nhiều không gian sống.

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Trong năm 2026, LG sẽ tiếp tục đưa những siêu phẩm OLED đến thị trường Việt Nam, mở rộng giới hạn của TV cao cấp cả về thiết kế lẫn chất lượng hiển thị. Một trong những sản phẩm flagship năm nay là TV OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ mỏng chỉ 9 mm. Độ mỏng kỷ lục này được thiết lập bằng việc tái cấu trúc toàn bộ thiết kế bên trong và thu nhỏ linh kiện, nhưng vẫn đảm bảo độ bền và hiệu suất hiển thị”.

Thiết kế này đã được vinh danh tại giải thưởng danh giá iF Design Award, ghi nhận sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ tối giản và kỹ thuật chế tạo tiên tiến.

Không ngừng đổi mới về thiết kế và nâng cấp về công nghệ, LG cho biết sẽ tiếp tục phát triển OLED, hướng tới những trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp hơn nữa trong thời gian tới.