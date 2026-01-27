LG AI mở ra trải nghiệm Tết thăng hoa trên thế hệ TV LG mới

Thế hệ TV AI mới của LG mang đến trải nghiệm giải trí thăng hoa, nơi trí tuệ nhân tạo thấu cảm giúp cân bằng khoảnh khắc xem chung của gia đình và sở thích riêng của mỗi người.

Công nghệ “AI thấu cảm” trên TV LG là nguồn cảm hứng cho chiến dịch “Tết Nhà là Tết Nhất” mùa 3, với thông điệp: “Có AI, Tết nhà là Tết nhất”. Ở đó, AI vừa là những gì thân quen, vừa là trí tuệ nhân tạo được LG phát triển để giữ trải nghiệm giải trí liền mạch. Sự hội ngộ của yếu tố AI giúp mỗi người tận hưởng thế giới riêng, nhưng vẫn cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc gắn kết trong không khí Tết.

Trải nghiệm xem chung trọn vẹn trong những ngày Tết

Những ngày đầu năm, cả gia đình cùng ngồi trước TV, xem chương trình quen thuộc, trò chuyện rôm rả và tận hưởng không khí sum vầy đã trở thành nét đẹp không thể thiếu của Tết Việt. Khi nhiều người cùng chia sẻ không gian xem chung, TV cần hình ảnh sống động, âm thanh chân thực nhưng vẫn dễ chịu để thưởng thức suốt ngày.

TV cần mang đến hình ảnh sống động, âm thanh chân thực nhưng vẫn dễ chịu.

Trên TV LG, công nghệ AI Super Upscaling và 4K Upscaling giúp nâng cấp nội dung hiển thị lên chuẩn 4K sắc nét. Dựa trên từng khung hình, AI Picture Pro tự động tối ưu hình ảnh theo nội dung đang phát, trong khi AI Brightness Control cho phép màn hình điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng môi trường xung quanh. Nhờ đó, chất lượng hình ảnh đạt chuẩn Dolby Vision với độ sâu và chi tiết ấn tượng, nhưng vẫn dịu mắt, không gây chói hay mỏi khi xem lâu.

Người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm vòm sống động trên TV LG.

Ngoài hình ảnh chất lượng cao, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm vòm sống động với 11.1.2 kênh ảo trên các dòng LG OLED evo, hoặc 9.1.2 kênh trên sản phẩm khác, mang lại cảm giác như chân thực trong từng thước phim. Tính năng AI Sound Pro tự động nhận diện nội dung để tinh chỉnh chất âm phù hợp không gian sinh hoạt chung của gia đình. Đặc biệt, các dòng LG OLED G5 và M5 còn sở hữu tính năng AI Voice Remastering giúp làm rõ giọng nói, tách lời thoại khỏi âm thanh nền - phù hợp không khí Tết đông vui, khi cả nhà vừa xem TV vừa trò chuyện rôm rả.

Cá nhân hóa để chiều “gu” mọi thành viên

Ngoài khoảnh khắc sum vầy, mỗi thành viên trong gia đình có sở thích giải trí riêng. Người lớn tuổi yêu thích chương trình quen thuộc, trong khi người trẻ tìm kiếm nội dung mới mẻ, bắt kịp xu hướng. TV AI LG 2025 được phát triển để đáp ứng nhu cầu đó, giúp từng thành viên đều có trải nghiệm “đúng gu” dù dùng chung TV.

Thế hệ TV mới được trang bị AI Magic Remote, cho phép điều khiển bằng giọng nói một cách trực quan và thuận tiện. Khi bật TV và nói “Hi LG”, Voice ID sẽ nhận diện người dùng thông qua giọng nói, từ đó tự động chuyển sang hồ sơ cá nhân tương ứng. Cảm giác cá nhân hóa vì thế xuất hiện ngay từ những giây đầu tiên, tạo nên trải nghiệm thân thuộc và gần gũi.

TV AI LG 2025 được phát triển để giúp từng thành viên trong gia đình đều có trải nghiệm “đúng gu” dù dùng chung TV.

Bên cạnh chế độ cài đặt sẵn, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard cho phép người dùng tinh chỉnh hình ảnh và âm thanh theo sở thích với 1,6 tỷ chế độ hình ảnh, 40 triệu lựa chọn âm thanh. Dựa trên lịch sử xem, AI chủ động gợi ý phim, chương trình và ứng dụng phù hợp từng cá nhân, để mỗi khoảnh khắc giải trí trong dịp Tết đều trở nên trọn vẹn.

Nhờ khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm, dòng TV cao cấp OLED evo AI G5 đã được vinh danh với giải thưởng “TV AI xuất sắc” tại AI Tech Awards 2025.

Nhân dịp đầu năm mới, LG triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng TV AI thế hệ mới trong quý I, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia. Theo đó, khi mua các mẫu TV LG OLED evo AI và LG QNED evo AI trong thời gian khuyến mãi, khách hàng được áp dụng chính sách bảo hành mở rộng lên đến 3 năm, cùng nhiều quà tặng giá trị như TV LG OLED, TV LG UHD hoặc loa thanh LG, tùy từng dòng sản phẩm.

Bên cạnh đó, LG tặng gói ứng dụng dịch vụ giải trí cao cấp cho tất cả khách hàng mua TV dịp này, giúp người dùng thưởng thức phim ảnh, chương trình truyền hình và nội dung trực tuyến đa dạng từ những ngày đầu năm, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái giải trí tại gia cho cả gia đình.