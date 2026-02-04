Chọn TV OLED hay QNED cho ngày 'Tết nhất'?

Dịp cận Tết, nhiều gia đình cân nhắc nâng cấp TV. Trong đó, các dòng TV LG không chỉ phù hợp cho ngày sum họp đầu năm, mà còn hướng đến nhu cầu giải trí lâu dài của cả gia đình.

Tết là thời điểm nhu cầu “xem chung” bùng nổ, khi chiếc TV trở thành tâm điểm kết nối các thế hệ qua những chương trình giải trí, phim ảnh. Sau Tết, thói quen này vẫn tiếp diễn khi phòng khách là nơi cả nhà xem phim buổi tối hoặc theo dõi các chương trình vào cuối tuần.

Vì vậy, việc chọn TV nâng cấp cho năm mới ngày càng mang tính thực tế và dài hạn: Màn hình lớn hơn, chất lượng hiển thị tốt hơn và phù hợp không gian sinh hoạt chung. Trong bối cảnh đó, LG OLED evo AI và LG QNED evo AI là 2 hướng lựa chọn tiêu biểu, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của không gian phòng khách hiện đại.

LG OLED evo AI: Trải nghiệm giải trí cao cấp với chất lượng hình ảnh cao

Với những gia đình ưu tiên chất lượng hình ảnh và trải nghiệm xem tinh tế, LG OLED là dòng TV được nhắc đến nhiều nhất. Công nghệ điểm ảnh tự phát sáng - nền tảng cốt lõi của OLED do LG tự phát triển - cho phép từng điểm ảnh bật - tắt độc lập, tạo độ tương phản sâu, sắc đen ấn tượng và chiều sâu hình ảnh rõ nét. Đây là lợi thế giúp OLED mang đến trải nghiệm giải trí chuẩn điện ảnh, phù hợp những khoảnh khắc sum vầy, cùng thưởng thức các chương trình ngày Tết.

LG OLED evo AI mang lại trải nghiệm giải trí cao cấp với chất lượng hình ảnh ấn tượng.

Trên toàn bộ thế hệ OLED evo AI 2025, LG tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, kết hợp bộ xử lý AI Alpha 11 Gen 2 trên các dòng cao cấp, cho phép TV phân tích nội dung, tối ưu độ sáng, màu sắc và độ chi tiết hình ảnh, đồng thời cải thiện âm thanh phù hợp bối cảnh xem. Theo công bố từ LG, độ sáng trên OLED evo AI thế hệ mới có thể tăng gấp 3 lần so với TV OLED phổ thông, trong khi vẫn giữ được sắc đen đặc trưng của OLED.

Hiện tại, LG có 4 mẫu OLED evo AI gồm M5, G5, C5 và B5, mở rộng lựa chọn từ phân khúc cao cấp đến dễ tiếp cận hơn. Các dòng OLED evo AI G5 và M5 với kích thước lớn 77 inch, 83 inch, thậm chí đến 97 inch, mang lại cảm giác gần với rạp chiếu phim tại gia, phù hợp phòng khách rộng hoặc gia đình đông người. Trong khi đó, OLED evo AI C5 và B5 sở hữu dải kích thước linh hoạt từ 48 inch đến 77 inch, giúp nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận chuẩn mực OLED theo diện tích và ngân sách thực tế.

LG QNED evo AI: Màn hình cực đại cho trải nghiệm xem đắm chìm

Với những gia đình ưu tiên sự náo nhiệt và không gian phòng khách nhiều ánh sáng hoặc có nhu cầu giải trí đa dạng từ thể thao đến gameshow, LG QNED evo AI là lựa chọn phù hợp. Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của dòng QNED86 với kích thước tới 100 inch, biến phòng khách thành một “đấu trường” thể thao hay rạp phim đích thực, nơi mọi thành viên dù ngồi ở góc nào cũng có được tầm nhìn trọn vẹn.

LG QNED evo AI mang tới màn hình cực đại cho trải nghiệm xem đắm chìm.

Dòng QNED mới mang đến lợi thế rõ rệt nhờ sự kết hợp giữa công nghệ MiniLED và thuật toán từ LG, giúp kiểm soát vùng sáng tốt hơn, hạn chế hiện tượng chói gắt ngay cả khi xem ban ngày trong phòng khách mở. Đặc biệt, việc ứng dụng giải pháp Dynamic QNED Color Pro giúp tái tạo dải màu rộng, chính xác, mang lại những khung hình rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Công nghệ không dây đích thực chỉ có trên dòng OLED cao cấp nay đã được cập nhật trên dòng QNED9M, cho phép truyền tải dữ liệu 4K 144 Hz thông qua hộp điều khiển không dây, giúp không gian Tết của gia đình luôn gọn gàng và sang trọng.

Bên cạnh đó, QNED evo AI được trang bị chip xử lý Alpha AI, cho phép TV tự động cân chỉnh hình ảnh, âm thanh theo nội dung và điều kiện môi trường thực tế. Nhờ vậy, trải nghiệm xem chung luôn ổn định, dễ chịu, vốn là yếu tố quan trọng trong những dịp gia đình quây quần đông đủ như ngày Tết. Dòng TV này cũng được thị trường ghi nhận rộng rãi và nhiều năm liền được vinh danh là “TV phổ thông tốt nhất” tại Tech Awards, phản ánh tính thực tiễn và khả năng tiếp cận của sản phẩm.

Dòng TV QNED của LG được thị trường ghi nhận rộng rãi và nhiều năm liền được vinh danh là “TV phổ thông tốt nhất” tại Tech Awards.

Từ OLED evo AI mang đậm trải nghiệm điện ảnh tới QNED evo AI hướng đến xem chung sôi động, các dòng TV LG cho thấy cách hãng tiếp cận bài toán giải trí gia đình theo hướng dài hạn. Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp TV gia tăng mạnh vào dịp cuối năm và đầu năm mới, LG tiếp tục triển khai chiến dịch “Tết nhà là Tết nhất” mùa 3 như một hoạt động thúc đẩy tiếp cận các dòng TV cao cấp.

Song song, LG cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng TV AI thế hệ mới trong quý I. Theo đó, khách hàng mua TV LG OLED evo AI và LG QNED evo AI trong thời gian khuyến mãi được áp dụng chính sách bảo hành mở rộng đến 3 năm cùng các quà tặng đi kèm như TV LG OLED, TV LG UHD hoặc loa thanh LG tùy theo từng dòng sản phẩm. LG cũng tặng kèm các gói ứng dụng giải trí, góp phần gia tăng giá trị sử dụng, giúp người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm trọn vẹn ngay từ những ngày đầu năm mới.